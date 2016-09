Yhdysvaltain suurin tähänastinen Aalto-näyttely kerää kiitosta New Yorkissa – nyt kiinnostaa myös Aino

New Yorkissa Bard-yliopiston Graduate Center Galleryssa parhaillaan esillä oleva Artek and the Aaltos: Creating a Modern World -näyttely kerää innostuneita kritiikkejä.

New York Timesin taidekriitikko Roberta Smith esittelee lukijoilleen laajassa artikkelissaan Artekin tarinaa sekä Aino Marsio-Aallon ja Alvar Aallon kestävää vaikutusta muotoiluun ja arkkitehtuuriin ympäri maailmaa.

Smith kuvailee näyttelyä inspiroivaksi ja kunnianhimoiseksi.

Aallon Paimio-tuolin (1931–32) hän kirjoittaa muistuttavan sekä kelkkaa että avoautoa.

”Sen rakenteen selkeys on hätkähdyttävä (kuusi palaa puuta, laske vaikka) ja se on todennäköisesti yksi 1900-luvun ensimmäisen puoliskon suuria veistoksia”, Smith kirjoittaa.

Aino Aallon suunnittelema lastenhuoneen kirjahylly voisi olla suunniteltu tänään, Smith jatkaa.

Fast Company -lehdessä Bard Graduate Center Galleryn johtaja Nina Stritzler-Levine sanoo Artekin olevan yksi 1900-luvun hienoimpia brändejä, mutta myös väärinymmärretyimpiä. Historian saatossa Aino Aallon työtä Artekissa ei ole osattu arvostaa riittävästi.

”Näyttely paljastaa paitsi sen, että Artek teki paljon muutakin kuin huonekaluja ja miten Aino ja Alvar työskentelivät yhdessä – mutta myös sen, miten Ainosta tuli yksi muotoiluhistorian suurimpia laiminlyöntejä”, Diana Budds kirjoittaa Fast Companyn pitkässä artikkelissa.

Aino Aallon työn esittelemistä kiittää myös toimittaja Carly Ayres Wallpaper-designlehdessä.

Bard Graduate Center Galleryn ja Alvar Aalto -museon tuottama näyttely on suurin Artekia ja Aaltoja koskeva näyttely Yhdysvalloissa.

Näyttely pitää sisällään yli sata teosta, joista monet eivät ole olleet aikaisemmin julkisesti esillä. Mukana on niin piirustuksia ja luonnoksia kuin maalauksia, valokuvia, huonekaluja, valaisimia ja tekstiilejäkin.

Näyttelyn ovat kuratoineet Bard Graduate Center Galleryn johtaja Nina Stritzler-Levine, professori Juhani Pallasmaa sekä Alvar Aalto -museon amanuenssi Timo Riekko.

Näyttely on avoinna 25. syyskuuta saakka.