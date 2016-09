Facebook poisti ikonisen uutiskuvan Vietnamin sodasta norjalaislehden sivulta – päätoimittaja omisti koko etusivun Mark Zuckerbergin kritiikille

”Hyvä Mark Zuckerberg.

Seuraan sinua Facebookissa, mutta sinä et tunne minua. Olen norjalaisen päivittäisen sanomalehden Aftenpostenin päätoimittaja. Kirjoitan tätä kirjettä kertoakseni sinulle, etten aio taipua vaatimukseesi, että minun täytyisi poistaa Nick Utin ottama dokumentaarinen valokuva Vietnamin sodasta.

En nyt enkä tulevaisuudessa.”

Näin alkaa Norjan suurimman sanomalehden Aftenpostenin päätoimittajan Espen Egil Hansenin kirjoitus, joka on julkaistu tämän päivän Aftenpostenin printtilehdessä ja eilen illalla lehden verkkosivuilla. Tämän päivän Aftenpostenin koko etusivu on omistettu aiheelle.

Hansen on kirjoittanut lehteensä pitkän kirjeen, joka on omistettu suoraan Facebookin perustajalle Mark Zuckerbergille. Viestin sävy on hyvin tiukka: Hansen kritisoi Zuckerbergiä voimakkaasti siitä, kuinka Facebook hänen mukaansa rajoittaa ilmaisunvapautta.

Tapaus sai alkunsa siitä, kun Aftenposten julkaisi artikkelin, joka käsitteli yhtä historian kuuluisinta sotavalokuvaa, joka voitti aikanaan myös Pulitzer-palkinnon. Nick Utin ottama valokuva on dramaattinen: siinä joukko vietnamilaisia lapsia juoksee kadulla pakoon napalmpommitusta.

Kuvan etualalla on Kim Puch -niminen nuori tyttö. Kauhistunut Puch on kuvassa alasti, koska hänen vaatteensa olivat syttyneet palamaan ja hän oli repinyt ne kauhuissaan päältään.

Kun Aftenposten jakoi kuvaa käsittelevän artikkelin omilla Facebook-sivuillaan, lehden toimitus sai Facebookin Saksan-toimistolta sähköpostin, jossa vaadittiin kuvan poistamista Facebookista.

Hansenin kirjoituksen mukaan hän ei ehtinyt lähettää vastausta vaatimukseen, kun kuva ja artikkeli oli jo seuraavan 24 tunnin sisällä poistettu Aftenpostenin omalta Facebook-sivulta.

Kirjoituksessaan Hansen kritisoi Zuckerbergiä voimakkaasti siitä, kuinka tämä rajoittaa ilmaisunvapautta kyseenalaisin perustein. Hansenin mukaan ei voi olla mahdollista, että Facebook ei erottele kuuluisia sotavalokuvia lapsipornografiasta. Hansen kertoo, kuinka Facebook on jopa sensuroinut kuvan poistamista seurannutta kritiikkiä.

Hansenin mukaan Zuckerbergillä on Facebookin perustajana suuri vastuu esimerkiksi siinä, miten avointa viestintä voi nykypäivänä olla. Viestissään hän myös mainitsee, ettei usko Zuckerbergin ikinä oikeasti lukevan hänen kirjettään. Hansenin kirjoitus on kuitenkin noussut jo nyt kansainväliseksi uutisaiheeksi, josta on uutisoinut muun muassa brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Koko Hansenin kirjoituksen voi lukea täältä.