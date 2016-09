MTV3:n draamauutuus Ex-onnelliset on Johanna Vuoksenmaan odotettu paluu televisioon. Draamakomedioistaan tunnetun ohjaaja-käsikirjoittajan edellinen tv-työ Klikkaa mua (2011–2014) palkittiin Kultainen Venla -pysteillä parhaana tv-ohjelmana, draamasarjana ja käsikirjoituksena.

Ex-onnellisia on Vuoksenmaan kanssa käsikirjoittanut Juulia Unhola, joka oli mukana kirjoittamassa myös Klikkaa mua -kakkoskautta.

Sarjat edustavat Vuoksenmaan leipalajiksi muotoutunutta ihmis- ja parisuhdedraamaa mutta pidemmälle jalostettuna. Kyse on eräänlaisesta ruuhkavuosidraamasta, jossa aikuisten rinnalla on aina myös ajattelevia ja toimivia lapsia. Ytimessä ei kuitenkaan ole täydellinen ydinperhe, vaan inhimillisempiä versioita siitä.

Näin on myös Ex-onnellisissa. Sarja seuraa viiden eronneen lapsiperheen elämää taloyhtiössä, jossa asunnot on räätälöity eroperheiden tarpeisiin: vanhemmat asuvat omissa kämpissään, joiden välissä on avautuvilla seinillä varustettu tila olohuoneelle ja lasten huoneille.

Insinööriratkaisu ei auta, kun ongelmat ovat ihmissuhteissa.

Jos taloon muuttamisen alkuperäinen tarkoitus on ollut lasten paras, tuntuu sarjan vanhemmilla olevan mielessä yllättävän paljon oma etu. Erityisesti entisen puolison uusi elämä hiertää seinien molemmilla puolilla. Vuoksenmaan draamoille tyypillisesti Ex-onnellisissa riittääkin omasta navastaan – ja navan alapuolisista asioista – kiinnostuneita aikuisia. Ärsyttävä omahyväisyys tekee hahmoista inhimillisiä.

Kerrostaloon sijoitettu draama ei ole mitenkään omaperäinen idea, mutta siinä on selvät hyötynsä.

Pariin rappuun saa mahdutettua riittävästi tasavertaisia henkilöhahmoja, joiden edesottamuksia seurata. Keskushenkilöiksi voi tulkita eronneet Kekkoset ( Miia Nuutila ja Mikko Nousiainen ), mutta hyvin pian huomio hajautuu tasaisesti joka kerrokseen ja asuntoon.

Sarjassa on Vuoksenmaan töistä tuttu koominen pohjavire, vaikkei mukana ole oikeastaan yhtään hauskaa hahmoa, ehkä Pertti Sveholmin sovinisti-Artoa lukuun ottamatta.

Vieno huumori syntyykin hetkissä, kun eritaustaiset ja eri-ikäiset ihmiset kohtaavat samassa elämäntilanteessa. Pintaan nousevat vakavammat teemat: avioero, yksinäisyys, vanheneminen, hylätyksi tuleminen.

Muina eronneina vanhempina nähdään muiden muassa Jonna Järnefelt, Anna-Leena Sipilä, Jarkko Pajunen ja Essi Hellén. Antti Virmavirta ja Jaana Saarinen esittävät pöyhkeitä isovanhempia.

Nuoremmista näyttelijöistä esillä ovat Elsa Mämmelä, Jere Salminen, Marja Mannila ja Vincent Kinnunen.

Ex-onnelliset MTV3:ssa klo 20.00

Mtv3