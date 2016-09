Apulanta-elokuva on samaan aikaan vuoden vihatuin ja odotetuin suomalainen leffa – mistä se johtuu?

Suomessa julkaistaan noin 40 kotimaista elokuvaa vuodessa. Joka vuosi mukaan mahtuu muutamia kriitikoiden ylistämiä tapauksia ja joitakin kassamagneetteja, kaupallisia jättimenestyksiä. Vain harvoin suomalainen elokuva on näitä molempia.

Aina joskus ilmestyy myös elokuvia, jotka ovat arvostelijoiden mielestä niin huonoja, että niiden huonoudesta tulee jo ilmiö. Tällaisia ovat esimerkiksi Salatut elämät -sarjasta ponnistaneet Nightmare-elokuvat ja jatko-osansa mainonnassa kriitikoiden lyttäyksiä hyödyntävä Luokkakokous.

Harmillista on, että suurimman ryhmän muodostavat kuitenkin ne kotimaiset elokuvat, jotka eivät koskaan saavuta minkäänlaista merkittävää huomiota. Ne vain ilmestyvät, niistä kirjoitetaan pari arviota, ne pyörivät muutaman kuukauden elokuvateattereissa ja sitten ne katoavat. Kukaan ei muista niitä, koska kukaan ei ole niistä puhunut missään vaiheessa.

Kaiken tämän keskellä Tuukka Temosen, Apulannan ex-basistin, Apulannan alkuvuosien tarinasta ohjaama Teit meistä kauniin on erikoinen poikkeus. Se ei yksiselitteisesti sovi mihinkään yllä oleviin kategorioihin, ei varsinkaan viimeiseen.

Vaikka Teit meistä kauniin tuli virallisesti ensi-iltaan vasta 7. syyskuuta, on elokuvasta puhuttu nyt jo enemmän kuin suurimmasta osasta tämän vuoden kotimaisista elokuvista yhteensä. Elokuva on nousemassa samaan aikaan vuoden vihatuimmaksi ja vuoden rakastetuimmaksi kotimaiseksi elokuvaksi.

Joitakin ärsyttää sanoinkuvaamattoman paljon, että kyseinen elokuva on edes julkaistu. Toisten mielestä se on parasta kotimaista elokuvaviihdettä vuosikausiin. Yksimielisyyteen ei ole päästy esimerkiksi siitä, onko Teit meistä kauniin fani-, nuoriso, draama- vai viihde-elokuva – taidetta vai viihdettä.

Vai ehkä niitä kaikkia?

Kohina elokuvan ympärillä alkoi viimeistään, kun elokuvakriitikko Kalle Kinnunen kirjoitti elokuvasta kriittisen kolumnin Imageen. Kolumnissa Teit meistä kauniin -elokuvaa kuvataan kiusalliseksi teolliseksi vanukkaaksi ja sitä verrataan Wikipediassa surffaamiseen krapulassa.

Kirjoitus ylitti uutiskynnyksen, kun Temonen kommentoi tekstiä julkisessa Facebook-päivityksessään ja kertoi, että Kinnusen kolumnista tuli hänelle tosi paha mieli.

Temosen tuotos on jakanut arvostelijat poikkeuksellisen voimakkaasti kahtia. Kinnusen kannalla on ollut esimerkiksi Helsingin Sanomien kriitikko Mervi Vuorela, joka antoi elokuvalle kaksi tähteä ja sanoi, että elokuva ”onnistuu olemaan lähinnä tahatonta camp-viihdettä tarjoava fanielokuva”.

Täysin vastakkaista näkemystä edustavat esimerkiksi Episodin ja Rumban toimittajat, jotka kirjoittivat jo ennakkoon elokuvaa ylistävän joukkokommentin. Varsinaisessa arviossa Episodin kriitikko Niko Ikonen antoi tuotokselle viisi tähteä ja ilmoitti sen olevansa yksi parhaita kotimaisia nuorisoelokuvia ikinä.

Ei ole millään tavalla tavatonta, että eri ihmisillä on erilaiset mielipiteet elokuvista. Teit meistä kauniin on kuitenkin onnistunut aiheuttamaan niin voimakkaita tunteita molemmissa arvoasteikon ääripäissä, että se on kotimaisessa elokuvamaailmassa jo pienoinen saavutus.

Samalla elokuvasta on tullut näkyvä sosiaalisen median tapaus. Jo Kinnusen kirjoitus synnytti sosiaalisessa mediassa voimakkaan väittelyn elokuvan puolustajien ja vastustajien välillä.

Moni oli valinnut puolensa elokuvan laadusta jo viikkoja ennen varsinaista ensi-iltaa. Elokuvan julkaisun jälkeen filmiä analysoivien blogikirjoitusten ja Facebook-päivitysten määrä on lisääntynyt entisestään.

Enää pitäisi tietää, miten juuri Teit meistä kauniin on päässyt – tai joutunut – tähän asemaan. Bändeistä kertovia fanielokuvia, teinien elämästä kertovia nuorisoelokuvia ja nostalgiaan nojaavia draamaelokuvia on kaikkia tehty Suomessa lukuisia. Niin hyviä kuin huonojakin. Vain harva niistä on herättänyt minkäänlaista näkyvää keskustelua.

Yksi syy kohuun voi olla siinä, että Apulanta on nyt kaikkialla. Elokuvan mainoskiertue kesti kauan ja oli poikkeuksellisen näkyvä. Pelkän elokuvan lisäksi on tehty elokuvan teosta kertova kirja ja dokumentti, jotka molemmat on julkaistu elokuvan kanssa samaan aikaan.

Eikä mainonnallista puolta ole unohdettu: hieman ennen elokuvan julkaisua Hesburger lisäsi tuotevalikoimaansa ”Teit meistä kauniin” -triplasipulihampurilaisen, jonka nimeen lisätty anarkistimerkki on herättänyt huvittuneisuutta.

Jottei tässä olisi vielä kaikki, elokuvasta sopivaa hajurakoa koko ajan pitäneet Apulannan alkuperäisjäsenet Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki ovat samaan aikaan kasanneet Lahteen Apulandia-nimistä yhtyeen museota, joka aukeaa sopivasti tänään perjantaina. Sen kunniaksi Lahdessa on jaettu Apulanta-ämpäreitä.

Elokuva, museo, kirja, hampurilainen ja ämpäri. Ei ihme, että joillekin riittää jo. 25-vuotisella yhtyeellä riittää vankka fanijoukko, mutta samalla se on kerännyt paljon ihmisiä, jotka eivät voi sietää bändiä.

Ehkä koko voimakkaan keskustelun pohjimmainen syy on se, että Apulanta on vihdoin tarpeeksi montaa puhutteleva elokuva-aihe, puolesta ja vastaan.

Juhani Niiranen / HS

Jos kohun haluaa tiivistää yhteen henkilöön, tuo henkilö on elokuvan ohjaaja Tuukka Temonen. Hän on omalla aktiivisella sosiaalisen median kommentoinnillaan ollut luomassa mylläkkää elokuvan ympärillä.

Temonen sanoo olevansa hämmentynyt siitä, kuinka kahtiajakoisen vastaanoton elokuva on saanut. Hänen mielestään osalla elokuvan arvostelijoista on ollut hänestä itsestään ennakkokäsityksiä, jotka ovat vaikuttaneet arvosteluihin.

”Tuntuu, että osa elokuvaa rajusti arvostelleista ovat arvostelleet elokuvan sijaan minua henkilönä”, Temonen sanoo.

Näin suorat vastakommentit ovat harvinaisia kritiikin kohteeksi joutuneilta elokuvantekijöiltä. Temosen mukaan esimerkiksi hänen kokoomustaustansa maininneet elokuva-arviot osoittavat, että kritiikissä on kyse muustakin kuin elokuvan arvioimisesta. Hän itse vakuuttaa olevansa avoin kaikelle elokuvaa koskevalle arviolle.

Elokuvan näyttävä ennakkomainostaminen oli hänen mukaansa tietoinen ratkaisu. Sillä Temonen kertoo pyrkineensä juuri siihen, ettei elokuva jäisi huomiotta. Tavoite on täytetty.

Teit meistä kauniin -elokuvan kohussa on jäljellä kuitenkin vielä ainakin yksi näytös: se, miten hyvin elokuva menestyy taloudellisesti.

Koska elokuva tuli ensi-iltaan vasta keskiviikkona, on toistaiseksi liian aikaista sanoa mitään elokuvan lipputulomenestyksestä. Viikonlopun jälkeen tulevat ensimmäiset viralliset tiedot.

Temonen on vaimonsa Olga Temosen kanssa puhunut etukäteen haastatteluissa siitä, kuinka he ovat pantanneet omaisuutensa ja ottaneet jättilainan elokuvan tekemistä varten. Toiveissa on taatusti se, että elokuva toisi lainatut rahat takaisin – ehkäpä jopa moninkertaisena.

Lähiviikkoina selviää, onko elokuvan ympärille syntynyt mylläkkä ollut vain pienen ja aktiivisen porukan äänekästä huutelua, vai kertooko melu laajasta kiinnostuksesta elokuvaa kohtaan.