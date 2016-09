Apulannasta kertova elokuva Teit meistä kauniin on herättänyt poikkeuksellisen paljon hälyä jo etukäteen. Tuukka Temosen, Apulannan ex-basistin, ohjaama elokuva tuli ensi-iltaan 7. syyskuuta, mutta siitä on puhuttu nyt jo enemmän kuin suurimmasta osasta tämän vuoden kotimaisista elokuvista yhteensä.

Jussi Nukari

Se on nousemassa samaan aikaan vuoden vihatuimmaksi ja rakastetuimmaksi kotimaiseksi elokuvaksi.

Tuukka Temonen Aamulehdessä:

”En sitten tiedä, onko [kriitikoilla] ollut niin voimakkaat ennakkoluulot, ettei sitä elokuvaa ole pystynyt katsomaan objektiivisesti. Mun mielestä on niin erikoista, että elokuva-alalla on ihmisiä, jotka haluavat kampanjoida elokuvia vastaan.”

Kalle Kinnunen Imagessa:

”Teit meistä kauniin on ilman elokuvan tajua valmistettu teollinen vanukas. Välillä se on olevinaan vakavaa teinidraamaa à la Moodysson tai Linklater, sitten vain saippuaoopperaa. Sellaisenakin tyyli on enemmän Uutta päivää kuin Salkkareita, sillä yleisvire on laahaavan tosikkomainen.”

Mervi Vuorela Helsingin Sanomissa:

”Teit meistä kauniin yrittää olla samanaikaisesti bändielokuva, teinielokuva, nostalgiaelokuva ja vakava draamaelokuva. Lopulta se onnistuu olemaan lähinnä tahatonta camp-viihdettä tarjoava fanielokuva.”

Niko Ikonen Episodissa:

”On hienoa todeta, että Teit meistä kauniin on yksi parhaita kotimaisia nuorisoelokuvia. Ikinä. Se on tiukka sekoitus nuoruuden angstia, rakkautta, kapinaa, kaveruutta, draamaa, anarkiaa, pettymyksiä ja lopulta myös uskomaton menestystarina.”

Jussi Huhtala Rumbassa:

”Todella sympaattinen tapaus. Nuoret näyttelijät ovat loistavia löytöjä ja esiintyvät luontevasti. Teit meistä kauniin ei ole täydellinen elokuva mutta niin hyväntuulinen ja todentuntuinen, että siihen ei voi olla ihastumatta.”