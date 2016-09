Design rakentaa utopiaa – jotta meillä kaikilla olisi parempi olla

Lontoo

Designin tarkoitus ei ole tuottaa lisää koreaa turhaa tavaraa.

Designin tarkoitus on ratkaista ongelmia: tehdä jokapäiväisestä elämästä entistä helpompaa, miellyttävämpää, sujuvampaa ja tasa-arvoisempaa.

”Designin voima on siinä, että se tukee sosiaalista muutosta ja talouskasvua. Design tekee maailmasta paremman”, kertoo Sir John Sorrell, joka edistää työkseen Britannian luovia aloja.

Sorrell on ollut mukana perustamassa myös Lontoon uutta design-biennaalia (London Design Biennale), joka avasi ovensa keskiviikkona.

Kolmiviikkoisessa biennaalissa teoksiaan esittelevät taiteilijat, muotoilijat, tutkijat ja arkkitehdit 37 maasta. Näyttelypaikka on historiallinen Somerset House Thamesin pohjoisrannalla.

Tehtävänanto on haastava. Teemana on Utopia by Design, joka kunnioittaa englantilaisen renessanssifilosofi Thomas Moren Utopia-romaanin 500-vuotisjulkaisuvuotta.

Latinaksi Flanderissa 1516 julkaistu Utopia esitteli yhteiskunnan, jossa vallitsee tasa-arvo, uskonnonvapas ja yhteisomistus. Romaani on vaikuttanut niin poliittiseen ajatteluun kuin myöhempään kaunokirjallisuuteenkin.

Puoli vuosituhatta Utopian jälkeen designin tehtävä on tavoitella uudenlaista ihannemaailmaa.

”Ympäristöongelmat, pakolaisuus, epätasa-arvo... näihin kaikkiin design miettii ratkaisua”, biennaalin johtaja Christopher Turner sanoi lehdistötilaisuudessa.

Entistä paremmalla suunnittelulla voidaan parantaa esimerkiksi vedensaantia kuivilla alueilla. Tätä puntaroi Saudi-Arabian installaatio.

Yhteiskuntarakentamisen esteettömyys on Norjan aihe. Sveitsiläiset suunnittelijat esittelevät muun muassa sitä, kuinka joustava erityismuovi toimii paitsi arkkitehtuurisena tehokeinona, myös äänenvaimentimena.

”Sveitsin teema on neutraalius ja puolueettomuus”, kertoo Romain Casella.

Suomi ei ole mukana 37 osallistujamaan joukossa. Suomelle tarjottiin mahdollisuutta lähettää biennaaliin oma ehdotuksensa, mutta hanke arvioitiin Helsingin-päässä liian kalliiksi ja työlääksi.

Palanen suomalaisuutta löytyy silti Italian osuudesta. Valkoisin värein ja lipuin pelaavasta italialaisinstallaatiosta löytyy valkoinen Aalto-jakkara.

Meksikolaiset suunnittelijat ovat hakeneet inspiraationsa Meksikon ja Yhdysvaltain rajasta, jonne presidenttiehdokas Donald Trump haluaa pystyttää muurin.

Arkkitehti Fernando Romeron ratkaisuehdotus rajakiistaan on Trumpin suunnitelmaa rakentavampi: kahden kansalaisuuden ja 100 miljoonan ihmisen rajakaupungit, joissa kauppa, liiketoiminta ja kulttuurit kukoistavat.

Ranskalaissyntyinen arkkitehti Annabel Karim Kassar puolestaan on rakentanut Somerset Housen eteläterassille ”beirutilaisen katunäkymän” kahviloineen, kauppoineen ja jopa lampaanvillaa pussittavine miehineen.

”Design ja funktionaalisuus tulevat ihmisten arjesta. Suunnittelijoiden pitää katsoa arkea ennen kuin voimme tarjota ratkaisuja”, Karim Kassar selittää.

Hänellä on toimistot Beirutin lisäksi Lontoossa ja Dubaissa. Millaista Beirutissa on tehdä töitä, kun vieressä soditaan?

”Beirut voi hyvin, mutta onhan tilanne hyvin herkkä.”

Tilanne on herkkä myös Britanniassa, vaikka vähemmän väkivaltaisella tavalla.

Kesäkuisen kansanäänestyksen päätyminen EU-eron kannalle on järkyttänyt taide- ja kulttuurimaailmaa. Niille EU-ero eli brexit on kauhistus.

”Kauppa on Britannialle elintärkeää. Meillä ei ole nyt muita vaihtoehtoja kuin panostaa luovuuteen”, Sir John Sorrell arvioi.

Pelkona on, että mahdollinen vapaan liikkumisen rajoittaminen rajoittaa samalla myös lahjakkuuksien työskentelymahdollisuuksia ja verkostoitumista. Tämä ei kosketa vain luovaa luokkaa, vaan kaikkia aloja.

”Lahjakkaat tyypit haluavat tehdä töitä yhdessä.”

Brexitiin biennaalissa on tarttunut belgialainen design-ryhmä. Se onkin mitä osuvinta, sillä Utopian julkaisupaikka oli Flanderin Leuven, ja pääkaupunki Bryssel puolestaan symboloi EU-skeptisille briteille kaikkea pahaa.

Belgialaisryhmään kuuluva taiteilija Benoit van Innis puolestaan tunnetaan Maalbeekin metroaseman teoksistaan, jotka Brysseliin maaliskuussa iskeneet terroristit räjäyttivät palasiksi.

Nyt EUtopia eli eurooppalainen ihanneyhteiskunta on uhattuna. Tarvitaan uusi suunnitelma, uusi utopia.