Yhdysvaltojen merkittävimpiin kuuluva valokuvataiteilija löysi amerikkalaisuuden ytimen syrjäseutujen pikkukaupungeista. Hollywoodin kimalluksen sijaan amerikkalaisuus näyttäytyy suurina toiveina ja raadollisena todellisuutena.

Alec Soth: Gathered Leaves 15.1. saakka Suomen valokuvataiteen museossa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20.

2. Syviin vesiin

Veteen voi hukkua, kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Vuosikausia vettä kuvannut taiteilija pui suhdettaan tavaramerkiksi muodostuneeseen elementtiin valokuvasarjassa, johon on tullut aiempaa synkempiä sävyjä.

Susanna Majuri: Get out of the water, dear 25.9. saakka galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

3. Yön kätkemä puutarha

Salamavalo tallentaa lapsuudenkodin puutarhan ohella myös muistoja evakkoperheen elämästä. Pitkän linjan valokuvataiteilija jatkaa perheen, kodin ja juurien tutkimista.

Raakel Kuukka 25.9. saakka galleria Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3a). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

4. Unen rajamailla

Jussi Tiainen

Ihmiskasvoiset pilvet ja satumetsät tasapainoilevat fantasian ja painajaisen välillä. Unenomaisista teoksista vaikutuksen tekevät erityisesti loistavat piirrokset.

Elina Merenmies: Elämän henkäys 25.9. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

5. Jätteestä taiteeksi

Jätemateriaalit muuttuvat taiteeksi näyttelyssä, joka kysyy, miten tehdä taidetta ekologisesti. Käsitteellisten teosten taustoihin voi kysyä selvennöstä henkilökunnalta.

Riikka Keränen & Nabb + Teeri 25.9. saakka galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.