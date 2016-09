HS Kirjaston viikon kirja on Pauliina Vanhatalon Viittä vailla – Voit ladata sen nyt

HS Kirjaston viikon kirja on Pauliina Vanhatalon Viittä vailla. Kirja on julkaistu alun perin vuonna 2005. Julkaisuvuonnaan kirja oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään vuoden parhaalle esikoiskirjalle.

”Näin holtittomassa maailmassa – kirjailijan mukaan tyypillisessä suomalaistaajamassa – ei liene ihme, että lopulta joku menettää henkensä”, Suvi Ahola kirjoitti arviossaan kirjasta (HS 5.10. 2005).

HS Kirjasto on HS:n iPad- ja Android-tablettisovelluksista löytyvä sähkökirjakokoelma. Viikon kirja on luettavissa ilmaiseksi, jos tilaajalla on painetun lehden lisäksi verkkotilaus tai HS Verkko Plus -tilaus.