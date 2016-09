Hymyilevä mies nousi kahden sarjan suosikiksi Oscar-ehdokasvalinnassa

Vastikään ensi-iltansa saanut Hymyilevä mies on noussut Oscar-palkintosuosikiksi ulkomaisten elokuvien ja parhaan kuvauksen sarjassa.

Yhdysvaltalainen elokuvalehti Hollywood Reporter nimesi perjantaina suosikkinsa helmikuussa järjestettävään palkintogaalaan. Hymyilevä mies, jonka englanninkielinen nimi on The Happiest Day in the Life of Olli Maki, oli lehden arvioiden mukaan kummassakin sarjassa viiden todennäköisimmän palkinnonsaajan joukossa.

Ehdokkaat palkintosarjoihin valitaan tammikuussa.

Parhaan kuvauksen sarjan muut suosikit ovat Hollywood Reporterin arviossa yhdysvaltalaiset La La Land, Silence, Billy Lynn’s Long Halftime Walk ja Nocturnal Animals.

Ulkomaisen elokuvan sarjassa lehden suosikkeja ovat myös saksalainen Toni Erdmann, espanjalainen Julieta, hollantilainen Tomio ja japanilainen Nagasaki: The Memories of My Son.

Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies kertoo tositapahtumiin perustuen nyrkkeilijä Olli Mäestä, jonka ura oli huipussaan 1960-luvulla.

Elokuva palkittiin keväällä Cannesin elokuvajuhlilla Un Certain Regard -sarjassa, joka on festivaalin toiseksi tärkein kilpailusarja.

Suomalainen elokuva on ollut tähän mennessä kahdesti ehdokkaana Oscareissa. Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä oli ehdolla ulkomaisten elokuvien sarjassa vuonna 2003 ja Selma Vilhusen Pitääkö mun kaikki hoitaa? lyhytelokuvien sarjassa vuonna 2014.

Klaus Härön Miekkailija pääsi viime vuonna yhdeksän parhaan joukkoon, mutta jäi viimeisessä karsinnassa ilman ehdokkuutta.