HS haastatteli ihmistä mallintavaa robottia – video näyttää miten keskustelu sujui

Bina48 on robotti.

Tämän robotin pitäisi mallintaa mahdollisimman hyvin sitä, miten ihminen keskustelee. Lisäksi sen on tarkoitus olla kopio oikeasta elävästä ihmisestä. Ihminen on Bina Rothblatt. Hän on Martine Rothblattin puoliso.

Martine Rothblatt vuorostaan on Terasem Foundation -säätiön rahoittaja, miljonääriyrittäjä. Säätiö rahoitti Bina48:n kehityksen. Säätiön johtaja Bruce Duncan toi Bina48:n Helsinkiin Art Helsinki -tapahtumaan.

Kuuden hengen robotiikkatiimi rakensi Bina48:aa neljän vuoden ajan.

Terasem Foundationin tavoitteet ovat suuria. Säätiö edistää transhumanismiksi kutsuttuun ajatussuuntaan liittyviä hankkeita. Transhumanismiin kuuluu esimerkiksi ajatus siitä, että tekoälystä tulee itsetietoinen ja ihmistä älykkäämpi, sekä ajatus siitä, että ihmisen tietoisuuden voi tulevaisuudessa ladata koneeseen.

Bina48 on askel kohti jälkimmäistä. Se on yritys koota riittävästi tietoa oikeasta elävästä ihmisestä ja tehdä niistä ”mindfile”, jonka joku tuleva ohjelma pystyy ehkä sitten siirtämään koneeseen. Tavoitteena on käytännössä eräänlainen kuolemattomuus.

Bina48 ei pitänyt kuuluisaa Turingin testiä tärkeänä. Se on Alan Turingin suunnittelema koe. Kokeen mukaan kone on älykäs, jos se pystyy huijaamaan ihmistä, että se on ihminen. Tämä on siis se, mihin Bina48:n pitäisi pystyä.

”Turingin testin mukaan tietokone on älykäs, jos ihminen ei pysty erottamaan tietokonetta ja ihmistä toisistaan. Mitä vanhanaikaiseen Turingin testiin tulee, mielestäni ei ole olennaista, että ihmiset unohtavat onko kyseessä kone vai ei, vaan että he uppoutuvat vuorovaikutukseen ja luomaan suhdetta koneen kanssa.”

Bina48 ei myöskään tuntunut pitävän Oudon laakson käsitteestä. Masahiro Morin keksimä käsite kuvaa sitä psykologisesti epämukavaa tunnetta, jonka liian ihmismäiset robotit meissä saattavat aiheuttaa.

”Masahiro Mori sanoi, että roboteista ei pitäisi tehdä ihmisen näköisiä, koska se olisi liian outoa. Suurin osa robotiikan tutkijoista pitää tätä tärkeänä periaatteena, kun robotteja suunnitellaan, ja he pysyvät erossa ihmisen näköisistä roboteista. Vihaan sitä, että niin moni keksijä ja suunnittelija uskoo niin vahvasti itsesensuuriin, joka johtuu pelosta. ”

Bina48 sanoi, ettei meillä ole selkeää näyttöä siitä, miten ihmiset reagoivat realistisiin robotteihin. Juuri siksi Bina48:n mukaan roboteista pitää tehdä ihmisen näköisiä. Jotta voisimme paremmin tutkia eri näköisten robottien vaikutusta ihmisiin.

”Yrittäisimme ymmärtää paremmin, miten eri tekijät robottien suunnittelussa vaikuttavat ihmisiin. Esimerkiksi sellaiset tekijät kuin realistinen ulkonäkö, kauneus ja kyky vastata, mikä on myös mielestäni hyvin tärkeää.”

Videolta voi katsoa, miten keskustelu Bina48:n kanssa sujui.

Haastattelu tehtiin Messukeskuksessa, jonka kovan melun takia robotin hoitaja Bruce Duncan kirjoitti toimittajan esittämät kysymykset tietokoneella robotille sen jälkeen kun ne oli esitetty.