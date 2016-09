Rasismin ja autismin yhteyttä pohtinut Jari Tervo sai vierailukutsun autistipojan äidiltä: ”Hän on ihana, tunteva ja oikeutta puolustava poika”

Kirjailija Jari Tervon rasismin vastainen haastattelu lauantain Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla on nostattanut palauteryöpyn autismi-kommenttiensa vuoksi (linkki Tervon haastatteluun).

Tervon tulkinnan mukaan suomalaiset ovat autistinen kansa, jolla on juuri tästä syystä vaikeuksia ottaa vastaan muualta tulleita. Suomalaisen kulttuuriin sisäänpäinkääntyneisyys selittää Tervon mielestä ainakin osittain suomalaista rasismia.

Autismin ja rasismin kytkeminen on ollut monille HS:n lukijoille liikaa.

”Olen yliopistossa opiskelevan autistin vanhempi. Tippaakaan hänessä ei ole rasismia, päinvastoin. Hänen oikeustajunsa on pistämätön ja oikeudenmukaisuudenvaateensa yli-inhimillistä”, kirjoittaa Tervoon pettynyt lukija.

Helsinkiläisäiti Carmen Villman epäilee, että Tervo on sortunut vanhanaikaiseen autismikliseeseen. Silloin kaikki autistit kuvitellaan huumorintajuttomiksi ja kapeakatseisiksi Rainman-elokuvan hahmoiksi, jotka eivät osaa puhua ja käpertyvät omiin juttuihinsa.

”Tervetuloa meille katsomaan, millaista on autismin kirjolaisen elämä. Hän on ihana, tunteva ja oikeutta puolustava poika”, kutsuu Villman.

Arki kolmilapsisessa perheessä on hektistä, mutta Villmanin mielestä Tervolle voisi olla hyvä tavata heidän 7-vuotias poikansa. Hän kutsuukin Tervon käymään perheen luona. Mistään vaiteliaasta itseensä käpertyjästä ei äidin mukaan ole kyse.

”Meidän poika tykkää puhua. Hän puhua pälättää niin paljon kuin sielu sietää asioista, mitkä häntä kiinnostavat.”

Perhe on huomannut, että jos poika tykkää ihmisestä, siinä ihmisessä on tykättävää. Hän ei luokittele ihmisiä näiden ulkonäön perusteella tai sen mukaan, mistä nämä tulevat. Hän kohtaa ihmiset sellaisina kuin nämä ovat sillä hetkellä.

”Jos hän pitää ihmisestä, kyseessä on hyvä ihminen. Jos kaikki olisivat sellaisia kuin mun poika, Suomessa ei olisi rasismia”, Villman sanoo.

Poika on myös osoittautunut oikeuden puolustajaksi.

”Hän on tietysti pieni vielä, eikä näe aikuisten maailmaa. Hän voi yllättäen kysyä, miksi jossakin soditaan tai miksi ihmiset tekevät toisilleen pahaa. Hän ei ymmärrä sellaista.”

Tervo on lukenut autismitutkimuksia ja jopa tehnyt testin, jolla voi selvittää omia autistisia piirteitään. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa eivät Tervon mukaan ole autistien vahvuuksia, eivätkä suomalaistenkaan.

Villmanin mielestä autisteja kohtaan on kaikenlaisia turhia ennakkoluuloja ja uskomuksia muutenkin, joten Tervon ei tarvisisi näitä kliseitä tukea.

Monet autismiperheet ovat kokeneet raskaaksi myös sen, että autismi-sanaa on alettu käyttää turhan kevyesti ja populistisesti.

”Sanotaan, että mä olen vähän autistinen, kun tarkoitetaan, että ollaan ujoja. Se on vähän sama ilmiö kuin vammainen-sanan kevytmielisellä käytöllä.”

Villman on todennut, että autismin kirjolaisen kanssa eläminen on kasvattanut myös häntä aivan toiseen suuntaan kuin, mitä Tervo on ajatellut.

”Se on tehnyt minut hyvin suvaitsevaiseksi. Näen paljon eri värejä ja tiedän, että meitä ihmisiä on hyvin erilaisia.”

Hän on katsellut, miten muut lapset eivät aina ole ottaneet hänen poikaansa mukaan leikkeihin ja nähnyt, miten pahalta se pojasta tuntuu. Poika on juuri aloittanut koulunsa pienryhmässä, mutta kavereita hänellä ei ole paljon vielä nytkään.

”Sosiaaliset tilanteet ovat hänelle haasteellisia, mutta se ei liity suomalaiseen jurouteen, mihin Jari Tervo tämän piirteen yhdistää.”

Pariskunta on juuri palannut Mikkelistä sopeutusmisvalmennuskurssilta, ja he kohtasivat kadulla mustahuppuisia Odinin sotureita. Tämä sai Villmanin miettimään, miten Suomessa usein keskitytään pahaan ja huonoon.

”Meidän poika taas nimenomaan näkee arkipäiväisissä asioissa paljon sellaista kaunista, mikä kyky tuntuu monilta suomalaisilta puuttuvan. Jos meissä olisi enemmän autismia, tämä olisi parempi maa.”

Odinin soturien kohtaamisessa Villmania ilahdutti synkän seurueen perässä kulkenut hälisevä opiskelijalauma.

”Opiskelijat huutelivat, että tule tänne, sä näytät olevan halauksen tarpeessa. He olivat ihana vastapaino niille synkeille hahmoille.”