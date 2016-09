Juutalaistaiteilijat tekivät keskitysleirissä kokonaisen oopperan – ”pelottavan ajankohtainen” teos esitetään nyt Turussa

Turku

Vuonna 1943 säveltäjä Viktor Ullmann ja runoilija Peter Kien päättivät kirjoittaa oopperan. Heistä tuli yhteistyökumppanit olosuhteiden pakosta, sillä he olivat kumpikin vankeina Theresienstadtin keskitysleirillä.

Heidän yhteistyönään syntyi Der Kaiser von Atlantis, Atlantiksen keisari, joka on fantasiamainen ja vertauskuvallinen kertomus kuolemasta ja vallanhimosta. Siinä Atlantiksen keisari määrää kaikki sotimaan keskenään kunnes kukaan ei enää jää henkiin. Oopperan hahmoihin kuuluu myös Kuolema, joka suuttuu keisarin määräyksestä. Kuoleman mukaan keisari yrittää varastaa Kuolemalle itselleen kuuluvan määräysvallan.

Oopperan voi tällä viikolla kuulla Turun Logomossa, jossa oopperaseurue Saaristo-ooppera esittää sen kaksi kertaa.

”Etsin Saaristo-oopperalle jatkuvasti juuri tällaisia noin tunnin mittaisia teoksia”, taiteellinen johtaja Päivi Nisula kertoo. ”Lisäksi olin jo nuorena hyvin kiinnostunut toisesta maailmansodasta ja juutalaisvainojen historiasta, ja luin kaiken niihin liittyvän. Siksikin Ullmannin ooppera oli minusta heti hyvin mielenkiintoinen.”

Ullmann (1898–1944) ja Kien (1919–1944) olivat kumpikin juutalaisia taiteilijoita, minkä vuoksi he lopulta joutuivat natsi-Saksan keskitysleireille. Vielä keskitysleirilläkin he onnistuivat tekemään taidetta, sillä Theresienstadt oli natsien rakentama mallileiri, jota propagandatarkoituksessa esiteltiin ulkopuolisille tarkkailijoille pahempien tuhoamisleirien sijaan.

”Se, mitä Euroopassa tapahtuu nyt, tekee Atlantiksen keisarista pelottavan ajankohtaisen. On helppo löytää yhtäläisyyksiä 1920- ja 1930-lukujen tapahtumiin”, Päivi Nisula sanoo.

Oopperan allegorisesta tarinasta olisi helppo tehdä nykyaikainen tulkinta ja pukea keisari vaikkapa jonkun nykyisen populistipoliitikon asuun. Tähän ei nyt kuitenkaan mennä, Nisula kertoo. Sen sijaan tuotanto korostaa ajattomuutta niin ohjauksessa, lavastuksessa kuin puvustuksessakin. Ohjaaja on Pertti Sveholm.

Päivi Nisula myöntää, että Der Kaiser von Atlantiksen esittäminen on pienelle oopperaseurueelle iso riski. ”Se johtuu siitä, että tätä teosta ei juuri kukaan tunne, ja silloin lippuja on vaikea saada kaupaksi. Mutta toisaalta se on yksi Saaristo-oopperan perusajatuksista: haluamme tehdä sellaista ohjelmistoa, jota ei tunneta.”

Jo alun perinkin Der Kaiser von Atlantis oli jäädä kokonaan esittämättä. Sitä harjoiteltiin kovaa vauhtia Theresienstadtissa maaliskuussa 1944, mutta ilmeisesti SS-miehet tajusivat keisarin rooliin liippaavan vähän turhan läheltä Hitleriä, joten esitystä ei koskaan tullut. Sodan jälkeen oopperan nuotit saatiin turvaan Sacher-säätiön arkistoon Sveitsiin.

Kantaesitys kuultiin vihdoin vuonna 1975 Hollannissa ja muitakin tuotantoja on vuosien varrella tehty, muun muassa 1995 Theresienstadtissa. Suomessa teos on esitetty ainakin vuonna 2010 Kuhmon kamarimusiikissa.

Keskitysleiriolosuhteet näkyvät 14-henkisen orkesterin kokoonpanossa, jossa on banjon ja urkuharmonin kaltaisia epätavallisempia soittimia.

Tuntemattoman ohjelmiston esittelemisen ohella toinen Saaristo-oopperan perusajatuksista on se, että se pyrkii esittämään oopperoita uusissa ja erikoisissa paikoissa. Suosituin teoksista on ollut Ilkka Kuusiston säveltämä Gabriel, tule takaisin, jota Saaristo-ooppera on esittänyt kiertueillaan monenlaisissa paikoissa, tanssipaviljongeista kaupunginteattereihin.

Der Kaiser von Atlantis esitetään Logomon Logi 3 -salissa. ”Tämä ei ole samettiverhojen teos”, Nisula sanoo ja katselee ympärilleen betonisessa teollisuushallissa. Samettiverhojen sijaan esiintymislavan sivulle on ripustettu lavasteiksi rypistettyjä puuvillakankaita, jotka kehystävät takaseinän videokangasta.

Timo Alhasen ja Elias Nurmen laatimilla videoprojisoinneilla kuvitetaan Der Kaiser von Atlantiksen tarina, jossa Kuolema menee lakkoon, eikä suostu palaamaan töihin ennen kuin Keisari suostuu hänen ensimmäiseksi uhrikseen.

Oopperan säveltäjä Ullmann ja libretisti Kien huiputtivat kuolemaa Theresienstadtissa ihmeen pitkään, Ullman noin kaksi vuotta ja Kien melkein kolme. Mutta 16. lokakuuta 1944 tuli siirto Auschwitziin. Ullmann vietiin kaasukammioon kaksi päivää myöhemmin. Myös Kien kuoli pian saavuttuaan Auschwitziin, mutta tarkkaa päivää ei tiedetä.

Der Kaiser von Atlantis 14. ja 17. syyskuuta kello 19 Turussa Logomon Logi 3 -salissa.