Maineikkaan suutelukuvan nainen kuoli 92-vuotiaana

Toisen maailmansodan päättymispäivän suuteluvalokuvaan ikuistettu Greta Friedman kuoli 92-vuotiaana Yhdysvalloissa.

Maineikkaassa kuvassa tummiin pukeutunut merimies on kaapannut Friedmanin syleilyynsä New Yorkin Times Squarella elokuun 14. päivänä vuonna 1945. Japani oli juuri ilmoittanut antautuvansa, ja ihmiset tiesivät sodan käytännössä päättyneen.

Valokuvaaja Alfred Eisenstaedt on elämäkerrassaan muistellut, että hän näki merimiehen suutelevan naisia sattumanvaraisesti. Kun Eisenstaedt näki välähdyksen Friedmanin valkoisesta asusta, hän otti tilanteesta neljä kuvaa 10 sekunnissa.

”Jos nainen olisi ollut tummiin pukeutunut, en olisi ottanut kuvaa”, Eisenstaedt kirjoitti elämäkerrassaan.

Suudelman osapuolia ei tunnistettu moneen vuoteen, koska Eisenstaedt ei kysellyt nimiä. Life-lehti julkaisi kuvan tapahtumaa seuranneella viikolla osana voitonpäivän uutiskoostetta. Friedman näki kuvan ensimmäistä kertaa vasta 1960-luvulla.

Kuvan maineen kasvaessa Life etsi suutelijoita vuonna 1980. Kaikkiaan 11 miestä ja kolme naista ilmoittautui osapuoliksi.

The New York Times -lehden mukaan Friedman ei koskaan epäröinyt, että kuvassa oli hän itse. ”Tiesin, että se tapahtui minulle”, Friedman kertoi veteraaniarkiston haastattelussa vuonna 2005.

”Siinä on minun vartaloni, ja vaatteet ovat tismalleen samat, mitä minulla oli sinä päivänä päälläni. Ja kampaus on selvästi minun.”

Friedman ei kertomansa mukaan ennättänyt havaita merimiestä ennen kuin tämä kaappasi hänet syleilyynsä. Friedmanin mielestä suudelmassa ei ollut mitään romanttista, vaan mies halusi vain juhlistaa voitonpäivää.

The Guardian -lehden julkaisemassa uutistoimisto Reutersin artikkelissa merimies on nimetty melkoisella todennäköisyydellä George Mendonsaksi, joka kuului Yhdysvaltain merivoimien alipäällystöön. Mendonsa on muistellut, että hän oli juhlimassa sodan päättymistä tulevan vaimonsa kanssa, kun hän sai päähänsä suudella useita tuntemattomia naisia.

Suudelman jälkeen Mendonsa ja Friedman lähtivät omille teilleen. Friedman avioitui silloisen poikaystävänsä kanssa, ja muutti Marylandiin. Hänet haudataan Arlingtonin sotilashautausmaalle samaan hautaan miehensä kanssa.

Eisenstaedtin valokuva on vuosien myötä muuttunut symboliksi, johon on tallentunut sodan päättymisen riehakkuus ja ilo. Siitä on tehty lukuisia jäljennöksiä ja uudelleenlavastuksia.

2010-luvulla tapahtuma on tulkittu myös seksuaaliseksi hyökkäykseksi. Greta Friedmanin pojan mukaan hänen äitinsä ymmärsi tämän tulkinnan, muttei itse ollut samaa mieltä.