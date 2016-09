A2-ilta lopettaa huutomyrskyn ja etsii ratkaisuja

Fakta A2-iltojen teemoja 2010-luvulla Väkivaltainen Suomi Eläinten vallankumous Homoilta Pakkoruotsi Työpahoinvointi Netti Viha Ruoka Känni Syrjäytyneet nuoret Äidit töihin Susi Islam Kannabis Venäjä Koulukiusaaminen Kehitysvammaiset Pakolaiset Vanhemmuus Turvattomuus

Ajankohtaisen kakkosen vuonna 2010 järjestetty keskusteluohjelma homojen oikeuksista kantaa erikoislaatuisia ennätyksiä.

Homoillan jälkeen kirkosta erosi lyhyessä ajassa kymmeniätuhansia ihmisiä. Julkisessa keskustelussa ”kunnia” jäsenkadosta sälytettiin kovasanaiselle kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd).

Myöhemmin ohjelma palkittiin vuoden journalistisena tekona.

Suomen suurin keskusteluohjelma kerää paljon katsojia. Suoria lähetyksiä televisiosta on katsonut keskimäärin 450 000 katsojaa. Lisäksi tulevat uusinnat ja Areenan katselukerrat.

Ennen kaikkea ohjelma jakaa mielipiteitä. Studiossa ovat nousseet desibelit, kun toisiaan vihaavat on marssitettu vastakkain.

Ohjelmaa on syytetty vastakkainasettelun lietsomisesta ja köykäisestä journalismista, kun paikalle on kutsuttu kymmeniä ihmisiä, joista puheenvuoroja ovat saaneet vain harvat.

Nyt Yle haluaa uudistaa ohjelmaa.

A2-iltoja juontaneiden Annika Damström ja Markus Liimatainen kertovat tavoitteekseen, että ohjelma tarjoaisi jatkossa enemmän ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

”Vieraille sanotaan selvästi, että tähän ohjelmaan ei tulla huutamaan ja jankkaamaan. Ongelmien esiin tuomisen lisäksi kaikilla täytyy olla tarjota myös parannusehdotuksia ja ratkaisuja”, Liimatainen sanoo.

Ohjelma ei uusiudu kertarysäyksellä, vaan tekijät aikoivat kehittää sitä vähitellen.

A2:n keskusteluiltoja on tehty eri muodoissa jo vuodesta 1989, jolloin elettiin konsensus-Suomen aikaa. Televisiokeskustelut olivat tuolloin varsin kesyjä.

”Silloin oli tärkeä saada mielipide-eroja esiin, mutta nykyinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on sitä, että mielipide-eroja on joka puolella. Nyt pitää päästä eteenpäin”, perustelee tuottaja Eero Hyvönen uudistamista.

”Ei tosin niin, että saataisiin joku asia kerralla pakettiin vaan koetetaan sysätä liikkeelle ajattelutapaa, että löytyisiköhän tähän asiaan joku ratkaisu.”

Nykyisessä muodossaan A2-illat ovat pyörineet vuodesta 2014 lähtien. Hyvönen pitää niiden vahvana puolena – ja samalla riskinä – sitä, että mukana on asiantuntijoita ja ”oman elämänsä asiantuntijoita”.

”En tiedä missä muualla olisi tällaista keskusteluohjelmaa, jossa on mukana lähtökohdiltaan näin erilaisia ihmisiä. Se on ollut hienoa kansalaiskeskustelua, vaikka se on välillä päätynyt vaikka mihin.”

A2-illat ovat poikineet sosiaalisessa mediassa yhtiön kaipaamaa pöhinää, mutta talon sisälläkään ei olla oltu täysin varmoja, onko kaikki some-hehkutus ollut hyvästä.

Esimerkiksi viime huhtikuussa keskustelun teemana oli turvattomuus. Kun ohjelmantekijät julkistivat lähetyspäivänä osallistujalistan, kansanedustajat Nasima Razmyar (sd) ja Jani Toivola (vihr) sekä Suomen Somalia-verkoston puheenjohtaja Saido Mohamed peruivat tulonsa.

Ennen lähetystä Ylen Twitter-viesti oli mainostanut lähetystä: ”Ääripäät huutelevat netissä, mutta aiemmin heitä ei ole saatu samaan tilaan keskustelemaan aidosti. Siksi myös #FDL mukana.”

FDL viittaa kiihkokansalliseen Finnish Defence League -järjestöön. Monet lukijat tulkitsivat kuitenkin tweetin niin, että mainitut kansanedustajat edustavat illassa toista ääripäätä.

Hyvönen ei vielä paljasta kaikkia keinoja, joilla keskustelujen rakentavuutta parannetaan. Mutta ainakin keskustelijoiden määrää aiotaan vähentää ja lähetyksissä saatetaan nähdä pienryhmätyöskentelyä.

”En lupaa sisäsiistiä ohjelmaa, mutta se ei enää riitä, että osallistujat sanovat toisilleen, että olet väärässä ja mennään henkilökohtaisuuksiin”, sanoo Hyvönen.

A2:n lisääntymis-ilta TV2:lla 12. syyskuuta klo 21.30.