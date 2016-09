Suomalaisen metalliyhtyeen Tarotin rumpali Pecu Cinnari on kuollut

Kuopiossa 1980-luvulla perustetun heavy metal -yhtyeen Tarotin rumpali Pecu Cinnari on kuollut. Cinnari oli kuollessaan 50-vuotias.

Cinnari oli Marco Hietalan ja Zachary Hietalan ohella yhtyeen perustajajäsen.

Yhtye ilmoitti Cinnarin kuolemasta Facebook- ja nettisivuillaan. Ilmoituksessa kerrotaan, että Cinnari kuoli pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

Tarot on yksi suomalaisen metallimusiikin pitkäaikaisimmista ja tunnetuimmista yhtyeistä. Yhtye on julkaissut 1980-luvulta lähtien yhteensä yhdeksän studioalbumia. Tarot on myös nauttinut suosiota muun muassa Japanissa, ja se on kansainvälisesti yksi Suomen tunnetuimmista yhtyeistä.

Yhtyeen toistaiseksi viimeisin levy The Spell of Iron MMXI julkaistiin vuonna 2011. Kyseinen levy on uudelleenäänitys yhtyeen vuonna 1986 julkaistusta debyyttialbumista.

Vuosien aikana Tarot on pitänyt myös taukoja, mutta palannut sen jälkeen aktiiviseksi. Viime aikoina yhtye on viettänyt hiljaiseloa Cinnarin vakavan sairauden vuoksi. Bändi kertoi tilanteesta viime vuoden joulukuussa Facebook-sivullaan.