Alakoululaisten pitää nyt oppia koodaamaan, mutta miten se tehdään? Someen ja Minecraftiin ripotellaan vinkkejä, uskoo uusi peli

Oppiminen on hauskaa, väitetään. Ja pian se on entistäkin hauskempaa, ainakin jos Yleisradion suunnitelmat toteutuvat. Yle julkaisee lokakuun alussa alakoululaisille suunnatun pelin, jonka yhtenä tarkoituksena on innostaa lapsia oppimaan koodaamista eli tietokoneen ohjelmointia.

Rosan koodi -pelissä pelaaja seuraa vihjeitä löytääkseen koodeja. Näitä on 50, ripoteltuina muun muassa sosiaaliseen mediaan, Minecraft-peliin sekä kouluihin, museoihin ja kirjastoihin. Koodit ovat sanoja, jotka pelaaja sitten syöttää pelin nettisivulle.

Palkinnoksi saa seurata animoitua tarinaa, jossa Rosa-tyttö pelastaa maailmaa Griefmaster-nimiseltä pahikselta. Griefmaster on nettitrollia muistuttava röyhkimys, joka usuttaa ihmisiä ”rageemaan” eli raivoamaan toisilleen. Tarina jatkuu sitä mukaa, kun pelaaja syöttää saitille uuden koodin.

Pelin tuottaja Wesa Aapro kertoo, että peli ei itsessään opeta koodaamista, mutta inspiroi lasta ohjelmoinnin pariin tarinallaan, jonka pääosassa on supersankari. Ylen tavoitteena on saada mahdollisimman moni oppilaitos, kirjasto, museo ja luontokeskus tarjoamaan mahdollisuuden pelata Rosan koodia.

Kirjastossa pelaaminen tarkoittaisi, että vaikkapa ilmoitustaululla esiintyisi juliste, jossa komeilee netistä tuttu pelihahmo. Hahmo vinkkaisi pelaajaa kirjastossa suuntaan, josta löytyisi paperille printattu sana eli koodi.

Suurin osa vinkeistä sijaitsee digitaalisessa maailmassa, ja kaikkiin peliin osallistuviin kirjastoihin piilotetaan sama koodisana, kertoo Aapro. Näillä keinoin pelaaminen luonnistuu missä tahansa Suomessa.

Yle on kehittänyt peliä Helsingin yliopiston kanssa.

Rosan koodin ideana on myös palvella peruskoulun tuoretta opetussuunnitelmaa, joka paaluttaa ohjelmoinnin yhdeksi opetuksen kulmakivistä. Pelin koodeja onkin piilotettu myös Scratch-sovellukseen, jota käytetään ohjelmoinnin opettamisessa monessa koulussa.

Sinänsä uudet ohjeet eivät tuo mitään uutta, sanoo Etelä-Haagan alakoulun rehtori Esa Tammi.

”Koodaus on kykyä purkaa ongelma osiin. Se on jo ollut merkittävä osa opetusta.”

Esimerkiksi: Kun ekaluokkalainen haluaa ulos välitunnille, hänen on ensin puettava takki ja kengät ja astuttava ovesta pihalle. Tokaluokkalaisia opetetaan laatimaan tällaisia toimintaohjeita: löydät kaverin kotiin, kun ylität tämän kadun, kävelet tuosta, tuolle ovelle.

Tämä on myös uuden opetussuunnitelman kantava ajatus. Ei erillistä ohjelmointiopetusta vaan niin sanotun algoritmisen ajattelun kehittämistä yli oppiainerajojen.

Kuudennella luokalla oppilaan tulisi hyvän matematiikan arvosanan saadakseen jo koodata yksinkertainen tietokoneohjelma vähintään visuaalisella ohjelmointivälineellä.

Rehtori Tammen mukaan uusi opetussuunnitelma ajetaan sisään hiljalleen. Hän ei vielä osannut sanoa, lähteekö Pohjois-Haagan alakoulu mukaan Rosan koodiin.

”Monet asiat säilyvät ennallaan, ja pikku hiljaa menemme kohti uutta.”

Rosankoodi.fi sivu aukeaa syyskuun lopussa. Lokakuun 4. päivänä Youtubessa julkaistaan videoita, joissa alakouluikäisten tuntemat julkkikset ratkaisevat pelin tehtäviä malliksi.