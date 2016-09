Kärhämä Kiasman valesaamenpuvusta jatkuu: Twerkkausta esittävän teoksen edessä järjestettiin hiljainen mielenilmaus

Nykytaiteen museossa Kiasmassa esillä oleva videoteos Grind närkästytti saamelaisia viime keväänä, ja nyt kärhämä jatkuu. Lauantaina ryhmä saamelaisia järjesti teoksen edessä eräänlaisen hiljaisen mielenosoituksen, ja he pahoittivat mielensä tavasta, jolla Kiasman henkilökunta kohtasi tilanteen.

Neljä nuorta saamelaisnaista istui Jenni Hiltusen Grind-teoksen eteen saamelaisasuihin pukeutuneina puolisen tuntia palautelappusia kirjoitellen, kunnes yksi museon valvojista tuli keskeyttämään heidät.

”Hän ei esitellyt itseään eikä sanonut päivää, vain että ’mitä te oikein teette’”, kertoo Petra Laiti, yksi tempaukseen osallistuneista. Seuraavaksi museovalvoja kysyi Laitin mukaan ”lupaa” toiminnalle. Pääsyliput naiset olivat ostaneet.

”Kerroin hänelle, että lappujen täyttely on Kiasman palautejärjestelmän mukaista toimintaa. Kirjoitimme papereille millaisia tuntemuksia teos meissä herättää”, Laiti sanoo.

Naiset eivät peittäneet näkymää teokseen. Saamen kansallispuvut heillä oli yllään nurin päin, mikä on perinteinen saamelainen protestin merkki. Laiti kertoo, että nelikko oli saapunut Kiasmaan osana saamelaisryhmää, mutta vain Grindin ääreen istuutuneilla oli päällään saamenpuvut.

”Se oli selkeästi meidän vaatetuksemme, joka herätti huomion. Jos olisimme saapuneet siviiliasuissa, meille ei olisi sanottu mitään.”

Petra Laiti kuvailee tempaustaan flash mobiksi. Osallistujat toimivat aktiivisesti saamelaisjärjestöissä, mutta Laiti sanoo heidän olleen lauantaina Kiasmassa yksityishenkilöinä.

Tarkoituksena oli herätellä keskustelua Grindista. Laitista on väärin, että teos on yhä esillä. Hänestä saamelaisilla on täysi oikeus loukkaantua, vaikka taidekappaleen tekijä on sanonut heidän katsovan sitä väärästä näkökulmasta.

Kiasma sanoo hyväksyvänsä protestin.

”He ovat toimineet täysin oikein”, sanoo Kiasman museonjohtaja Leevi Haapala.

”Saamelaisnuoret ovat erittäin tervetulleita meille ilman saamelaispukua tai sen kanssa. Palautteen antaminen on täysin normaalia.”

Haapalan mukaan asiakkaiden ”pienet interventiot” ovat Kiasmassa jopa toivottavia. Mielenilmauksen keskeyttänyttä valvojaa hän ei vielä maanantaina voinut kuulla, koska museo on maanantaisin kiinni.

Grind-teoksen aiheuttaman mielipahan Haapala sanoo ymmärtävänsä, mutta teos pysyy osana näyttelyä. Johtaja kertoo, että Kiasmalle esitetään usein vaatimuksia teosten poistamisesta esimerkiksi uskonnollisiin syihin tai lastensuojeluun vedoten.

”Emme me lähde omaa ohjelmaamme sensuroimaan.”

Hänen mukaansa tapauksesta opitaan kuitenkin ”vähemmistökansojen asemasta ja kulttuurisen lainaamisen sensitiivisyydestä”.

Jenni Hiltusen Grind (2012) kuvaa tanssijaa, joka twerkkaa eli tanssii takapuoltaan heiluttaen yllään epäaito Saamen kansallispuku. Julkista keskustelua teoksesta käytiin viimeksi keväällä, kun saamelaiset kuvataiteilijat loukkaantuivat siitä. Heidän mielestään teos hyväksikäyttää alkuperäiskansan kulttuuria.

Teoksen tehnyt Jenni Hiltunen totesi keväällä HS:lle keskustelun tuntuvan erikoiselta, sillä teos ei käsittele saamelaisuutta, kerro alkuperäiskansan asemasta tai ota kantaa Suomen valtion ja saamelaisten väliseen suhteeseen.

Teos on myös katsottavissa internetissä: