Laaja nettikysely selvittää, mitkä laulut yhdistävät suomalaisia – vai yhdistävätkö enää mitkään

Suomella on vanhastaan rikas lauluperinne, ja tämä seikka nostetaan esiin myös Suomen satavuotisjuhlinnassa.

Helsingin kaupunginmuseo kerää lokakuun puoliväliin asti netissä suomalaisten muistoja eri vuosikymmenten lauluista. Itsenäisyyden laulut -niminen hanke liittyy ensi vuonna vietettävien Suomen satavuotisjuhlien teemaan. Juhlavuoden viralliseksi teemaksi on valittu ”yhdessä”.

”Kaunis ajatus tässä on, että suomalaiset löytäisivät yhdessä laulamalla yhteistä suomalaisuutta ja kenties uudenlaisen suhteen Suomen menneisyyteen”, kertoo lauluhankkeen puuhamies, tutkija Jere Jäppinen Helsingin kaupunginmuseosta.

Idea hankkeeseen lähti halusta selvittää, onko nyky-Suomessa enää olemassa lauluja, jotka yhdistäisivät kaikkia.

Aiemmin näin oli. Laulut ovat olleet keskeinen osa suomalaisuutta ja suomalaisuuden rakentamista, muistuttaa Jere Jäppinen.

”1800-luvulta lähtien ajateltiin, että laulut yhdistävät kansaa. Kansakoulun laulunopetuksella oli vahva rooli siinä, että luotiin yhteisiä suomalaisia lauluja”, Jäppinen sanoo.

Nyt on toisin. Esimerkiksi Virossa laulukulttuuri on edelleen hyvin vahva, mutta Suomessa laululiike on hajonnut. Jäppisen mukaan esimerkiksi kouluissa ei ole enää entisen kaltaista yhtenäistä lauluohjelmistoa.

Hankkeen taustalla on myös ajatus siitä, että kouluissa, kapakoissa, kirkoissa, konserteissa ja kodeissa lauletut laulut ovat osa ihmisten historianhahmotusta. Tietyt laulut kuuluvat tiettyyn aikakauteen ja herättävät ihmisissä mielikuvia.

Näiden laulujen yhdessä laulaminen voisi olla elämyksellinen ja vähän erilainen tapa kertoa Suomen historiasta.

Kyselyyn toivotaan aikalaisten muistoja sekä nuorempien mielikuvia menneistä vuosikymmenistä. Verkko-osoitteessa suomifinland100.fi pääsee kertomaan, mitkä laulut tulevat mieleen, kun ajattelee 1920–2010-lukujen Suomea. Vastauksiin toivotaan myös perusteluja.

Laulujen ei tarvitse olla kotimaista alkuperää eikä edes kyseisellä vuosikymmenellä tehtyjä. Olennaista on, että laulu liittyy muistelijan mielessä vahvasti juuri tuon ajan Suomeen.

Muistin virkistykseksi kyselyn yhteydessä näytetään erilaisia musiikkikuvia vuosien varrelta.

Kysely on avoinna 16. lokakuuta 2016 asti.

Tutkimusaineisto julkaistaan vuoden lopussa raakavastauksina tutkijoiden ja eri musiikkitoimijoiden vapaaseen käyttöön. Aineisto tallennetaan jatkokäyttöä varten Musiikkiarkisto JAPAan.

Kaupunginmuseon toiveena on, että tuloksista syntyisi myös käytännön sovelluksia, esimerkiksi yhteislauluiltoja, joissa voi perehtyä laulaen ja elämyksellisesti itsenäisen Suomen tarinaan.

Ensimmäisen kerran kyselyn tuloksia lauletaan yhdessä uudenvuodenaattona 2016 Hakasalmen huvilan Musiikkia!-näyttelyn yhteydessä.

Illan juontorungon ja koko kyselyaineiston pohjalta kuorot, musiikinopettajat, kanttorit, kirjastonhoitajat, virkistysohjaajat ja muut laulattajat voivat tuottaa omia lauluhetkiä kaikenikäisten iloksi itsenäisen Suomen juhlavuotena, sanoo Jere Jäppinen.