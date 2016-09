David Bowien viimeiset kappaleet julkaistaan

David Bowien viimeiset äänitteet julkaistaan lokakuussa osana Bowien Lazarus-näytelmän levyä. No Plan, Killing a Little Time, ja When I Met You -kappaleet jäivät tammikuussa menehtyneen Bowien viimeisiksi. Tähän saakka kappaleet on kuultu Lazarus-musikaalissa, joka sai ensi-iltansa tänä vuonna New Yorkissa Yhdysvallloissa.

Bowien ja Tony Viscontin tuottamat kappaleet on äänitetty yhdessä Bowien viimeiseksi jääneen Blackstar-levyn muusikoiden kanssa. Albumi nousi listaykköseksi ympäri maailmaa, myös Suomessa, ja sen painos myytiin loppuun koko Euroopasta. Blackstar on ehdolla Mercury Prize -musiikkipalkinnon saajaksi.

Lazarus Cast Album -julkaistaan 21. päivä lokakuuta. Albumin muut kappaleet ovat Lazarus-musikaalin esiintyjien esittämiä.