Red Hot Chili Peppers soitti tyylipuhtaan työvoiton

Nämä kuultiin: 1. Around The World 2. Scar Tissue 3. Dark Necessities 4. The Adventures Of Rain Dance Maggie 5. Nobody Weird Like Me 6. Sick Love 7. Snow ((Hey Oh)) 8. Parallel Universe 9. Go Robot 10. Did I Let You Know 11. Californication 12. Soul To Squeeze 13. Suck My Kiss 14. By The Way 15. Goodbye Angels 16. Give It Away

Ensimmäinen havainto: laulaja Anthony Kiedis on hereillä taas!

Kun Red Hot Chili Peppers esiintyi edellisen kerran Suomessa Tampereen Ratinan stadionilla neljä vuotta sitten, muuten moitteettomasti viihdyttäneessä showssa pisti silmään fyysisyydestään tunnetun laulajan flegmaattinen liikehdintä.

Helsingin Areenalla ei tarvinnut montaa minuuttia miettiä, onko pippurileirin fyysis-mentaalisesti ailahtelevaisella nokkamiehellä tällä kertaa kaikki hyvin. Kiedis tanssi ja hyppi hien pintaan heti ensimmäisenä kuullun Around The World -kappaleen aikana, ja meininki sen kuin keräsi kierroksia vajaan parituntisen keikan loppumetreille asti.

Oikeastaan Kiedisille ei ole jätetty vaihtoehtoja. Kun yhtyeen toinen alkuperäisjäsen, basisti Flea, on kuta kuinkin maailman kovakuntoisin viisikymppinen eikä sukupolvea nuorempi kitaristi Josh Klinghofferkaan enää ujostele, vaan puhaltaa pyörremyrskynä ympäri lavaa, myös keulakuvan on pysyttävä kondiksessa.

Around The Worldin jälkeen kuultujen Californication-levyn jättihitteihin lukeutuvan Scar Tissuen ja tämän vuotisen The Getaway -albumin hienon ensisinglen Dark Necessitiesin aikana yhtye soitti kuin pakastimessa. Bändi soi paikoin suorastaan epävireessä eikä edes Flea löytänyt hurjasta vispaamisestaan huolimatta yhtyettä kipsistä vapauttavaa groovea.

Juuri kun epäusko oli vallata mielen, Kalifornian funk-riiviöt saivat koneensa kulkemaan. Neljäntenä kuullun The Adventures Of Rain Dance Maggien aikana oli selvää, että keikasta oli sukeutumassa tyylipuhdas työvoitto.

The Getaway -kiertueella Chili Peppers on vaihdellut biisilistoja illoittain eikä Helsingissä kuultu kuudentoista kappaleen kattaus ollut sekään identtinen kolme iltaa sitten Tukholmassa kuullun kanssa.

Areenalla erikoisuuksiksi paikantuivat vimmainen punk-piiskaus Nobody Weird Like Me sekä sen eräänlainen antiteesi, viiden vuoden takaisen I'm With You -levyn kaunis pieni pophelmi Did I Let You Know.

