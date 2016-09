Facebook ja Twitter ryhtyvät seulomaan valeuutisia perinteisen median kanssa

Facebook, Twitter ja Youtube ryhtyvät seulomaan valeuutisia yhteistyössä valtamedioiden sekä journalisti- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.

Maailmanlaajuiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat sosiaalisen median jättien lisäksi muun muassa The New York Times, The Washington Post, Channel 4 News, Al Jazeera, ABC News ja Amnesty.

Tarkoituksena on auttaa sosiaalisen median käyttäjiä erottamaan todellinen tieto valheellisesta sekä parantaa sellaisten perinteisen median uutisten luotettavuutta, jotka perustuvat verkosta löydettyihin tietoihin.