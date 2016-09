George W. Bush julkaisee ”sydäntäsärkevän” kirjan sotaveteraaneista: maalasi itse kuvat ja kirjoitti tarinat

Yhdysvaltain 43. presidentti George W. Bush on ryhtynyt eläkepäivillään myös taidekirjailijaksi. Bush on tehnyt kuvakirjan, jonka avulla hän haluaa osoittaa kunnioitustaan Yhdysvaltain sotaveteraaneja ja armeijan henkilökuntaa kohtaan. Asiasta tiedotti kirjan julkaiseva kustannusyhtiö The Crown.

Ensi vuoden helmikuussa julkaistavan teoksen nimi on Portraits of Courage: A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors eli vapaasti suomennettuna Rohkeuden muotokuvat: ylipäällikön kunnianosoitus Yhdysvaltain sotureille.

Kirja sisältää niin ex-presidentin tuottamaa tekstiä kuin hänen tekemiään kuviakin.

Mukana on 66 muotokuvaa, jotka esittävät maa-, meri- ja ilmavoimien henkilökunnan jäseniä sekä sotaveteraaneja. Luvassa on myös heidän tarinoitaan, joita kustantamo kuvaa osin ”sydäntäsärkeviksi”.

Kustantaja tiedottaa, että Bush on oppinut tuntemaan kaikki kuvaamansa ihmiset henkilökohtaisesti presidentinvirkansa jätettyään.

Teos julkaistaan sekä printtiformaatissa että digitaalisena Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tulossa on myös äänikirja, jonka lukee Bush itse.

Dallasissa taasen avautuu maaliskuussa taidenäyttely, jossa teosta varten tehdyt kuvat ovat esillä lokakuuhun asti.

Washingtonin ja presidenttiyden jätettyään George W. Bush on keskittynyt helpottamaan veteraanien paluuta siviilielämään. Kustantamon mukaan nyt julkaistava teos on osa tätä tehtävää.

”Portrait of Courage on enemmän kuin taidekirja. Tämä on kirja miehistä ja naisista, jotka ovat antaneet valtavan panoksensa armeijalle – ja jotka ovat edelleen elintärkeitä maamme menestyksen kannalta”, Bush kirjoittaa kirjansa esipuheessa.

Bush aikoo lahjoittaa kirjasta saamiaan tuottoja nimeään kantavan keskuksen toimintaan. Dallasissa toimiva George W. Bush Presidential Center on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa veteraaneja ja näiden perheitä palaamaan siviilielämään, löytämään työtä ja parantelemaan sodan aiheuttamia haavoja.

Portrait of Courage ei ole George W. Bushin ensimmäinen kirja. Vuonna 2010 hän julkaisi muistelmansa, suomeksi nimellä Ratkaisun hetket. Vuonna 2014 häneltä ilmestyi isästään presidentti George H. W. Bushista kertova elämäkerta.

George W. Bush toimi Yhdysvaltain presidenttinä kahden kauden ajan vuosina 2001–2009.

Hänen kautensa muistetaan varsinkin syyskuun 11. päivän terrori-iskuista vuonna 2001. Iskut johtivat Bushin ja varapresidentti Dick Cheneyn julistamaan terrorisminvastaiseen sotaan sekä sotiin Afganistanissa ja Irakissa vuosina 2001 ja 2003.

Bushin hallinto on haluttu sittemmin asettaa syytteeseen ihmisoikeusrikkomuksista useammassakin instanssissa.