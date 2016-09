Feministinen Tulva-lehti saa ensimmäisen miespäätoimittajan, mutta lehteä julkaisevan Unionin jäseneksi hän ei voi liittyä

Feministinen kansalaisjärjestö Naisliitto Unioni on linjannut kautta historiansa, ettei se ota jäsenikseen miehiä. Myöskään Unionin julkaiseman Tulva-aikakauslehden toimituksessa ei ole työskennellyt miehiä.

Nyt tehdään historiaa: Unioni on valinnut Tulvan päätoimittajaksi ensimmäistä kertaa miehen.

Tehtävään valittu on 38-vuotias kokenut journalisti Tero Kartastenpää.

Rekrytointi on poikkeuksellinen. ”Naisasialiitto Unioni hyväksyy jäsenikseen vain naisia heidän itsemäärittelyoikeuttaan kunnioittaen, ja työntekijöiden joukossa mies on harvinaisuus”, vahvistaa Naisliitto Unionin vt. pääsihteeri Taru Anttonen.

Tähän asti järjestössä on työskennellyt vain muutama mies, Anttosen muistikuvan mukaan lähinnä Tulvan ilmoitusmyyjänä sekä mahdollisesti järjestön siivoojana.

Kartastenpää on jo aloittanut työssään ja toimii siinä päätoimittaja Atlas Saarikosken vanhempainvapaan ajan eli ainakin ensi kesäkuuhun asti.

Mutta mikä lopulta käänsi Naisliitto Unionin kurssin?

”Tero Kartastenpää valittiin tehtävään siksi, että hänellä oli tarjota uskottavin visio Tulvan tulevaisuudesta. Hän oli myös hakijoista pätevin”, Anttonen sanoo.

Kartastenpään takana oli myös tasa-arvolaki. Anttosen mukaan olisi ollut lain vastaista, mikäli rekrytoinnissa olisi harjoitettu sukupuolista syrjintää.

Keskustelua valinta kyllä aiheutti, Anttonen paljastaa. ”Harvoin rekrytoinnit menevät muutenkaan suit sait. Mutta päädyimme hallituksessa siihen, että pätevin valitaan.”

Kartastenpää halusi hakea tehtävään, sillä hän pitää ensi vuonna 15 vuotta täyttävän lehden aihepiiriä, feminismiä, tärkeänä.

Hän on opiskellut jo 1990-luvulla Turun yliopistossa naistutkimusta ja käsitellyt aihepiiriä koko journalistin uransa ajan.

Kartastenpää on työskennellyt aiemmin muun muassa kansainvälisen FAT-taidelehden päätoimittajana, Aamulehdessä, Veli-lehdessä sekä kirjoittanut Imageen, Trendiin ja Helsingin Sanomiin.

Kartastenpään mukaan Tulvan tehtävänä on miettiä, miten vastustetaan erityyppistä sortoa ja toisaalta siirrytään kohti sukupuolten moninaisuuden hyväksyvää yhteiskuntaa.

”Opin jo Kangasalan perukoilta Turkuun muuttaneena nuorukaisena, ettei sukupuolta tarvitsekaan ottaa ihan sellaisenaan, lukittuna. Se oli innostavaa, ja se tunne on säilynyt”, hän sanoo.

Tulvalla voisi olla uuden päätoimittajan mukaan vielä nykyistä enemmänkin mahdollisuuksia olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Varsinkin nyt, kun feminismi tuntuu olevan läsnä monissa keskusteluissa ja nousemassa mukaan parlamentarismiinkin yhä näkyvämmin.

Päätoimittaja kuitenkin korostaa, että lehti on puolueeton ja toimii täysin erillään Feministisestä puolueesta.

Tero Kartastenpää ymmärtää, että Unioni on tehnyt ison poikkeuksen valitessaan päätoimittajan tehtävään juuri hänet. Toisaalta hän myös tietää, miksi näin tapahtui, juuri nyt.

”Lehdessä ei haluta liikkua enää pelkästään miesten ja naisten vastakkainasettelussa. On muitakin kulmia. Se, että minä olen mies, ei ole enää niin oleellista.”

Miehenä Kartastenpää ei saa silti edelleenkään olla Unionin jäsen. Asia on häntä kiinnostanut siinä määrin, että hän on tehnyt aiheesta joskus jutunkin.

”Hain sinne kannatusjäseneksi nimellä Tarja Järvinen – Järvinen on äitini tyttömini ja Tarja oli hommage Tarja Haloselle.”

Jutun motiivina oli Kartastenpään mukaan ”tukea hyvää järjestöä” ja toisaalta saada heidät miettimään asiaa uudemman kerran.

”Ja kyllä siellä on mietittykin. Mutta se on heidän oma asiansa, millaisia jäseniä he ottavat”, hän sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä ja kunnioittavansa Unionin periaatetta.

”Pitää kunnioittaa sitä, että on ihmisiä, jotka haluavat naisille oman suojatun järjestön ja tilat. Tämä ei ole niin yksinkertainen juttu. Mutta olen iloinen, että minut on tällaisena miesoletettunakin valittu nyt päätoimittajaksi.”

Tulvaa ollaan parhaillaan uudistamassa, ja Kartastenpää johtaa tätä työtä.

Toimitukseen kuuluvat hänen lisäkseen toimituspäällikkö Erika-Evely ”Ee” Eisen, art director Viivi Prokofjev ja kuvatoimittaja Dora Dalila. Tämän lisäksi lehdellä on laaja joukko avustajia.

Uudistuksen taustalla on Naisliitto Unionin halu kasvattaa Tulvan tilausten määrää. Aiemmin lehti on ollut pääosin jäsenlehti, mutta nyt toivotaan, että lehti kasvattaisi lukijakuntaansa ja siten myös talouttaan.

”Toki tavoite on myös, että tietous feminismistä leviäisi yhteiskunnassa ja herättäisi laajemmin keskustelua”, Taru Anttonen sanoo.

Tähän asti printtilehden painos on ollut noin 3 000, lukijoita on ollut noin 9 000. Tulevaisuudelle tavoitteena on ”merkittävä kasvu”, sanoo Anttonen.

Uuden päätoimittajan journalistinen linja ei poikkea isosti aiemmasta. ”Tarkoitus on tukea feminismiä”, Kartastenpää sanoo.

Enemmän uudistus näkyy ulkoisesti. Lehdestä on tarkoitus tehdä ”esinemäisempi”, fyysisesti kokemuksellinen esine, jota ei netissä voi kokea. Samalla lehden sisällöstä tehdään aiempaa ajattomampaa.

”Tavoite on, että lehti olisi ihan ok, vaikka se olisi siinä pöydällä vielä puolen vuoden päästä”, Kartastenpää sanoo.