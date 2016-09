Jo yli puolet nuorista katsoo maksullista netti-tvtä – Netflix ja HBO tarjoavat pian yhä enemmän suomalaisia tv-sarjoja, sanoo tutkija

Netflix, HBO ja Viaplay kiinnostavat nuoria selvästi enemmän kuin vanhempaa väestönosaa. Maksullista netti-tv:tä katseli viime keväänä hieman yli puolet 15–24-vuotiaista suomalaisista.

50–64-vuotiaiden ikäryhmässä maksullisen netti-tv:n katseleminen oli yli neljä kertaa harvinaisempaa.

Luvut käyvät ilmi Viestintäviraston tuoreesta tutkimuksesta.

Maksullisille nettikanaville vetävät paljon puhutut amerikkalaiset tv-sarjat kuten Game of Thrones, Narcos, Orange is the New Black ja Sopranos. Rinnalle netti-tv-kanavat yrittävät lisätä suomalaisia tv-sarjoja tai elokuvia.

”Netflixiin suomenkieliset sisällöt ovat tulleet pikku hiljaa. Palvelu yrittää selvästi huomioita alueellisia erityispiirteitä”, sanoo media- ja viestintätutkimuksen professori Kaarina Nikunen Tampereen yliopistosta. Suomalaisista tv-sarjoista Netflix tarjoaa nyt muun muassa Raidin, Easy Livingin ja Pirunpellon.

Melkein 80 prosenttia 15–24-vuotiaista katselee tv-ohjelmia tai videoita netistä päivittäin tai monta kertaa viikossa. Se, että nuorisoa kiehtovat amerikkalaiset tv-sarjat, ei ole uutta.

”Nuorten keskuudessa ulkomaiset tv-sarjat ovat aina olleet hirveän suosittuja. Jo 80- ja 90-luvulla nuoret katsoivat niitä paljon. Netti-tv-kanavat vahvistavat tätä tendenssiä”, Nikunen sanoo.

Netflix ja tiettävästi myös HBO käynnistelevät Pohjoismaissa myös omaa tv-sarjatuotantoaan. Toteutuessaan se tarjoaisi suomalaisillekin sarjoille maailmanlaajuisen yleisön.

Myös perinteisten tv-kanavien ilmaiset netti-tv-palvelut ovat erittäin suosittuja. Melkein 70 prosenttia suomalaisista katseli viime keväänä tv:tä Yle Areenasta, MTV3:n Katsomosta tai Nelosen Ruudusta, kertoo Viestintävirasto.

Ruutu, Katsomo ja myös Elisa panostavat myös omaan, kotimaiseen maksulliseen sisältöön, jolla ne yrittävät haastaa Netflixin globaalia valta-asemaa. Erityisen kovaa kilpailua käydään urheilun tilaajista.

Katsovat nuoret perinteistäkin televisiota. Finnpanelin mukaan televisio tavoitti viime vuonna viikottain keskimäärin melkein neljä viidestä 10–24-vuotiaasta. Viime huhtikuussa ikäryhmän kolme katsotuinta ohjelmaa olivat Haluatko miljonääriksi, Salatut elämät ja Arman Pohjantähden alla.

Nikusen mukaan Salattujen elämien kaltainen suomenkielinen ja tuttuun ympäristöön sijoittuva tv-draama on tärkeää noin 12-kesäisille, mutta teinit suosivat amerikkalaista.

Suuri netin tuoma muutos takavuosiin verrattuna on tv:n ja muun median käytön pirstaloituminen. Nikunen siteeraa tutkija Elina Nopparia: ”Teinien on oikeastaan aika vaikea eritellä median käytön päivärytmiä, koska nykyään kaikki media ikään kuin limittyy yhteen kännykässä.”

Ennen katsottiin yhdessä sohvalla kuvaputkea, nyt yksin kännykkää kuulokkeet korvilla ratikassa. Keskustelu on siirtynyt sosiaaliseen mediaan.

”Sarjoista nousee puheenaiheita, joita teinit käsittelevät WhatsAppissa tai Tumblrissa”, Nikunen sanoo.

Helsingin Sanomat ja Ruudun omistava Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.