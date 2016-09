Sami Hedberg on suomalaisen huumorin uusi kuningas, joka myy nimellään kondomeja ja pitää huolta kuolleen isänsä pakettiautosta

Kello tulee seitsemän, ja Gloria-teatterin sali täyttyy Helsingissä. Yli kaksisataa katsojaa on seuraamassa loppuunmyytyä stand-up-iltaa. Esiintyjiä on kuusi, ja viimeisenä esiintyy illan suurin vetonaula.

Kun tulee hänen vuoronsa, juontaja ei edes kuuluta häntä sisään. Hänen nimeään ei tarvitse sanoa, hänet tiedetään jo.

Yleisö taputtaa, ja lavalle astuu lähes 190-senttinen iso mies, hupparissa, lenkkitossuissa ja t-paidassa. Hän on Sami Hedberg.

Koomikkojen kuningas.

Sami Hedberg on tehnyt lavakomiikasta eli stand-upista ilmiön Suomessa.

Hän on myynyt kymmeniä tuhansia kappaleita nimeään kantavia dvd-levyjä ja esiintynyt täysille jäähalleille. Hän on tehnyt stand-upista liiketoimintaa ja järjestänyt töitä myös koomikkokollegoilleen.

Hän omistaa koripallojoukkuetta, pyörittää saunabussia, järjestää juoksutapahtumia ja myy omia fanituotteitaan. Hänet halutaan lähes kaikkialle. Kun Luokkakokous-elokuvasta tuli viime vuonna yksi viime vuosikymmenien katsotuimpia, yksi elokuvan pääesiintyjistä oli tietenkin Hedberg. Vastikään Hedberg on siirtynyt myös kiinteistöbisnekseen.

Samalla 35-vuotiaasta Hedbergistä on tullut yksi suomalaisen komedian kärkinimistä. Häntä voi pitää standupin Cheekinä, ja monille hän on jo yhtä suuri kuin Spede Pasanen tai Kummeli.

Hedberg Entertainmentin uusi toimisto sijaitsee Lauttasaaressa huoneistossa, jossa aiemmin toimi pankki. Pankkien sivukonttoreita ei enää juuri ole, sillä sähköraha teki ne tarpeettomiksi. Samaan aikaan Hedbergin bisnes kulki toiseen suuntaan: digitalisaatio avitti hänet tähdeksi.

Hedberg oli keikkaillut saunailloissa, harjakaisissa ja baarien lavoilla jo muutaman vuoden, kun hän siirtyi eteenpäin ja teki ensimmäisen huumori-dvd:nsä, Kokovartalomiehen, vuonna 2009. Dvd levisi nettiin ja Hedbergin maine alkoi kasvaa entisestään. Youtube kasvatti hänen brändiään.

”Netin merkitys oli iso”, Hedberg sanoo toimistollaan.

”Ja viimevuotinen 365:n esityksen kiertue auttoi suomalaisia viimeistään ymmärtämään, että stand-up todella on työtä.” Kiertueella oli Hedbergin arvion mukaan yli sata tuhatta katsojaa.

Suuressa toimistohuoneistossaan Hedberg on eri mies kuin lavalla. T-paita ja lenkkarit kuuluvat yhä asukokonaisuuteen, mutta kaksimielisyydet, ilveilyt ja koomiset hahmot ovat poissa.

Ville Männikkö

Johtaja esittelee ylpeinä uusia tilojaan. Koomikon yhtiössä on viisi työntekijää, ja Hedberg on itse oman viihdefirman toimitusjohtaja. Hedberg muistelee, miten hän kahdeksanvuotiaana lauttasaarelaispoikana talletti rahaa tässä samassa huoneessa, silloisessa pankkikonttorissa säästötililleen. Se vähän hämmästyttääkin Hedbergiä. Oma menestys.

”Tässä oli ensimmäinen tiski ja virkailija, tässä toinen”, Hedberg sanoo ja viittoilee kädellä.

Nyt pankkitiskin paikalla on Hedbergin toimistoväen työpöytiä. He buukkaavat keikkoja ja järjestävät tapahtumia ympäri maata, hoitavat Hedbergin ja muiden yhtiölle keikkoja tekevien koomikoiden asioita. Hedbergin suunnitelmissa tiloja myös vuokrataan ja tarkoitus on järjestää täällä stand-up-iltoja.

Sivupöydällä on kirppispöytä, jossa on esillä Hedbergin oheistuotteita: Hedberg-pipoja, Hedberg-huppareita, Hedberg-vessapaperia, Hedberg-dvd-levyjä ja Hedberg-kondomeja.

Hedberg on polleana menestyksistään, ja on syytäkin. Hänen myötään suomalaisessa huumoriviihteessä on tapahtunut historiallinen muutos. Esimerkiksi Spede, Tenho Saurén, Heikki Kinnunen, Pirkka-Pekka Petelius, Heikki Silvennoinen ja Putouksen ja Siskonpedin näyttelijät tarvitsivat kuuluisuuteen vielä television apua.

Hedberg on ensimmäinen suomalainen huumoritähti, joka on noussut koko kansan suosikiksi ilman tv:tä. Ilman portinvartijoita, jotka sanoivat mitä pitää tehdä ja mitä sopii tehdä.

”Selkään taputtajaa, selfien ottajaa ja nimmarin pyytäjää on tosi paljon”, Hedberg sanoo.

”Olen nimmaroinut kohta koko kehon: tisseihin ja pakaraan sekä miehen että naisen. Valitettavasti.”

Koomikkominä nostaa päätään toimitusjohtajan rinnalle. Tuntuu kuin Hedbergissä eläisi myös iso lapsi, hän on niin vilpitön.

”Nimmarihomma alkoi 2011”, Hedberg sanoo. ”Silloin annoin ensimmäisen nimmarin.”

”Nimmarin pyytäminen on isompi juttu nykyään kuin selfie”, Hedberg sanoo. Kuvia otetaan niin paljon. ”Kun minun piti pyytää nimmaria kymmenkesäisenä, se oli Teemu Selänne.”

Toimiston seinälle on ripustettu ”koomikon mitalit”, platinalevy Luokkakokous-elokuvasta ja todistus Guinnessin ennätysten kirjaan pääsemisestä. Siihen tarvittiin ne 365 keikkaa viime vuonna.

Seinälle ollaan ripustamassa valtavaa valokuvaa Hedbergin Areena-keikasta. Kuvan keskellä näkyvät pienenä Hedberg ja mopoauto, jolla hän on ajanut lavalle sisään. Hartwall Areena oli loppuunmyyty.

Ville Männikkö

Hedberg muistelee vuoden 2013 keikkaa mielellään ja kertoo esimerkiksi esityksen pyrotekniikasta. ”Sen katsominen oli kuin olisi polttanut rahaa.”

Kuuluisuus jo vähän vaivaakin Hedbergiä, vaikka hän ei siitä kovin mielellään puhukaan. Fanit ovat kaikki kaikessa, mutta puhelinnumero on silti nykyään salainen.

”Olisi joskus kiva kävellä Stockalta Kamppiin niin ettei tunnistettaisi. 25-vuotiaana se vielä oli mahdollista, kolmikymppisenä ei enää.”

Välillä hän sanoo kaipaavansa ulkomaille, jossa saisi olla rauhassa.

”Tosi vähän tulee mitään outoja juttuja, joita voi kuvitella tulevan Justin Bieberille ”, Hedberg nauraa. Hän on naimisissa.

Nuorempana Hedberg halusi muihinkin töihin, muun muassa sisustusarkkitehdiksi. Hedbergin toimistossa on paljon kauniita huonekaluja. Erityishuomio kiinnittyy norsupatsaisiin. Niitä on toimistossa kolme, ja Hedbergin kotona niitä on kymmeniä lisää. Puisia, hopeisia, pronssisia ja metallisia.

”En tiedä, mistä norsuinnostus tulee. Olen aina pitänyt niistä. Se on nöyrä, mutta iso eläin. Vähän myös isommassa koossa pulska eli eri lailla lihaksikas kuin muut eläimet”, Hedberg sanoo.

Ville Männikkö

Suurin toimiston norsuista on Intiasta. Puuveistos painaa noin 250 kiloa ja tervehtii tulijaa ovella. Hedberg sanoo, että kaikilla hänen keräämillään norsuillaan on kärsä ylhäällä. Siksi, koska se tuottaa onnea.

”Se ei ole mitenkään seksuaalinen juttu. Leijona on niin jotenkin selkeästi kuningas, enkä minä taas ole koskaan halunnut olla niin paljon muiden yläpuolella. Norsussa on kuitenkin samanlaista laumajohtajaa.”

”Itse asiassa norsu voisi aika hyvin kuvastaa minua. Se on aika hiljainen eläin, mutta sitten kun se haluaa pitää ääntä, niin kärsästä kyllä törähtää.”

Kun Hedberg astuu stand-up-lavalle Gloriassa Helsingissä, stand-upin norsukuningas on täysin elementissään. Yleisö käytännössä syö hänen kädestään. Hedberg saa yleisöön yhteyden nopeasti ja saa ihmiset hykertelemään. Tuhansien keikkojen kokemus näkyy.

Usein Hedberg käyttää numeroissaan aiheina omia bisneksiään ja tekemisiään: Gloriassakin hän kertoo tv-ohjelmansa Grillit huurussa menestyksestä ja tarinoi Luokkakokous 2 -elokuvasta, jossa hän on ykkösosan tapaan keskeisessä osassa. ”Kakkosta on kuvattu”, Hedberg sanoo kaksimielisesti. Yleisöllä on hauskaa.

Glorian lavalla nähdään myös Hedbergin vakionumero, jossa hän esittää humalaista öisessä grillijonossa.

Hedberg on koomikko, jonka avut tulevat parhaiten esiin juuri lavalla live-tilanteessa. Standupia on monenlaista: verkkaista ja nopeaa, rasvaista ja kiltimpää, fyysistä ja sanallisempaa.

Hedbergillä on hyvä rytmitaju, ja hän on nopea havainnoimaan yleisöään ja improvisoimaan. Hän osaa olla myös kaksimielinen muttei koskaan liian rasvainen. Hän on stadilainen, mutta ei kuulosta helsinkiläiseltä.

Lisäksi hän vitsailee usein painonpudotuksillaan ja suomenruotsalaisilla, jotka ovat myös hänen tavaramerkkiaiheitaan. Aiheina ovat myös naisten ja miesten erot sekä se, miten julkkikset menevät yleisöltä sekaisin. Yhdessä show’n episodeista Hedbergiä luullaan Arttu Wiskariksi.

Olennaisinta on se, että Hedberg on alusta loppuun positiivinen, kiva, hyväntuulinen.

Huumori ei ole liian vaikeaa tai hankalan poliittista, vaan usein sellaista, jota voisi kertoa vanhuksille ja lastenkin kuulleen. Hän saattaa jutustella yleisön kanssa pitkät tovit lemmikkieläimistä ja koirien nimistä. Ennen lavalle nousua Hedberg kertoo pohtineensa jotain vitsiä keskiviikosta, viikonpäivästä, joka ei kuitenkaan ole keskellä viikkoa. Sitä ei kuitenkaan nyt kuulla.

Lavan ulkopuolella Hedbergiltä voi yrittää kysyä, mistä hauskuus syntyy.

”Se on maailman suurin kysymys”, Hedberg sanoo.

”Ihan sama kuin kysyisi, mikä on kaunista.”

Hedberg kuitenkin listaa kolme asiaa, jotka tarvitaan hyvään stand-upiin.

Ole oma itsesi.

Ole aika herkkä.

Ole yhtä aikaa nöyrä ja itsevarma.

Miten tuo kolmas onnistuu, sitä Hedberg jää hetkeksi pohtimaan.

”Sun pitää rakastaa sitä, mitä sä teet”, Hedberg sanoo sitten.

Hedbergin mielestä stand-up kuuluu lähtökohtaisesti klubille, iltahämärään ja suljettujen seinien sisään. Alan arvostus on kuitenkin noussut, kun komiikka on tullut teattereihin ja isojen yleisöjen eteen.

”Itse pystyn esiintymään kaikenikäisille. Moni koomikko ei halua esiintyä ollenkaan lapsille. Lapsille esiintyminen ei ole kovin helppoa.” Pelkkää vitsien kertomista lavakomiikka ei ole.

”En edes osaa yhtään vitsiä”, Hedberg sanoo.

Hedberg sanoo olevansa suunnitelmallinen. Se on iso osa hänen menestysreseptiään.

Hän hämmästelee esiintyjiksi haluavia, joilla ei ole käsitystä siitä, mitä he oikeastaan haluavat. Hedberg kertoo esimerkin.

Vastikään hän istui Talent Suomi -ohjelman tuomaristossa yhdessä Jari Sillanpään ja Sara Forsbergin kanssa. Tuomareihin kuului myös amerikkalaisnäyttelijä David Hasselhoff.

”Kysyimme ohjelmassa kilpailijoilta, että missä he näkevät itsensä kolmen vuoden päästä”, Hedberg kertoo ja hämmästelee vastauksia.

”’En nyt tiiä’, vastattiin.”

Hedberg on ymmällään.

”Tämä on käsittämätöntä.”

”Minä olen aina oikeasti halunnut jotain, ja se on vienyt minua eteenpäin.”

Suunnitelmia hänellä on nytkin, mutta mitään kovin konkreettista hän ei niistä halua paljastaa. Koomikkona hän aikoo esiintyä vielä kymmenenkin vuoden kuluttua, tehdä musiikkia ja koripallojoukkue Helsinki Seagullsin hän haluaa pelaamaan jäähalliin.

Eniten koomikko Hedberg on ehkä halunnut yritystoimintaa. Ennen nousuaan koomikoksi Hedberg työskenteli muun muassa hotellissa laukunkantajana ja kokousisäntänä. Poikasena hän auttoi myös isäänsä tämän kuljetusfirmassa. Ammattikorkeakoulussa hän luki liiketaloutta ja hänestä piti tulla tradenomi, mutta opinnot jäivät vähän kesken, kun stand-up vei mennessään.

Nyt Hedberg Entertainment on Suomen kulttuuripuolen yrityksistä tuottavimpia, ollut sitä jo monta vuotta. Viime vuonna yhtiö teki vajaan neljän miljoonan euron liikevaihdolla tulosta yli 600 000 euroa. Toisin kuin monet taiteilijat, Hedberg puhuu itsestään ja rahantekemisestä häpeilemättä.

”Tuloshan se on se, joka ratkaisee, eikä liikevaihto”, hän saattaa sanoa.

Hedberg huomauttaa myös mielellään, miten monet hyötyvät hänen työstään, toiset koomikot esimerkiksi ja ravintolat.

”Olen sen itse läheltä nähnyt, miten koko kylä pyörähtää ympäri, kun Hedberg iskee kaupunkiin”, Hedberg sanoo.

”Esimerkiksi Utsjoella ravintolan koko henkilökunta tuli halaamaan show’n jälkeen. Grilliohjelman jälkeen soitettiin, että nyt on ulkona jonoa.”

Usein on esitetty teoria, jonka mukaan esiintyvät taiteilijat päätyvät lavalle ja esille lapsuustraumojensa vuoksi. Miten isä ei ole huomannut, miten on moitittu puhevikaa tai ylipainoa, tai ei ole päässyt porukoihin. Hedberg sanoo, ettei hänellä ole tarvetta paikata menneitä pettymyksiä.

”Komedian luotsaaminen kehosta ulos on aina ollut tervettä”, Hedberg sanoo.

”Mitään traumaa ei ole koskaan pitänyt parantaa. Tiedän kyllä monta, joilla on tällaista.”

Tosin 19-vuotiaana hän halusi näyttelijäksi ja pyrki Teatterikorkeakouluun.

”Pääsin jatkoon ja seuraavaan jatkovaiheeseen ja sitä seuraavaan, ja sitten tipuin. Tuli palaute, että ehkä musiikki olisi juttusi. Se jäi vahvasti päähän että susta ei tule näyttelijää”, Hedberg kertoo.

”Samalla ajattelin, että mähän näytän noille. Että haluan näyttelijäksi jotain kautta.”

Väylä löytyi lavahuumorista. Vielä 19-vuotiaana Hedberg ei tiennyt standupista mitään, kunnes hän näki yhdysvaltalaisen Eddie Murphyn Delirious-elokuvan. Pohjois-Amerikka on stand-upin kotimaa, ja elokuva oli Hedbergin ensimmäinen kosketus stand-upiin. Elävää stand-upia hän näki ensimmäisen kerran Helsingissä 2003, lavalla oli nyt jo edesmennyt Pekka Jalava, yksi suomalaisen stand-upin pioneereista.

”Nauroin koko keikan. Tajusin että tuota haluan tehdä. Samalla ajattelin että en koskaan uskalla”, Hedberg muistelee.

Hän keräsi rohkeutta, kirjoitti oman esityksen ja vuonna 2005 Hedberg voitti stand-up-kisan Helsingissä Makasiineilla ensimmäisellä esiintymisellään. Samana vuonna hän perusti oman klubinsa Helsingin Korjaamolle ja samalla käynnistyi yritystoiminta. Koomikosta tuli manageri, keikkajärjestäjä ja ohjelmatoimisto.

Ilman Hedbergiä ja hänen bisnesvainuaan stand-up ei olisi lainkaan niin suurta Suomessa kuin se nyt on. Hedberg sanoo olevansa iloinen siitä, että sai olla mukana alkuajoista asti.

”Aluksi jengi ei edes tiennyt, mitä stand-up on. Että onko sulla joku hassu hattu päässä siellä?”

Nyt Hedberg voi heittää vitsiä menestyksestään itsevarmasti.

”Olisi mahtavaa, että Musiikkitalolla järjestettäisiin Stand Up Gaala ja siellä palkittaisiin eniten myyty stand-up-dvd. Ehdolla olisi Sami Hedberg, ja voittaja olisi Sami Hedberg.”

Juttu naurattaa Hedbergiä kovin. Kuka sellaisen gaalan järjestäisi ja palkinnon jakaisi?

Pian Hedberg nähdään tv:ssä draamasarja Konttori-pääroolissa. Kerran kelvottomaksi arvioitu vie nyt isoja rooleja korkeakoulussa koulutettujen näyttelijöiden nenän edestä.

Hedberg on tv-sarjasta innoissaan. Kun tapaamme Konttori-sarjan kuvauksissa Espoon Nihtisillassa, Hedbergistä näkyy taas uusi piirre. Jos hän on koomikkona ja toimitusjohtajana kuin kotonaan, tv-sarjan näyttelijänä hän on vielä tuntemattomalla maaperällä.

Konttori-sarjaa varten toimistotaloon Nihtisillassa on lavastettu kokonainen toimisto. Siellä Hedbergin esittämä Pentti Markkanen -niminen hahmo johtaa konttoritarvikkeita myyvää Leskisen paperia. Tavallisesta toimistosta tila eroaa siinä, että paikalla on nyt myös puvustajaa, meikkaajaa, valaisijaa, kameramiestä ja ohjaajaa. Kohtausta hinkataan uudestaan ja uudestaan. Kokenut komediantekijä, ohjaaja Janne Reinikainen antaa ohjeita.

”Hyvä oli, mutta tästä saadaan puristettua ehkä vieläkin parempi”, Reinikainen neuvoo.

”Sami, katse vähän hitaammin, mutta aggressiivisella liikkeellä.”

Tv-näytteleminen on Hedbergille uutta, ja hän on vähän ihmeissään. Näyttelijän työ on erilaista kuin lavakoomikon. Kuvauspäiviä on paljon, ja ne ovat pitkiä.

”Tuli yllätyksenä, minkä verran tässä joutuu pänttäämään”, hän sanoo ja heiluttaa kädessään Konttori-sarjan paksua plaria, käsikirjoitusta. Lavanumeroaan hän harjoittelee toisella tapaa, muokka ja täydentää sitä itsekseen päässään läpi.

Konttori perustuu brittiläiseen The Office -sarjaan, jossa pääosaa, brittien Pentti Markkasta eli David Brentiä esitti kansainväliseen kuuluisuuteen ponkaissut brittikoomikko Ricky Gervais.

”Työtä on helpottanut, että olen voinut katsoa ne jaksot. Näen sieltä, mihin katsoa, millaista tunnetilaa haetaan. En yritä apinoida eikä minua voi verrata Gervaisiin, minä teen tästä suomalaisen konttoripäällikön”, Hedberg korostaa.

Minkäänlaista suoraa apinointia ei oikein voi kuvitellakaan. Brittiversiossa Gervais nimittäin esitti hahmoaan ilkeästi. Se piirre ei taas oikein istu Hedbergiin millään.

”Ei niin”, myöntää Hedberg itsekin. ”Sitä piirrettä on pitänyt erikseen hakea. Meidän versiossa ilkeys jää pois tai siirtyy sivummalle. Hahmo on enemmän sählä.”

Mutta miten Hedbergistä on tullut suomalaisten koomikoiden kuningas?

Ville Männikkö

Hedberg sanoo, ettei hän varsinaisesti ymmärrä, mitä on tapahtunut, ja miten kaikesta on tullut muutamasta vuodessa näin isoa.

”Jos jää itse miettimään sitä, että olet Sami Hedberg, siitä tulee todella outo olo”, Hedberg sanoo.

Menestys on hieno asia toki.

”Äitinikin sitä ihmettelee”, Hedberg kertoo.

”’Olethan sinä hauska, mutta oletko niin hauska, miksi ihmiset tulee sinua katsomaan’, äiti sanoo. Se on meidän huumoria.”

Iso osa huumorista on siis lapsuuskodin peruja. Hedbergillä on kaksi siskoa. Isäänsä Hedberg piti hyvin hauskana miehenä. Isällä oli kuljetusliike, joka hoiti muun muassa muuttoja.

”Olin firman toiminnassa mukana varmaan kymmenvuotiaasta. Siinä sai kontrastia siihen, mitä duuni voi olla, kun kannettiin sohvia neljänteen kerrokseen. Faija oli hyvin sosiaalinen ja mua hauskempi. Se esimerkiksi lauloi autossa biisejä omilla sanoilla.”

”Faija aina sanoi, että finanssihommat pitää olla kunnossa. Faija ehti näkemään mun ekan dvd:n ja ekan kiertueen 2009.”

Hedbergin isä kuoli kuusi vuotta sitten. Hedberg kertoo tarinan, jossa hän ja isä istuvat liikennevaloissa Helsingin Nordenskiöldinkadulla isän Mercedes-Benz-pakettiautossa ja isä alkaa yhtäkkiä kehua poikaansa.

”Sillä oli autossa mukana mun dvd:tä ja flaijereita. Ne olivat kasassa siinä meidän välissä. ’Kyllä mä pitkään mietin sun uraa, mutta sä olet tehnyt hienosti, olen ylpeä sinusta’, isä sanoi”, Hedberg kertoo ja äänessä herkistymisen tuntua.

”Kun tein oman yrityksen tämän ympärille, se oli hyvä faijalle.”

Se pakettiauto, jossa isä antoi pojalleen synninpäästön, on Hedbergille yhä tärkeä. Mersu on vanha ja kaipaa jatkuvasti kalliita remontteja, mutta Hedberg pitää siitä huolta, maksoi mitä maksoi.

Hän näyttää kuvaa vähän ruostuneesta Mersu-pakusta puhelimestaan.

”Lupasin isälle pitää siitä huolta. Tiedän että faija jossain katselee, ja ajattelee, että ’laita se Sami kuntoon.’”

Konttori- ja Talent Suomi -ohjelmia esittävä Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.