Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla vierailee tänä vuonna poikkeuksellisen monta kiinnostavaa ohjaajaa. Lucile Hadžihalilovićin lisäksi mukana on muitakin naisia.

urkkilainen Asli Özge on ohjannut Saksassa elokuvan All of a Sudden, joka luotaa terävästi syyllisyyttä ja yhteiskunnan kaksinaismoralismia. Saksalainen veteraani Doris Dörrien Fukushima, mon amour käsittelee ydinonnettomuuden seurauksia.

Eurooppalaisen nykyelokuvan arvostetuimpiin kuuluu Romanian uuden aallon kärkitekijä Cristian Mungiu, joka esittelee uusimpansa Valmistujaiset. Britanniasta tulee runollisen kerronnan veteraani Terence Davies, jolta näytetään kaksi elokuvaa: Sunset Song ja A Quiet Passion.

Islantilainen Benedikt Erlingsson tuo Helsinkiin sirkusdokumenttinsa Show of Shows. Pari vuotta sitten festivaalilla riemastutti hänen omalaatuinen komediansa Of Horses and Men.