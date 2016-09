Hymyilevä mies -elokuvan kuvaajalle pääpalkinto kansainvälisellä festivaalilla

Hymyilevä mies -elokuvan kuvaaja J-P Passi on voittanut pääpalkinnon kansainvälisellä elokuvaajien festivaalilla Makedoniassa. Nyt 37. kerran järjestetty Manaki Brothers -festivaali on yksi arvostetuimmista elokuvaajien festivaaleista.

”Hymyilevä mies luo aidon ja lyyrisen tunnelman, joka ympäröi yleisön tallentaen ajan hengen ja päähenkilön ainutkertaisen kokemuksen”, kiiteltiin tuomariston perusteluissa.

Festivaalin pääpalkinnosta kisasi yhteensä neljätoista elokuvaa.

Hymyilevä mies on Passin ensimmäinen pitkän näytelmäelokuvan kuvaustyö. Hän on aiemmin kuvannut useita dokumentteja sekä lyhytelokuvia ja tv-sarjoja ja tehnyt myös elokuvien ohjaus- ja käsikirjoitustöitä.

Passi muun muassa ohjasi ja käsikirjoitti vuonna 2012 valmistuneen elokuvan Kovasikajuttu yhdessä Jukka Kärkkaisen kanssa. Hän myös kuvasi elokuvan. Se voitti seuraavana vuonna Jussi-palkinnon parhaasta dokumenttielokuvasta.

Hiljattain ensi-iltansa saanut Hymyilevä mies on noussut jo Oscar-palkintosuosikiksi ulkomaisten elokuvien ja parhaan kuvauksen sarjassa.

Yhdysvaltalainen elokuvalehti Hollywood Reporter nimesi toissa viikolla suosikkinsa helmikuussa järjestettävään palkintogaalaan. Hymyilevä mies, jonka englanninkielinen nimi on The Happiest Day in the Life of Olli Maki, oli lehden arvioiden mukaan kummassakin sarjassa viiden todennäköisimmän palkinnonsaajan joukossa.

Ehdokkaat palkintosarjoihin valitaan tammikuussa.

Suomalaisesta nyrkkeilijästä Olli Mäestä kertova elokuva palkittiin keväällä Cannesin elokuvajuhlilla Un Certain Regard -sarjassa, joka on festivaalin toiseksi tärkein kilpailusarja.