New Yorkin filharmonikoilta harvinainen kunnianosoitus Kaija Saariaholle

New Yorkin filharmonikot soittaa kaksi konserttia Kaija Saariahoa lokakuun 13. ja 14. päivä nimikkosäveltäjänsä Esa-Pekka Salosen johdolla. Molemmissa konserteissa kuullaan neljä Saariahon sävellystä solisteina sopraano Jennifer Zetlan ja klarinetisti Kari Kriikku. Esityksiin liittyy Pierre Audin ohjaus.

Kaisa Rautaheimo / HS

Ei ole aivan yleistä, että New Yorkin filharmonikot omistaa kokonaisia konsertteja yhden elävän säveltäjän tuotannolle. Saariaho on kuitenkin New Yorkissa iso nimi: hän on Carnegie Hallin entinen nimikkosäveltäjä ja hänen kansainvälisesti suosittu oopperansa L’amour de loin (Kaukainen rakkaus) saa New Yorkin -debyyttinsä 1. päivä joulukuuta. Oopperaesitykset johtaa Helsingin kaupunginorkesterin uusi ylikapellimestari Susanna Mälkki omassa Metropolitan-debyytissään.

Rio Gandara / HS

New York Timesin kriitikko Anthony Tommasini pitää filharmonikkojen ja Metropolitanin Saariaho-juhlintaa yhteistyönä, jota kaupungissa pitäisi kokea useammin.

Näyttävässä artikkelissa Tommasini muistuttaa jälleen, että Metropolitanin edellinen naispuolisen säveltäjän ooppera kuultiin vuonna 1903 ja Mälkki on vasta neljäs Metropolitanissa johtava naispuolinen kapellimestari. Joissakin muissa maailman parhaissa oopperataloissa tasa-arvo on edennyt jo kauan sitten pidemmälle. ”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan”, Tommasini kirjoittaa.

Ohjaaja Robert Lepage esittelee Metropolitaniin valmistuvaa produktiota yhdessä Kaija Saariahon kanssa englanniksi seuraavalla videolla: