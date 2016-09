Saara Aalto pääsi jatkoon X Factor -kisassa Donna Summerin kappaleella

Poplaulaja Saara Aalto onnistui pääsemään jatkoon Britannian X Factor -tosi-tv-kilpailussa. Eilen sunnuntaina Britanniassa nähdyssä jaksossa 29-vuotias Aalto lauloi Donna Summerin kappaleen On the Radio.

Yksi tuomareista, Simon Cowell, luonnehti esitystä ”ylitseampuvaksi”, mutta tuomaristo salli Aallon jatkaa kilpailussa.

Seuraavaksi X Factor etenee niin sanottuun kuuden tuolin haasteeseen, jossa tuomarit valitsevat tiimeihinsä luotsattavia.

Oulunsalosta kotoisin oleva Saara Aalto on suomalainen laulaja-lauluntekijä ja ääninäyttelijä. Aiemmin hän yltänyt kärkisijoille Talent Suomi- ja The Voice of Finland -kisoissa sekä Suomen euroviisukarsinnoissa. Aalto on julkaissut neljä studioalbumia.