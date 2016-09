Konkurssiuhan alla olevan tuotantoyhtiön toimitusjohtaja: ”Teemme parhaamme, että toiminta jatkuu”

Suosittujen Nymfit- ja Ihon alla -televisiosarjojen tuottajan Fisher King Production -yhtiön toimitusjohtaja Matti Halonen kertoo, että hän ei ole saanut vielä mitään yhteydenottoa liittyen konkurssihakemukseen.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että Verohallinto hakee tuotantoyhtiötä konkurssiin maksamattomien verojen vuoksi.

”Meille ei ole tullut mitään tietoa kyseisestä prosessista. Me toimimme normaalisti kuten tähänkin asti. Kun meille tulee asiasta tietoa, reagoimme sitten”, vastaa Halonen.

Konkurssihakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeuteen keskiviikkona. Verohallinnon saatavat ovat yli 210 000 euroa.

Tuotantoyhtiö esitteli maanantaina tiedotustilaisuudessaan suursatsaustaan, Sorjonen-rikossarjaa. Yle alkaa esittää 11-osaista sarjaa kuukauden kuluttua. Sarja tulee myös kansainväliseen levitykseen, ja sille on suunniteltu toista tuotantokautta.

Kuinka käy Sorjosen kakkoskauden, jos yhtiö haetaan konkurssiin?

”Sellaista en voi lähteä ennakoimaan. En ole koskaan ollut vastaavassa prosessissa, joten en tiedä kuinka siinä tulee käymään. Se on minulle ihan uusi seikkailu”, kertoo Halonen.

Fisher King Productionilla on ollut pitkään talousvaikeuksia. Useat yhtiölle töitä tehneet elokuvantekijät ovat joutuneet karhuamaan laskujaan oikeusteitse.

”Tämä ei ole ollut mitenkään toivottavaa, mutta meillä on ollut likviditeettikriisi, jolla ei ole ollut mitään tekemistään tämän [Sorjonen]-tuotannon kanssa. Sellaista tapahtuu liiketoiminnassa. Käsittääkseni yhtiöiden keski-ikä on kuusi vuotta ja me olemme jo menneet pitkälle sen yli”, sanoo Halonen.

”Teemme parhaamme, että Fisher King Productionin toiminta jatkuu.”

Yle Draaman päällikön Jarmo Lampelan mukaan Sorjonen tullaan esittämään suunnitellusti. Parhaillaan sarjan viimeisiä jaksoja viimeistellään. Talousvaikeudet voivat sen sijaan vaikuttaa mahdolliseen toiseen kauteen.

”Jos tuotantoyhtiö menee konkurssiin, Yle punnitsee kumppanuutta uudestaan”, Lampela sanoi maanantaina HS:ssa.