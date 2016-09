Lauantaina alkoi MTV3:n Posse-ohjelmasarjan kolmas kausi.

Duudsoneiden Rabbit Filmsin tuottama viihdeohjelma on Maikkarin vastaveto viikonlopun viihdeputken katsojakisaan.

Tekijätiimissä ovat hurjapää-Duudsoneiden lisäksi läpitutut viihdekasvot Aku Hirviniemi ja Jaakko Saariluoma. Tänä vuonna uusina vahvistuksina Jenni Dahlmanin jälkeen aloittivat Viivi Pumpanen ja Pirkka-Pekka Petelius.

Puolitoista tuntia kestävässä viihdeohjelmassa on useita toistuvia elementtejä. Mukana on pieniä, eritoten muita tv-sarjoja parodioivia välisketsejä, mojova määrä vieraita, tositelevisio- ja piilokameratyyppistä materiaalia kuten Biisiralli ja Sätkyukko, stunt-haaste sekä erilaisia kisoja, visoja ja haasteita.

Hiki ja ketsuppi roiskuu, tekijät pistävät itseään peliin.

Ohjelmalla on kovat katsojaodotukset. Alkuperäisenä toiveena oli jo kaksi vuotta sitten tavoittaa ruutujen ääreen koko Suomi. Siis myös nuoret, somen kautta.

Vielä viime vuonna Posse kisasi katsojista perjantai-illassa Vain elämää -sarjan kanssa. Nyt se on sijoitettu lauantai-iltoihin, jossa vastinparina on naapurikanava Nelosen kovin sotaratsu Haluatko miljonääriksi -visa.

Onko Possella tässä kisassa mahdollisuuksia? Voisiko siitä nousta viimeinkin tämän syksyn puhutuin ja katsotuin viihdeohjelma?

Se selviää pureutumalla avausjakson kohtauksiin vähän tarkemmin.

Katsotaanpas.

1 Homo piilossa

Yrittävätkö Possen tekijät ehkäpä huonoimman sketsin maailmanennätystä? Se tästä tuoretta Pomo piilossa -sarjaa parodioivasta pätkästä tulee mieleen.

Sketsi menee jotenkin näin:

”Syksyn rohkeassa uutuussarjassa homo piiloutuu suomalaisille työpaikoille”, kertoo juontaja.

Kuvaan astuu Aku Hirviniemen ärisevä, kliseinen homohahmo. Hahmo menee kaappiin, sitten paikalle saapuu siivoojia. He puhuvat hetken erittäin huonoja juttuja.

Sketsi päättyy juontajan toteamukseen: ”Tänä syksynä homo voi piiloutua myös sinun konttoriisi.”

Katsoja jää tuijottamaan typertyneenä eteensä.

Sama tunne toistuu toisen tv-parodian eli Vain elämää -sketsin jälkeen. Siinä ”Suvi Teräsniska” punnertaa sisältään lapsen kesken Vain elämää -tähtien yhteislaulun. Hetken ihmetellään, sitten laulu Suudellaan taas jatkuu.

2 Vieraat

Possessa esiintyy joka viikko iso joukko Suomen ykkösjulkimoita. Heidän kanssaan ei yritetäkään olla asiallisia. Yleensä vieraiden kanssa tehdään jotain vallan hassua.

Vierailuista onnistunein on avausjaksossa laulaja Ellinooran entrée studioon. Onnistunut se on siksi, että vierailu on ohi parissa sekunnissa, eikä talk show -ohjelmista tuttuun itsensäkehumis- ja tulevan tuotoksen mainostusosioon päästä lainkaan.

Laulaja on vasta avaamassa suutaan levynsä sisällöstä, kun tämän päälle pamautetaan lasti valkoista jauhetta. Laulaja poistuu yhtä nopeasti kuin tulikin.

Raikasta.

Nyrkkeilijä ja olympiamitalisti Mira Potkonen ei saa avata suutaan yhtään sen enempää. Sen sijaan hän näyttää, millä voimalla lähtee ammattilaiselta suora. Kolme riskiä miestä jää kakkoseksi ja saa naamalleen sitruunamehua, vaahtokarkkeja ja ketsuppia.

Eniten pääsee ääneen elokuvaohjaaja Antti J. Jokinen. Valitettavasti. Jokinen kuvailee haastattelutilanteessa yksityiskohtaisesti sitä, kuinka teki lasta puolisonsa, näyttelijä Krista Kososen kanssa. Lapsen tekemisen vaiheiden kuvailu on ehkä erilaista julkkisstudiokeskustelua, mutta ei se hauskaa ole. Vaivaannuttavaa vain.

Ovulaatiokello, siniset pillerit – apua, älä kerro enempää!

3 Biisiralli

Possen kauden uutuus on Biisiralli, jonka idea on seuraava: mennään tuttujen artistien kanssa ihmisten koteihin ja pyydetään näitä laulamaan artistin kanssa jokin tämän kappaleista. Jos tavikset ovat tarpeeksi häpeämättömiä ja yllytyshulluja luonteita ja puhkeavat lauluun, artisti saa pisteen.

Ensi jaksossa vastakkain ovat – ei enempää eikä vähempää kuin Katri Helena ja Robin.

Katri Helena menee erään vanhemman leidin kotiin tutkimaan mustia torvisieniä. Sienistä päädytään Anna mulle tähtitaivas -hitin laulamiseen. Piste Katrille.

Lisää ropisee, kun kokonainen perhe intoutuu laulamaan yhteislauluna Vasten auringonsiltaa. Parasta on kuitenkin sinivalkoisen iskelmätähden ilme, kun pyykkilautavatsainen urheilijamies riisuu paitansa. Mitä siinä kohti laulettiin, sitä ei kukaan muista, ei Katri ainakaan.

Robinilla ei ole kaikkien tuntemia hittejä aivan yhtä monia, mutta kyllä ”boom kah” irtoaa useammaltakin nuorelta.

Ei epäilystäkään: tämä konsepti toimii kuin unelma. Katsoja miettii toki koko ajan, kuinka pitkälti kohtaamiset on sovittu ja harjoiteltu ennen taltiointia.

Mutta ei sillä ole merkitystä. Sillä hetkellä, kun yhteislaulu lähtee, kaikki osapuolet ovat sulaa vahaa, ruudun molemmin puolin. Biisirallin spontanius, lämmin yhteisöllisyys sekä tähden ja taviksen yllättävä kohtaaminen ovat mukaansa tempaavaa, suorastaan rakastettavaa seurattavaa.

4 Sätkyukko

Possen ehkä suosituin sapluuna on ollut sen historian alusta asti ”sätkyukko”-osuus. Siinä joku julkkis pistetään toimimaan elävän elämän valepuvussa. Samaan aikaan toiset sanelevat korvanappiin, mitä tämän pitäisi tehdä ja sanoa.

Avausjaksossa juontaja Arman Alizad saa tehtäväkseen toimia Uber-kuskina.

Alizadille puetaan tekoparta ja nahkatakki. Tämä lähetetään auton rattiin Helsingin kaduille.

Se toimii heti. Autoon nouseva asiakas pyytää ajamaan ”Dunckerinkadulle”, mutta kuski lähtee ajamaan ”Bunkkerinkadulle”.

Seuraavaksi kuski saa tehtäväkseen syyttää asiakasta piereskelystä. Kuski käskee asiakasta avaamaan ikkunan.

”Jommaltakummalta pääsi paukku, se en ollut kyllä minä.”

Ajo saa koko ajan uusia ja uusia kierroksia.

Ei voi mitään, tässä vaiheessa katsoja on jo kaksin kerroin ja nauraa röhönaurua.

5 Musta laatikko

Studiossa on laatikko, josta arvonnan häviäjä joutuu noukkimaan sisällön. Ensimmäisessä jaksossa Duudsonien HP Parviainen nostaa Speden kuvan, jossa lukee: ”Ajata itsellesi tällainen.”

Sitten Parviaisen päälaki ajellaan kaljuksi.

Ha. Ha. Miksi tehtävää ei annettu ohjelman vakikasvolle Viivi Pumpaselle?

On aika tehdä lopullinen arvio Possesta. Se on tämä:

Sarja on rehellisesti viihdesarja sanan varsinaisessa merkityksessä. Se ei edes yritä tarjota asiasisältöä tai mitään edes puolittain syvällistä.

Posse on kaksijakoinen tuotos. Osa kohtauksista on tehty totaalisen hutaisten ja ne herättävät yksinomaan myötähäpeää. Varsinkaan välisketseihin ei ole panostettu. Ehkä ne ovat tarkoituksellakin huonoja. Ehkä sellainen on hauskaa – jonkun mielestä.

Mutta sarjassa on myös paljon hyvää. Tekijöiden ehdoton osaamisalue löytyy toiminnallisuuden ja näennäisen spontaaniuden saralta. Piilokameramaiset kohtaukset ja joka jaksossa nähtävät vaativat stunt-haasteet ovat materiaalia, johon katsoja pystyy eläytymään väkevästi.

Tällaiset eivät synny itsestään, näihin on nähty todella vaivaa. Varsinkin stuntit on myös kuvattu erittäin pieteetillä.

Kun tästä kaikesta valtavasta materiaalimäärästä koostetaan lyhyiden, parempien ja huonompien kohtausten jatkumo, katsoja kyllä viihtyy.

Possen ensimmäinen jakso jäi kakkoseksi lauantain viihdeohjelmien kisassa. Haluatko miljonääriksi -visan keskikatsojamäärä oli 576 000, Possella tuo luku oli 559 000.

Ero on kuitenkin hyvin pieni. Possella on toivoa.

Mutta tosikot älkööt vaivautuko. Tämä on huonon maun ja monimuotoisen sekoilun kavalkadi numero yksi.

Haluatko miljonääriksi -visaa esittävä tv-kanava Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.