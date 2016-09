Nalle Puh saa 90-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi uuden kaverin: Puolen hehtaarin metsään saapuu nyt pingviini

Maailman kuuluisimman nallekarhun Nalle Puhin asuttamassa Puolen hehtaarin metsässä asuu jo nyt melkoinen eläinpopulaatio kenguruista tiikeriin ja aasista possuun.

Hahmot eivät ole kuitenkaan vielä tässä. Nyt joukkoon liittyy uusi tulokas: pingviini.

Kirjailija Brian Sibley on ideoinut uuden hahmon unhoon jääneen vanhan valokuvan perusteella.

Sibley näki vanhan mustavalkokuvan kirjailija A. A. Milnestä, joka leikkii poikansa Christopher Robinin kanssa tämän päiväkodin lattialla. Kuvassa kaksikolla on leikeissään nallekarhu.

Culture Club / Getty Images

On tunnettua, että A. A. Milne sai idean Nalle Puh -satukirjaansa nimenomaan poikansa nallesta. Milne kirjoitti Nalle Puhista ensin lastenrunoja. Vuonna 1926 ilmestyi ensimmäinen kirja nimellä Nalle Puh. Kirja saavutti saman tien valtaisan suosion ympäri maailmaa.

Mutta samassa vanhassa kuvassa on mukana myös toinen pehmolelu, pingviini.

Kirjailija Sibley päätti ottaa hahmon mukaan uuteen satukirjaan, joka julkaistaan lokakuussa Nalle Puhin 90-vuotispäivien kunniaksi.

Sibleyn ja kolmen muun kirjailijan kirjoittama, pienistä tarinoista koostuva satukirja on toinen virallinen jatko-osa A. A. Milnen alkuperäisille Nalle Puh -satukirjoille. The Best Bear in All the World (Maailman paras karhu) -niminen kirja julkaistaan Britanniassa 6. lokakuuta. Kuvat siihen on tehnyt alkuperäisten E. H. Shepardin kuvien tyyliin Mark Burgess.

Satukirjan tarinat sijoittuvat eri vuodenaikoihin. Sibley innostui kirjoittamaan talvesta. Tarinassa pingviini saapuu Puolen hehtaarin metsään.

Sibley kertoo pyrkineensä löytämään tarinaan saman sympaattisen sävyn, mitä on Milnen alkuperäisissäkin tarinoissa. Mutta tarina tarvitsi myös uutta hahmoa. Se löytyi valokuvasta.

”Pohdin, mitä muita leluja Christopher Robin on mahtanut omistaa, mutta joista ei ole koskaan kirjoitettu. Silloin muistin kuvan isästä ja pojasta leikkimässä päiväkodin lattialla Nalle Puhin – ja pingviinin! – kanssa”, kirjailija kertoo Egmont Publishing -yhtiön tiedotteessa.

”Ajatus siitä, että Puh kohtaa pingviinin, ei tuntunut yhtään sen omituisemmalta kuin se, että hän tapaa Sussexin metsissä kengurun ja tiikerin. Niinpä ryhdyin miettimään, mitä onkaan tapahtunut eräänä lumisena päivänä, kun pingviini on löytänyt tiensä Puhin talolle.”

On tunnettua, että Puh-hahmoa inspiroinut nallekarhu ostettiin Harrodsilta Christopher Robinille syntymäpäivälahjaksi. Muutaman kuukauden kuluttua hän sai vanhemmiltaan joululahjaksi aasin, joka toimi inspiraationlähteenä synkkämieliselle Ihaalle.

Myöhemmin Harrodsilta ostettiin myös Kengu, Ruu ja Tikru. Tosin niitä ei ostettu enää yksinomaan pojan mieliksi, vaan ne saivat toimia myös isän uusien tarinoiden inspiraationlähteinä.

Toistaiseksi on epäselvää, onko pingviinilelukin ostettu Harrodsin tavaratalosta.

Harrodsilta kerrotaan, että 1900-luvun alkupuolella pingviinilelut ainakin olivat supersuosittuja Ernest Shackletonin ja Robert Falcon Scottin Etelämantereelle suuntautuneiden tutkimusretkien vuoksi.

Kuvassa näkyvä pingviini saattaisi olla 1920-luvun sarjakuvasta tuttu Squeak-niminen hahmo, joita löytyy Harrodsin katalogista.