HBL: Yle lakkauttaa erillisen ruotsinkielisen tv-kanavan, Fem yhdistetään Teemaan

Yleisradion hallintoneuvosto käsittelee tänään klo 17 Ylen ruotsinkielisen kanavan ohjelmien siirtämistä Yle Teemaan.

Se tarkoittaisi itsenäisen Yle Fem -kanavan lopettamista. Näin kertoo sanomalehti Hufvudstadsbladet verkkosivullaan. Lehden mukaan ratkaisuun ovat vaikuttaneet lähetystoiminnan ja jakelun kalleus ja tv:n katselussa tapahtunut muutos: katsojat eivät seuraa ohjelmia enää televisiosta, vaan käyttävät muita alustoja, kuten tietokonetta tai mobiililaitteetta, mikä on laskenut tuntuvasti lineaarisen television katsojalukuja.

”Yle Fem ja Yle Teema säilyttävät molemmat brändinsä ja tuotemerkkinsä, mutta ne jakavat yhteisen kanavan. Vielä on liian aikaista ennustaa, koska tämä muutos tulee voimaan”, totesi Ylen hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson HBL:n verkkosivulla.

Yllätyksenä Yle Fem- ja Teema -kanavan yhdistäminen ei tule.

Sitä ehdotti Ylen silloinen toimitusjohtaja Mikael Jungner jo vuonna 2009. HBL:n mukaan Ylen ruotsinkielisen kanavan johtaja Marit af Björkesten totesi viime vuonna, että kaksikielisten suomalaisten katsojien on varsin vaikeaa valita kanava, joka on vain ruotsinkielinen. Hän korosti, että omalla ruotsinkielisellä kanavalla on etunsa ja haittansa.

Yleisradiosta kanavamuutosta ei kommentoida. HS:n saamien tietojen mukaan siitä saa puhua vasta hallintoneuvoston kokouksen jälkeen. Yle Femin ja Yle Teeman sulauttaminen on tänään ensimmäistä kertaa hallintoneuvoston asialistalla.

Yleinen käytäntö on, että kokouksen jälkeen työryhmä tekee muutosehdotuksesta ennakkoarvion. HS:n saamien tietojen mukaan muutosarviota käsitellään Ylen hallintoneuvoston kokouksessa kuukauden kuluttua.