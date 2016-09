EU lainaa Ruotsin mediayhtiö Bonnierille miljardi euroa – ”Sopimuksessa ei voitu ottaa huomioon MTV:n kaltaisia asioita”

Mari Koppinen HS

Suvi Ahola HS

Ruotsalainen viestintäyhtiö Bonnier AB saa Euroopan investointipankilta (EIP) merkittävän lainan, kaikkiaan miljardi euroa.

Lainan tarkoituksena on Euroopan investointipankin tiedotteen mukaan tukea Bonnierin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuoteen 2018 asti.

Pankin tiedotteen mukaan sen avulla tuetaan uudenlaisia sisältöjä ja jakelualustoja koskevaa tutkimusta ja innovaatioita. Lisäksi tarkoituksena on tukea Bonnierin siirtymistä digitaaliseen toimintamalliin niin kirja-, lehti-, televisio- kuin radioaloillakin.

”Ensisijainen tarkoitus on vahvistaa paikallisia mediasisältöjä Pohjoismaissa turvaamalla media-alan työpaikkoja erittäin kilpaillussa mediateollisuudessa”, tiedotteessa sanotaan.

Bonnier on Pohjoismaiden suurimpia viestintäyhtiöitä. Perheyritys on perustettu vuonna 1804, ja se toimii sekä sanomalehti-, kustannus-, radio- että televisioalalla.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori, joka vastaa lainanannosta Ruotsissa, korostaa puhelimitse, että lainaan päädyttiin täysin ”eurooppalaisesta tulokulmasta”. Suomea ei hänen mukaansa ajateltu.

Bonnier omistaa Suomessa muun muassa kustannusyhtiöt Tammen ja WSOY:n, Akateemisen kirjakaupan sekä MTV:n, joka on ollut viime aikoina pahoissa talousvaikeuksissa.

”Olemme eurooppalainen pankki, ja jäsenmaita on kaksikymmentäkahdeksan. Sopimuksessa ei voitu ottaa huomioon MTV:n kaltaisia asioita”, Vapaavuori sanoo. ”Jokainen sopimus on toisaalta uniikki, ja Bonnier toimii Suomessakin.”

Hänen mukaansa media-alaa ei ole juuri aiemmin EIP:sta lainoitettu. Nyt ratkaisivat Bonnierin oma aktiivisuus sekä projekti, joka on EU:n tavoitteiden mukainen.

”Konsepti on mielenkiintoinen. Siinä on kyse vuorovaikutukseen panostamisesta ja yrityksen muutoksesta digitalisoituvassa maailmassa”; Vapaavuori kertoo. ”Lisäksi on kyse alasta, joka on murroksen kourissa. On iso kysymys, miten Euroopan media-alan pärjää globaalissa kilpailussa.”

Bonnierin toimitusjohtaja Tomas Franzén iloitsee yhtiön saamasta lainasta.

”Meillä on 200 vuoden kokemus, ja haluamme pysyä media-alalla. Jotta onnistumme siinä, meidän on siirryttävä perinteisestä printti-, radio- ja televisioyhtiöstä digitaaliseksi mediayhtiöksi. Olemme nyt keskellä tätä prosessia. Se vaatii merkittäviä investointeja, ja laina helpottaa tätä merkittävästi”, Franzén sanoo Euroopan Investointipankin tiedotteessa.

Kyseessä on kolmas Euroopan Investointipankin operaatio, joka kuuluu Junckerin komission luomaan Euroopan investointiohjelmaan. Laina taataan EU-rahastoilla.