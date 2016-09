Suomalaisyhtye saavutti ihmeellisen merkkipaalun: Steve’n’Seagulls Billboard-listan kärkeen

Tunnetuista rock- ja metallikappaleista omia hillbilly-tyyppisiä versioitaan tekevä suomalainen Steve’n’Seagulls on saavuttanut harvinaisen merkkipaalun.

Yhtyeen tuore Brothers In Farms -levy on noussut julkaisuviikollaan suoraan Yhdysvaltain levymyyntiä mittaavan Billboardin bluegrass-listan kärkeen.

Sosiaalisessa mediassa suomalaiset vääräleuat ovat jo ehtineet nimittää saavutusta yhtä kovaksi kuin jos olisi onnistuttu myymään jääkuutioita eskimoille.

Suomalaisyhtyeen saavutus onkin merkittävä, sillä yleensä kyseisellä listalla ovat juhlineet pääasiassa amerikkalaiset kovan luokan perinneyhtyeet.

Steve’n’Seagulls onnistui päihittämään nytkin monta kovaa nimeä.

Listan kakkoseksi jäänyt O’Connor Band on virtuoottinen perheyhtye, jonka nokkamiehenä soittaa maailmankuulu bluegrass-, jazz- ja countryviulisti Mark O’Connor.

Kolmosena listalla on Blue Highway. Se on yli 20 vuotta toiminut bluegrass-yhtye, joka on saavuttanut urallaan muun muassa pari Grammy-ehdokkuutta ja lukuisia muita palkintoja.

Kyseessä ei toki ole ensimmäinen kerta, kun Steve’n’Seagulls nähdään Billboardin bluegrass-listalla. Viime vuonna sen debyyttilevy Farm Machine nousi suoraan listan sijalle kolme.

Brothers in Farms -levy on yhtyeen toinen levy. Se julkaistiin levy-yhtiö Spinefarm Recordsin kautta 9. syyskuuta.

Kakkoslevyllään bändi versioi muun muassa The Offspringiä, Guns N’ Rosesia, Iron Maidenia, Nirvanaa, Gary Moorea – mutta myös supisuomalaista kansanmusiikkia. Self Esteem -kappaleen lopuksi kuullaan suora lainaus Juokse sinä humma -laulusta.

Keskisuomalaisesta Hohon kylästä tuleva bändi ampaisi suuren yleisön tietoisuuteen kesällä 2014, kun bändi alkoi ladata videoitaan Youtubeen. Erityisesti viehätti bändin näkemys AC/DC:n Thunderstruck-kappaleesta. Siitä tuli viraalihitti, jota on katsottu tähän päivään mennessä yli 28 miljoonaa kertaa.

Tästä alkoi bändin hurja pyöritys ympäri maailmaa. Suosio on jatkunut hurjana, ja esimerkiksi tasan vuosi sitten Coloradon osavaltion kuvernööri julisti syyskuun 21. päivän viralliseksi Steve’n’Seagulls -päiväksi.

Loppuviikosta bändin maailmankiertue jatkuu taas Yhdysvalloissa. Suomessa bändi nähdään lokakuun aikana.