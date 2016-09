Andrei Nekrasovin kohudokumentista tuli massiivinen poliittinen puheenvuoro

”Tästä tulikin dokumentti ihmisoikeuskonseptin väärinkäytöstä hämärien toimien peittämiseksi”, kiistelty ja palkittu dokumentaristi Andrei Nekrasov väittää Helsingin Sanomille.

Olemme juuri nähneet Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin lehdistönäytöksessä kaksi tuntia ja 32 minuuttia kestävän dokudraaman venäläisvankilassa kuolleen Sergei Magnitskin (1972–2009) kiistellystä kohtalosta. Kyse on vyyhdistä, jonka osapuolina ovat yhdysvaltalainen sijoittaja, Venäjän suurin vallankäyttäjä ja kuollut kirjanpitäjä. Skandaali on ravisuttanut kansainvälistä politiikkaa vuosien ajan.

Akseli Valmunen / HS

Massiivinen dokumentti nähdään festivaalilla torstaina. Aikaisemmin se on nähty Norjassa, Moskovassa ja Washingtonin kutsuvierasnäytöksessä.

Nekrasov tietää, että näin pitkää versiota tv-yhtiöt saksalais-ranskalaisesta Artesta Suomen Yleisradioon eivät tilanneet.

”Toivon, että saan läpi mahdollisimman pitkän version.”

The Magnitsky Act – Behind the Scenes -dokudraama saatiin julkisuuteen mutkien jälkeen. Nekrasovin sydänystävä, EU-parlamentaarikko Heidi Hautala (vihreät), järjesti näytöstä EU-parlamentissa toukokuussa, mutta saksalais-ranskalainen Arte päätti peruuttaa näytöksen viime hetkellä. Tämä johtui dokumentissa huonoon valoon joutuvan sijoittaja William ”Bill” Browderin lakimiesten oikeudellisista vaateista.

Browder on presidentti Vladimir Putinin entinen tukija ja nykyinen vastustaja, joka on poissaolevana tuomittu Venäjällä vankeuteen. Arte päätti käydä Browderin vaateet läpi, ja prosessi on yhä kesken.

”Olen kiitollinen Yleisradiolle ja muille yhtiöille tuesta. Mutta jäin kyllä miettimään onko EU nykyisin Pohjois-Korea, kun sananvapautta tällaisen dokumentin esittämiseen ei Arten mielestä ollut”, Nekrasov sanoo.

Toukokuussa dokumentin mitta oli tunti ja 50 minuuttia. Nyt Nekrasov on lisännyt mukaan noin 40 minuuttia uutta materiaalia ja myös Hautalan ja EU-parlamentin episodin.

Bill Browderin versio tunnetaan suomennetusta kirjasta Red Notice – Kuinka minusta tuli Putinin vihollinen numero yksi (WSOY 2015).

Browderin mukaan hänen lakimiehensä Magnitski paljasti poliisien ja järjestäytyneen rikollisuuden yhdessä tekemän verohuijauksen. Vuonna 2007 Browderin toimistoon oli tehty ratsia, jossa poliisi Browderin mukaan nappasi alkuperäisdokumentteja järjestelläkseen niiden avulla rahansiirron, jossa yhtiön maksamat verot kierrätettiin poliiseille ja mafiosoille.

Tämän Magnitski sai Browderin mukaan selville ja ilmoitti poliisille. Viranomaiset passittivat hänet vankilaan, yrittivät Browderin mukaan murtaa hänet ja pahoinpitelivät kuoliaaksi.

Nekrasov on ollut tunnettu Vladimir Putinin hallinnon arvostelija. Hän ihaili Bwoderia ja halusi tämän dokumenttinsa kertojaksi. Ensimmäiset 45 minuuttia hän kertoo Browderin versiota, jossa Magnitski olisi sananvapauden sankari. Läpi käydään myös Browderin avulla läpiviety Yhdysvaltain Magnitski-lainsäädäntö. Se rajoittaa Magnitskin kuolemaan väitetysti sekaantuneiden venäläisten oikeuksia Yhdysvalloissa.

Kun Browderin tarina on näyttelijöiden kanssa dramatisoitu hakkaamiseen ja kuolemaan asti, Nekrasov lähtee hakemaan Browderilta selkeyttä epäselviin detaljeihin. Seuraavat lähes kaksi tuntia pääosassa onkin dokumentaristi Nekrasov itse. Hän kuvaa itseään varsin paljon tuumivan ja epäilevän näköisenä erilaisten dokumenttien ja Browderin ristiriitaiselta tuntuvien lausuntojen keskellä.

”Nyt ymmärrän, että vaikutusvaltainen Browder laitattaa viattomia ihmisiä Magnitski-listalle, jos häntä itseään arvostellaan”, Nekrasov väittää.

Nekrasov katsoo nyt todistaneensa, että Browderin yrityksiä ryhdyttiin tutkimaan jo 2004. Nekrasov osoittaa, että epäillyistä veropetoksista kirjoitettiin venäläislehdissä selvästi ennen kuin Magnitski puhui poliisille. Magnitski ei tehnyt ilmiantoa, vaan Nekrasovin mukaan keskeiset dokumentit ovat kuulustelupöytäkirjoja.

Poliiseilla ei myöskään ollut motiivia tappaa häntä, koska tarkemmin katsoen alkuperäisissä venäläisissä kuulustelupöytäkirjoissa Magnitski ei syytä Browderin toimiston ratsanneita poliiseja mistään. Tämän sanoo dokumentissa myös poliisi, jota Browder pitää Magnitskin kuoleman pääsyyllisenä. Poliisi yritti nostaa oikeusjutun Browderia vastaan Lontoossa.

Kiistatonta on, että Magnitski virui tutkintavankeudessa kuukausia eikä saanut pyytämäänsä terveydenhoitoa loppuaikoinaan. Nekrasov ei usko pahoinpitelyyn vaan siihen, että levotonta ja sellin ovea ryskyttänyttä potilasta pidettiin käsiraudoissa ja jätettiin yksin, kun hän olisi tarvinnut kiireellistä lääketieteellistä hoitoa.

Nekrasov päätyy siis samalle linjalle kuin presidentti Putin dokumentin lyhyessä katkelmassa. Putinin mukaan Magnitskia ei kidutettu eikä hakattu kuoliaaksi, vaan kyse on siitä, saiko hän tarvitsemaansa hoitoa ajoissa. Asiasta käytiin Venäjällä oikeutta, mutta laiminlyönnistä ei tullut tuomioita.

”Mutta Magnitski oli tärkeä avaintodistaja!” Nekrasov sanoo. ”Häntä olisi pitänyt kuulustella viiden tähden hotellissa eikä jättää venäläisvankiloihin kuukausiksi! Syytän moraalisesti, en vain vankilanjohtajia ja lääkäreitä, vaan koko hallintoa ja venäläistä kulttuuria siitä, miten vankeja kohdellaan.”

Hän sanoo yhden hyvän seikan seuranneen kauheasta tarinasta. ”Tietääkseni vankilaoloja on lähdetty kohentamaan.”

Nekrasov ei väitä, että Magnitski oli syyllinen lainvastaisuuksiin.

”Hän oli kirjanpitäjä vailla lakimiehen tutkintoa. Häntä tutkittiin, muuta en väitä.”

Hän ei myöskään väitä dokumentissa, että Browder olisi itse tehnyt veropetoksen, josta hän on syyttänyt poliiseja ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

”Tätä käsittelen: olivatko rahaa kierrättäneet kolme yritystä Browderin kontrollissa enää silloin. Tätä venäläisviranomaiset tutkivat, mutta ei hän tästä tuomiota saanut, vaan paljon aikaisemmasta tapahtumasta.”

Yhdestä asiasta Nekrasov sanoo nyt olevansa varma: Browderin versio Magnitskista on todistettu vääräksi. Dokumentissa näytetään useita venäläisasiakirjoja, jotka Nekrasovin mukaan ovat toisenlaisia kuin Browderin verkkosivujen englanninnokset. Dokumentissa on myös Browderin myöhäisempiä kuulusteluja, joissa hän näyttäisi joutuvan pahaan valoon.

Nekrasov sanoo, että hänen seuraava dokumenttinsa saattaa kritisoida jälleen Putinia. ”Mutta ei hän minua kiinnosta, vaan Venäjä, jossa Putinin diskurssi on vaalimenestyksestä huolimatta jo menettänyt uskottavuutensa koulutetun väen keskuudessa.”

Kun Nekrasov oli elämässään kerran Putinin kanssa jostain yksityiskohdasta samaa mieltä, hän sanoo kaikkien venäläisystäviensä hylänneen hänet.

”Toivottavasti he kuitenkin näkevät, että olen ihmisoikeuksien ja läntisen demokratiakäsityksen kannalla ja että ihmisoikeuksien varjolla ei saa valehdella muista asioista vain, jotta itse näyttäisi paremmalta.”

Keskustelu varmasti jatkuu. Browder on kiistänyt kaikki Nekrasovin väitteet.

The Magnitsky Act – Behind the Scenes Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla 22. syyskuuta klo 18.30. Kinopalatsi 9:ssä.