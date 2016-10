Vesa-Matti Loiri yllättää: tänään ilmestyvän uutuuslevyn tekstit lainattiin maailman eri uskonnoilta, mukana pätkiä Koraanista ja Raamatusta

Juttu on julkaistu alun perin 22.9. Nostamme sen uudelleen esiin Loirin uuden levyn ilmestymispäivänä.

Vesa-Matti Loirin uuden Pyhät tekstit -nimisen levyn tekstimaailma on poikkeuksellinen: tekstit pohjautuvat maailman eri uskontojen pyhien kirjojen teksteihin.

Tekstejä on lainattu laaja-alaisesti muun muassa kristinuskosta, islamista, hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta ja zarathustralaisuudesta.

Mukana ovat tekstit esimerkiksi Raamatun Vuorisaarnasta ja Koraanista.

Levy ei ole silti pelkästään uskonnollinen, vaan mukana on myös runoutta ja filosofisia ajatuksia, muun muassa Albert Einsteinilta ja Khalil Gibranilta.

Kappaleita 21. lokakuuta julkaistavalla levyllä on yhteensä 20.

Levyn idean takana ei ole kuitenkaan Loiri itse, vaan levyn kaikki kappaleet säveltänyt Timo Kiiskinen.

Kokenut lauluntekijä kertoo, että alkoi etsiä vaihteeksi ”joidenkin muiden sanomaa”. Spirituaalisena ihmisenä hän alkoi etsiä tekstejä eri uskontojen puolelta.

Takana oli ajatus, että maailmassa on valtavan viisaita tekstejä viisailta ihmisiltä. Ne vain eivät pääse esiin arkipäivässä, vaan jäävät jumiin kirjankansien väliin ja kirkkosaleihin.

”Halusin, että radiosta voisi kuulla biisin ilman tunnustuksellista uskonnollisuutta”, Kiiskinen kertoo.

Kiiskisen lauluprojekti alkoi lähes neljä vuotta sitten, ja aika nopeasti se kääntyi Vesa-Matti Loirille.

Laulut sopivat Loirin esitettäväksi luontevasti, sillä tämä on Kiiskisen mukaan erittäin kiinnostunut hengellisyydestä ja uskontojen suhteen kaikkiruokainen – kuten hän itsekin.

Loiri myös antoi muutamia täsmävinkkejä siihen, mistä hän itse haluaisi laulaa.

Timo Kiiskinen korostaa, että eri uskontoja haluttiin käsitellä levyllä täysin tasapuolisesti. Mitään ei jätetty tarkoituksella pois, mitään ei korostettu toista enemmän. Lähestymistapa ei ollut uskontotieteilijän vaan muusikon.

”Toimimme luovalla intuitiolla, samalla tavalla kuin musiikin tekemisessä yleensäkin. Otimme tekstejä vain siltä pohjalta, että ne olivat niin vaikuttavia.”

Eri uskontojen ja kulttuurien käsittely herättää herkästi intohimoja, mutta Kiiskisen mukaan tekijätiimiä ei pelottanut kajota aiheeseen. He eivät edes miettineet tällaista puolta asiassa.

He eivät liioin ole varautuneet siihen, että saisivat syytöksiä esimerkiksi kulttuurisesta omimisesta. Aihe on viime aikoina puhuttanut eri taiteenlajeissa ympäri maailmaa.

”Ei sellaiseen voi varautua. Meillä on ollut arvostava suhtautuminen, intentiomme ovat olleet puhtaita. Teksteistä pyritään tuomaan esiin niiden arvo, viisaus ja hyvyys. Pyrimme myös korostamaan yhteyttä eri uskontojen ja tekstien välillä”, Kiiskinen sanoo.

Yhteyksiä tosiaan löytyi. Tekstimaailmaan syvälle uppoutunut Kiiskinen kertoo huomanneensa, että lopulta kaikkien uskontojen tekstit puhuvat samoista asioista.

Tähän liittyy myös Pyhät tekstit -levyn manifesti: viisaat ihmiset ovat aikoinaan kirjoittaneet viisaita asioita, jotka eivät riitele keskenään.

Tästä huolimatta eri uskontokuntien edustajat riitelevät.

”Se on surullista. Tai ei se ole ihan vähänkään. Onhan se todella surullista!” Timo Kiiskinen sanoo.

Sävellyksiinsä Timo Kiiskinen on hakenut rauhallista tunnelmaa. Tarkoitus on ollut antaa ”hiljainen mutta vahva pohja” teksteille, jotta ne pääsevät hyvin esiin.

Levyn on tuottanut Markus Koskinen. Se äänitettiin Islannissa.

Lokakuussa julkaistaan myös Timo Kiiskisen kirjoittama kirja Vesa Matti Loiri: Pyhät teksti (WSOY), jossa tekijätiimi valottaa levyn syntytarinaa ja jossa Loiri kertoo laulujen herättämistä tunnoistaan. Kirjassa on mukana myös levyn laulujen nuotit sekä kuvia levytysmatkalta Islannista.

Pyhät tekstit -levy poikkeaa Loirin aiemmasta linjasta, joka on ollut perinteisesti supisuomalainen. Urallaan hän on laulanut niin Eino Leinon, Oskar Merikannon kuin Juha Vainionkin tuotantoa. Viime vuosina hän on levyttänyt nykyhetken tunnetuimpien suomalaisten lauluntekijöiden tuotantoa.

Edellinen levy, kolme vuotta sitten julkaistu Tuomittuna kulkemaan sisälsi tunnettujen suomalaisartistien nimenomaan Loiria varten tekemiä lauluja.