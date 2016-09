Kun Justin Bieber esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa keväällä 2013, hänen uransa oli pahassa murrosvaiheessa. Ristiriita nössön teinipoptuotannon ja rock-elämäntyylin välillä oli räikeä.

Hahmona Bieber oli tuolloin kuin kaksinaamainen rippileirin isonen, joka päivällä lausuu silmät kiinni Isä meidän -rukousta, mutta yöllä houkuttelee tyttöjä moottoripyöränsä kyytiin ja vie heidät hämäriin kotibileisiin pelaamaan räsypokkaa ja ottamaan hittiä bongista.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin, Bieber laskeutuu Hartwall-areenan lavalle katonrajasta lasikuution sisällä. Hän aloittaa setin Mark My Words -kappaleella samalla, kun taustakankaalle heijastetaan vaporwave-henkisiä kreikkalaisten patsaiden kuvia.

Purpose-kiertueella hänen settinsä koostuu lähes yksinomaan uuden levyn kappaleista. Bieber on marittanut Boyfriendia, As Long As You Love Me:tä ja Babya lukuunottamatta vanhojen levyjen biisit roskikseen. Poikabändimusa on lastenmusaa, eikä se sovi uuteen, EDM-vaikutteiseen tyyliin.

Sen sijaan, että Bieber olisi parin vuoden takaisten sekoilujen jälkeen “romahtanut” tai siistinyt imagonsa täydellisesti, hän rakensi itsensä uudelleen.

Vuosi sitten hän teki Purpose-levylle biisejä Bloodin ja Skrillexin kaltaisten huipputuottajien kanssa. Sorry-hitissä Bieber pyysi sielukkaasti anteeksi. Hän ei peitellyt lähimenneisyyden sekoilujaan, vaan muutti ne onnistuneesti autenttisuuden rakennuskappaleiksi.

Bieberistä tuli hetkessä kuumaa kamaa, langennut enkeli ja James Dean -tyyppinen herkkä kapinallinen, jonka fanittamisen kanssa kaikki coolit tyypit flirttailivat. Kanye West kertoi haluavansa tehdä Bieberin kanssa yhteistyötä ja ranskalainen Vetements-vaatemerkki teki paitoja, joissa luki Justin 4ever.

Bieber on puolestaan kopioi fontteja myöten Vetementsiä omissa kiertuepaitoihinsa, joissa lukee BIGGER THAN SATAN -tyyppisiä ”provokatiivisia” tekstejä.

Uudistumisesta huolimatta Bieberin esiintyminen on yhtä rutinoitunutta suorittamista kuin aiemmin. Kun Bieber tanssii, liikkeet ovat automatisoidun kulmikkaita ja housut meinaavat usein pudota jalasta. Kun hän laulaa, hänen äänensä soi puhtaasti ja persoonattomasti, kuin se tuotettaisiin jossain generaattorissa. Ilme hänen kasvoillaan on poissaoleva, kuin serotoniini olisi kadonnut hänen aivoistaan.

Jonne Heinonen

Kun Bieber soittaa akustista kitaraa violetilla plyysisohvalla, hän tekee sen taidokkaasti, mutta vastaavalla innolla kuin trubaduuri, joka lusii illasta toiseen risteilylaivan pubin nurkassa. Fanit toki kirkuvat, nostavat älypuhelimensa ilmaan ja laulavat hartaasti mukana etenkin balladien aikana, mikä tekee tunnelmasta sympaattisen ja intiimin.

Bieber laulaa muutaman biisin jonkinlaisen ”häkin” tai kuution sisällä. Häkit toimivat vertauskuvina Bieberin ongelmalliselle julkisuussuhteelle.

Vielä muutama vuosi sitten hän kommunikoi aktiivisesti faneilleen Twitterissä ja Instagramissa. Nyt Bieber on vetäytynyt sosiaalisesta mediasta kokonaan.

Hän ei enää ota yhteiskuvia fanien kanssa, koska on kertonut tuntevansa olonsa ”häkkieläimeksi”. Esiintyessään Bieber muistuttaa häkkieläintä yhä, tai pikemminkin altaassa uivaa delfiiniä, joka välillä tekee taidokkaita hyppyjä.

Bieberillä on vielä matkaa tämän ajan isoimpien poptähtien, kuten Beyoncén tai Rihannan sarjaan. Sinne päästäkseen Bieber tarvitsee lisää biisejä ja tyyliä. Ehkä Bieber ei pääse sinne koskaan.

Keikan kohokohtia ovat raskaalla räppituotannolla soivat No Sense ja No Pressure sekä viimeiseksi esitetty euforinen Sorry. Sorryn lopussa Bieberin musta T-paita ja hiukset ovat feikkisateesta märät. Bieber näyttää kastuvan mielellään.

Hän on 22-vuotias. ”Uusi elämä” on vasta alussa ja kaikki on anteeksiannettu.