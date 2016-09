”Olen lihonut tyyliin 40 kiloa” – kielitieteilijä kertoo, miksi sanomme nykyään joka välissä ”tyyliin” ja kestääkö tapa

”Haluun karkkia vaikka just söin tyyliin puoli kiloa spagettia”, kirjoittaa eräs Demi.fi:n keskustelupalstan vakiokävijä.

Samanlaista tyyliin-sanan luovaa käyttöä näkee palstalla enemmänkin.

”Meen tyyliin puoli yheksältä nukkumaan.” ”Pukeudun yleensä sillai hillittyihin väreihin, mut yleensä on joku ’erikoisjuttu’ tyyliin neonpinkit tumput yms.”

Eikä ilmiö ole tuttu vain keskustelupalstoilta. Sitä kuulee nykyään joka paikassa.

Tänäänkin jopa oma pomoni on hokenut vieressä ”tyyliin”-sanaa ainakin yhtä paljon kuin yhdessä kädessä on sormia.

Ilmaus ”tyyliin” on ujuttautunut kieleemme ja tarttunut sen rakenteisiin kuin järeä pikaliima.

Modernin puhekielen ilmaus oli Erkki Lyytikäisen mielestä niin kiinnostava, että kokenut kielentutkija tarttui siihen ja otti analysoitavakseen uutuuskirjaansa.

Sanotaan tyyliin näin (Gummerus) käsittelee kiehtovasti muuttuvan kielen eri ilmiöitä ja kielen käyttöä. Mukana on monia eri nykykielen sanoja ja fraaseja, kaikkea sananmuunnoksista sotilasarvoihin.

Tyyliin-ilmausta kuulee puhekielessä koko ajan vain enemmän. Joitakin se myös ärsyttää koko ajan enemmän.

Gummerus

Lyytikäistä ei ärsytä. Häntä se kiehtoo.

Eläkepäivistä nauttiva Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen amanuenssi ja suomen murteiden emeritus-kenttätutkija vastaa puhelimeen mökiltään.

Lyytikäisen vei tyyli-sanan uudenlaisen käytön pariin se fakta, että vaikka ilmausta kuulee paljon, kielitieteessä sitä ei ole juuri tutkittu. Sitä ei ole mukana edes Kielitoimiston sanakirjan uusimmassa päivityksessä.

”Kyseessä on tavallaan vanha keino, joka on puettu uuteen muottiin”, Lyytikäinen kertoo.

Aiemmin tyyliin-sanan illatiivimuotoa on käytetty Lyytikäisen mukaan tavan adverbiaalina, esimerkiksi näin:

”Cheek tulee Lahteen suuren maailman tyyliin.”

Viime aikoina sitä on kuitenkin käytetty tyyliin näin: ”Olen lihonut tyyliin 40 kiloa.”

Nykykielessä merkitys on usein”noin”, ”suunnilleen”, ”sinne päin”.

Toisinaan merkitys voi olla myös ”kuin”, ”kuten” tai ”vaikkapa”.

Tyyliin näin: ”Se käyttäytyy tyyliin kun se ois joku kuningatar.”

Ilmaus on tuttu puhekielestä, ja käyttäjinä ovat miltei yksinomaan nuoret, kertoo Lyytikäinen.

Nuorisokieltä se on edelleen, vaikka ilmaus on ollut suomen kielessä jo tovin.

”Tosin minun silmissäni melkein kaikki ihmiset ovat nuoria”, tutkija vitsailee.

Onneksi apuun tulivat lastenlapset. Erkki Lyytikäinen haastatteli kirjaansa varten suvun nuoria, ja päivitti itsensä tämän päivän kieleen kertaheitolla.

”Tyyliin oli tuiki tuttu asia kaikille! Kaikilla oli antaa selvät esimerkit”, isoisä kertoo tyytyväisenä.

Sitä, koska ilmaus tarkalleen ottaen tuli suomeen, on Lyytikäisen mukaan hankala sanoa. Urbaanissa sanakirjassa se esiintyi ensi kerran vuonna 2008.

”Ilmeisesti se on suhteellisen uusi suomessa. Parikymmentä vuotta vanha ehkä, tuskin kolmeakymmentä. En itse muista kuulleeni sitä kovin pitkään”, hän sanoo.

Se on ainakin selvää, että viime vuosina sanan käyttö on suorastaan räjähtänyt.

Mistä ilmaus sitten suomeen tuli? Sitäkään ei voi sataprosenttisella varmuudella sanoa, Lyytikäinen toppuuttelee.

Hänellä on kuitenkin vahva kandidaatti. Se on ruotsi, jossa ilmaukselle on selvä lauseopillinen vastine: typ.

”Äänteellisesti suomen ja ruotsin ilmaukset ovat läheiset. Tämä puoltaisi sitä, että se on tullut ruotsista”, Lyytikäinen sanoo.

Toisaalta tutkijaa epäilyttää hieman: ruotsista ei ole tullut suomen kieleen lainoja enää aikoihin. Ne ajat ovat menneet. Nyt vaikutteet otetaan englannista.

Siksi on mahdollista, että esimerkiksi englannin kielen ”like” on antanut vaikuttimensa. Tai ehkäpä myös kind of, kind of way tai in the way.

”Did you know that Margo owns, like, a thousand records”, kuuluu Lyytikäisen esimerkki kirjassa.

Toisaalta mistäpäs sen voisi tietää, vaikka mallia olisikin otettu espanjasta tai italiasta. Siellä tipo-sanaa käytetään samalla tavalla kuin ruotsin typ-sanaa.

Italiassa ilmaus on ollut käytössä kaunokirjallisuudessakin jo 1960-luvulla, Erkki Lyytikäinen tietää.

Joka tapauksessa yksi asia on aika selvää: lainaa on otettu.

Kun kuulemme ja luemme jatkuvasti muita kieliä, ei ole mikään ihme, että kieli siirtyy ja muuntuu.

Kielimies Lyytikäinen ei tuomitse tyyliin-ilmauksen käyttöä suomen kielessä.

Hän on kirjansa kanssa sallivan kielenkäytön asialla. Kieli ei ole niin vakava asia. Sillä saa jopa leikkiä, hän muistuttaa.

”Kieli muuttuu koko ajan. On sellaisia ilmauksia, joista ei itse voisi edes uskoa, että sellaisia käytetään”, hän nauraa.

Kirjoittajia hän ohjaa lempeästi sanomalla, että kirjakieltä käyttävissä asiateksteissä tyyliin-ilmausta kannattaisi vältellä.

Niin moni tällä hetkellä tekeekin. Sitä ei näe asiateksteissä juuri lainkaan.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisteksteistä tyyliin-ilmausta on melko turha etsiä.

Lehden kielenhuoltajan Ville Elorannan mukaan sana ei sovi uutisiin, ei ainakaan tällä hetkellä.

”Ilmaus särähtää korvaan. Siinä on ainakin vielä vahva puhekielisyyden leima”, Eloranta sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vaikka uutistekstissä ilmaus ponnahtaakin turhan voimakkaasti esiin, esimerkiksi Nyt.fi:n teksteissä se voisi hyvinkin olla.

”Verkko-Nytissä voi pelata vähän enemmän kielellä”, hän sanoo.

Tyyliin-ilmausta näkee jonkin verran myös kaunokirjallisuudessa. Lyytikäisen mukaan tämä käy mainiosti: kaunokirjallisuus jäljittelee puhekieltä.

Ja puhekielessä taas – siitä vain! Eihän puhekieleen voi kukaan puuttua. Jokainen puhuu niin kuin puhuu, Lyytikäinen sanoo.

Mitä Erkki Lyytikäinen itse veikkaisi: Onko tyyliin-ilmauksella tulevaisuutta? Jääkö se kieleemme vai unohdammeko sen?

Lyytikäinen miettii hetken, mutta päätyy sitten jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle.

”Minä vähän luulen, että kyseessä on muotioikku. Hetken hurma, joka häipyy puhekielestä.”

Oireellista oli Lyytikäisen mukaan Urbaanista sanakirjasta löytynyt kommentti, jonka mukaan tyyliin-ilmausta hoetaan jo nyt ”kyllästymiseen asti”.

”Ei voi olla varma. Onhan se ollut käytössä italiassakin jo 50 vuotta, ruotsissa myös. Yhteisö, jossa sitä käytetään, päättää, onko se hienoa, jännää tai coolia”, hän sanoo.

Mitä sinä tuumit: onko ”tyyliin” kamala vai hieno ilmaus?