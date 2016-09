Taiteilija teki kelosta soivan puun, jonka uumenista karhu möyryää ja honka humisee

Milloin olet viimeksi käynyt metsässä? Muistatko, miltä siellä kuulostaa? Monen kaupungissa asuvan viime visiitistä metsään on voinut vierähtää jo tovi. Matka sinne on ehkä liian pitkä ja hankala tai sitten elämä on vain liian kiireistä.

Elämme aikaa, jossa ihmisten luontosuhteet ovat muutoksessa. Turun yliopiston tutkijat Anna Kirveennummi ja Katariina Heikkilä ennustavatkin, että tulevaisuudessa moniaistisuus ja virtuaalitodellisuus lisääntyvät.

”Mutta se ei tarkoita, että yhteys luontoon katoaa tai on kadonnut. Sen sijaan luontosuhde muuttuu edelleen, monipuolistuu ja siihen tulee erilaisia tasoja lisää”, he sanovat.

Tulevaisuudessa luontoarvoja tuodaan ihmisten ulottuville yhä enemmän teknologian avulla. Juuri tästä on kyse myös äänitaiteilija Kirsi Ihalaisen suunnittelemassa soivassa puussa.

Mika Ranta / HS

Tältä siis kuulostaa, kun vanha kelopuu soi: puiden huminaa, karhujen tappelua, ahmoja, majavia, metsojen ja teerien eriskummallisia soidinääniä. Tutut ja oudot metsän äänet täyttävät huoneiston keskellä Helsingin ydinkeskustaa. Kirsi Ihalainen (s. 1982) silittää muhkean puupölkyn madonreikäistä pintaa, laittaa kädet puun ympärille, painaa poskensa siihen kiinni, sulkee silmänsä ja kuuntelee.

Näiden äänten vuoksi Ihalainen on viettänyt viikkoja Suomen metsissä tallentaen autenttisia luontoääniä teokseensa.

Juuri nyt Ihalainen on Yhdysvalloissa, sillä hän osallistuu Michiganissa järjestettävään ArtPrize-nimiseen suureen taidekilpailuun Suomalaisen Metsän Taajuudet -nimisellä ääni-installaatiollaan.

Sama installaatio on ollut aiemmin esillä esimerkiksi Annantalolla Helsingissä. Se toimii myös pohjana Ihalaisen tutkimukselle alati muuttuvasta äänestä, josta hän aikoo tehdä väitöskirjan Sibelius-Akatemiaan.

”Puu on kaiutin, se tärisee äänen voimasta. Kun korvan laittaa ihan puun pintaan, pääsee metsän maailmaan sisälle ihan kunnolla. Tämä on teos, joka pitää kokea. Se on elämys”, hän sanoo kuunnellessaan keloa.

Mika Ranta / HS

Ihalainen suunnitteli soivan puun rentouttavaksi ja stressiä vähentäväksi taideteokseksi, jonka perimmäinen ajatus on tuoda luonto ja metsä lähemmäksi kaupunkilaisia.

Helsingissä asuva Ihalainen myöntää, että hänen on välillä pakko päästä pois kaupungin melusta ja hälystä. ”Kun lähden metsään ja erämaahan, stressi lähtee. Siellä pääsee eri sfääreihin. Se on minulle henkireikä.”

Luonnon äänillä on tutkimuksissa todettu olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Eniten on tutkittu luonnon äänten vaikutuksia ulkona luonnossa, osana kokonaisvaltaisempaa luontokokemusta.

”On havaittu, että jo lyhytkin vierailu elvyttävässä ympäristössä, esimerkiksi laajahkossa kaupunkimetsässä, vähentää stressiä, laskee verenpainetta ja pulssia. Elvyttävällä ympäristöllä tarkoitetaan luonnon elementtejä sisältävää ympäristöä, kuten puistoa tai metsää”, sanoo Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja.

Ampuja on tutkinut muun muassa melua, kokemuksellista hiljaisuutta, hiljaisuuden määritelmää ja sitä, mihin ihmiset tarvitsevat hiljaisuutta. Ampujan mukaan luonnon äänet ja rauha ovat useimmille ihmisille synonyymeja.

Koska Ihalaisen teos on tarkoitettu sisätiloihin, sen luonnon äänten elvyttävyydestä on vaikea sanoa mitään varmaa.

”Sanoisin, että sopivasti annosteltuna luonnon äänet kotona voivat luoda positiivisia mielleyhtymiä ja saada ajatukset poutapäiviin ja aiemmin luonnossa koettuihin mukaviin hetkiin ja siten rentouttaa hetkellisesti”, Ampuja sanoo.

Hän arvelee, että puusta ja sen äänistä on varmasti eniten iloa kodissa tai muissa sisätiloissa, jos haluaa peittää epämieluisia ääniä, kuten liikenteen melua tai jääkaapin surinaa.

”Tällöin puu voi toimia ns. akustisena parfyyminä.”

Kirsi Ihalainen

Soiva puu, viralliselta nimeltään Kelosound, syntyi Ihalaisen mukaan ison ääni-installaation sivutuotteena. Hän itse kuvailee teostaan ääneen perustuvaksi taiteelliseksi designtuotteeksi.

Kelosta kuuluvat metsän äänet ja äänimaisemat valitaan mobiiliohjelman avulla. ”Ne voi laittaa päälle pidemmäksi aikaa, jos haluaa vaikka nukahtaa siihen ääneen.”

Ihalaisen mukaan teos on tavallaan myös opetusväline, koska se auttaa tunnistamaan monien eläinten ääniä.

”Aina otetaan kuvia ja videota, mutta äänet usein jäävät. Luontodokumenteissakin monta kertaa äänet jäävät pois, koska niitä ei ole saatu äänitettyä. Minulla on aito ääni luonnosta.”

Ihalainen uskoo teoksensa sopivan myös joihinkin julkisiin tiloihin, kuten sairaaloihin ja hotelleihin.

Kirveennummi ja Heikkilä sanovat, että kaupungistuminen ja teknologisoituminen ruokkivat mielikuvitusta siinä, miten luontoelementtejä voidaan nostaa esiin, korostaa ja käsitellä kaupungeissa, kodeissa ja muuallakin.

”Uusien luovien ratkaisujen hakeminen ja keksiminen on ihmisille luonnollista, ja luonto on yksi tärkeä voimavara, josta hakea innoitusta ideoimiseen, mutta myös rauhoittumiseen tästä kaikesta innoittumisesta.”

Aalto-yliopistosta maisteriksi valmistuneella Ihalaisella on monipuolinen äänityöläisen tausta. Levyäänityksiä, pelimusiikkia sekä animaatioita tehnyt Ihalainen sanoo kyllästyvänsä helposti saman toistamiseen. Hän haluaa haasteita.

”Jos joku sanoo, että et voi tehdä äänellä tuota, vastaan kylläpäs, odota vain.”

Ihalainen haluaa myös rikkoa rajoja. Esimerkiksi elokuviin ja animaatioihin liittyy hänen mukaansa paljon kaavoihin kangistuneita tapoja. ”Niissä ääni tehdään suoraan kiinni kuvaan. Haluan rikkoa rajoja niin, ettei aina mennä kuvan ehdoilla, että ääni saisi myös roolia.”

Äänisuunnittelijoilla on tapana sanoa, että jos kuulija ei huomaa ääntä, silloin se on hyvin tehty. ”Mielestäni se ei mene aina ihan niin”, Ihalainen toteaa.

Hän pitää äänisuunnittelijoita turhan vaatimattomina. ”On hirveästi projekteja, joissa äänisuunnittelua ei ajatella ollenkaan, ja se jätetään budjetissa viimeiseksi, vaikka sitä pitäisi miettiä heti alussa. Sitten ihmetellään, miksi homma ei toimi.”

Mika Ranta / HS

Taiteilija Ihalaisesta tuli vahingossa. Kun kandin papereilla Tampereen Työväen Teatterin äänitiimissä työskennellyt Ihalainen sai tarpeeksi usein kuulla, ettei saa tehdä mitään taiteellisia ratkaisuja, hän päätti tehdä asialle jotain.

Aalto-yliopiston ovet avautuivat 2011. ”Koen, että kun teen näitä juttuja taiteilijana itse, minulla on enemmän vapautta tehdä juuri sitä mitä haluan.”

Parhaillaan hän suunnittelee uusia, entistä isompia ääni-installaatioita, joissa kaikissa on luonto mukana jollain tavalla.

”Ne tulevat olemaan massiivisia ja menevät tosi syvälle Kalevalaan. Toivon, että saisin tehtyä myös yhden ison Suomi 100 -teoksen.”

Ensimmäisen soolonäyttelynsä Ihalainen pitää ensi joulukuussa Galleria Huvilassa.