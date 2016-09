HS näyttää huippusuositun Musta laatikko -esityksen suorana Kansallisteatterista torstaina

Ensimmäinen esiintyminen Kansallisteatterin lavalla ”kirpaisi kuin hyppy avantoon”, kertoo Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski.

Yhdysvalloissa asuva Saarikoski on edellisenä iltana esiintynyt täydelle katsomolle, ja tilaisuus oli kokeneelle journalistillekin uusi ja jännittävä.

”Heittäydyin snadisti näyttelemään. Lavalla yleisöön tulee henkilökohtaisempi kosketus kuin kirjoittaessa”, Saarikoski sanoo. Etäisyyden suojamuuri jää tekijän ja yleisön välistä pois, ja se on pelottavaa ja kiehtovaa.

Saarikosken esitys koskee ihmisen sielun tavoittamisen vaikeutta, sitä voiko toista ihmistä todella tuntea ja ymmärtää – ja tässä tapauksessa Donald Trumpia, josta Saarikoski on kirjoittanut kirjan puolisonsa, HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan Laura Saarikosken kanssa.

”Trumpin kohdalla se on erityisen vaikeaa, olen rakentanut hänestä oman tulkintani”, Saarikoski sanoo.

Kaisa Rautaheimo / HS

Hän on yksi yhdeksästä esiintyjästä Mustassa laatikossa, joka on HS:n elävän journalismin tapahtuma Kansallisteatterissa. Keväällä alkaneet esitykset saavat nyt jatkoa uusin tarinoin, jotka ovat ennen julkaisemattomia.

Esityksen aikana lavalle nousee lehden tekijöitä paljastamaan, mikä on heitä itseään koskettanut, yllättänyt tai mietityttänyt. Aiheensa he ovat saaneet valita vapaasti.

”Joku juttu, joka on jäänyt vaivaamaan, asia, jonka haluaa selvittää, jonka on kokenut. Hyvä aihe on sellainen, johon puhuja suhtautuu innostuneesti ja intohimoisesti ja josta hänellä on jotain erityistä kerrottavaa”, kertoo toimittaja Riikka Haikarainen, yksi Mustan laatikon tuottajista.

Torstaina 29. syyskuuta HS:n digitilaajat voivat seurata esityskokonaisuutta suorana myös teatterin ulkopuolella, sillä HS.fi esittää Musta laatikko 4:n viimeisen eli kolmannen esitysillan klo 19 alkaen.

Lavalla nähdään Saska Saarikosken lisäksi Pekka Hakala, Mari Manninen, Anna-Sofia Berner, Paavo Teittinen, Tuomas Peltomäki, Esa Lilja, Elina Väntönen ja valokuvaaja Kaisa Rautaheimo. Ohjelmassa on myös lyhyt livehaastattelu, jonka vetää Riikka Haikarainen.

Musta laatikko -illat ovat olleet erityisiä kokemuksia myös niissä esiintyneille toimittajille.

Kaikkien aikojen ensimmäisessä Mustassa laatikossa viime helmikuussa esiintynyt toimittaja Anna-Stina Nykänen kertoo halunneensa aina näyttelijäksi ennen kuin toimittajaksi. Niinpä jo pelkkä Kansallisteatterin lavalle pääseminen oli hänelle elämys. Hän kävi humoristisessa esityksessään läpi kiellettyjä kolumninaiheita kuin ammattimainen stand up -koomikko.

”Nautin lavalla olemisesta ihan suunnattomasti. Tunnelma oli todella tiivis, yleisön tunteet saattoi aistia ihan uskomattoman selvästi. Välillä piti ihan sen takia pitää puheessa pieni tauko, että sai nauttia tiheästä tunnelmasta. Yleisö nauroi ja nauroi, mutta hetkessä tuli ihan hiirenhiljaista – minun puheeni voimasta! Olihan se ihan mahtavaa kokea”, muistelee Nykänen.

Nykäsen mukaan yhtä tiivistä ja suoraa kosketusta oman tekstin ja yleisön välillä ei voi kirjoittajana saada.

”Kyllähän lukijapalautetta kirjoittamallakin tulee, mutta lavalla sen saattoi aistia saman tien koko kropalla, sanatta. Lehteä ihmiset saattavat lukea kiukuissaan ihan etsiäkseen virheitä ja valittamisen aiheita. Mutta ei kukaan tule teatteriin vihatakseen esitystä.”

Kaisa Rautaheimo / HS

Myös toimittaja Katarina Baer muistelee esiintymistään hienona kokemuksena.

”Oli hienoa tuntea Hesarin uskolliset lukijat niin lähellä, niin iholla – niin kannustavina, lämpiminä, innokkaina ja iloisella tavalla odottavina. Ja hienoa oli hitsautua yhteen kollegojen kanssa yhdeksi esiintyväksi, monipäiseksi olennoksi. Huomasi jännittävänsä ja iloitsevansa muiden puolesta vähintään yhtä paljon kuin omasta”, Baer kertoo.

Hän kertoi omassa esityksessään isoäidistään, jonka natsitausta paljastui Baerille vasta aikuisiällä.

”Henkilökohtaisuus taisi tehdä omasta esiintymisestäni muita pelottavamman kokemuksen, mutta hieno tunne oli, kun parin ekan minuutin jälkeen yleisö oli täysillä mukana. Sitä en huomannut, koska liikutuin esitykseni aikana, mutta jälkikäteen kuulin, että porukka yleisössä itki”, Baer sanoo.

”Onhan se aikamoinen kokemus, kai kenelle tahansa esiintyvälle taiteilijalle, mutta etenkin tällaiselle skribentille.”

Kaisa Rautaheimo / HS

Musta laatikko -sarja alkoi keväällä 2016 kolmella esityksellä. Kaikki, myös tämän syksyn illat, ovat loppuun myytyjä. Mikä livejournalismissa viehättää? Nykänen arvelee sen kiinnostavan ihmisiä siksi, että toimittajien tapaaminen kiinnostaa, ihminen juttujen takana.

”Vaikka olisi kymmeniä vuosia lukenut jonkun juttuja, ihmisen näkeminen livenä tuo aina jotain uutta. Eikä kyse ole vain ihmisistä tietenkään. Prosessit, todellisuus, valmistustapa kiinnostavat. Jos lehteä lukee joka päivä, on kiinnostunut myös siitä, miten se syntyy.”

Nykäsen mukaan livejournalismi tuo katsojalle lisää ymmärrystä, ruokkii uteliaisuutta ja luo läheisyyttä. ”Meillä on sen jälkeen entistä intiimimpi suhde, yleisöllä ja minulla.”

Haikarainen arvelee, että yksi syy suosioon on juuri halu elämykseen ja uteliaisuus nähdä, miten toimittajat esiintyvät.

”Liput on myyty etukäteen loppuun kaikkiin esityksiin. Kiinnostusta kyllä löytyy. Meillä tekijöillä, tuottajilla, on kunnianhimo viedä tätä isommillekin lavoille mutta totta kai haluamme säilyttää teatterimaisuuden”, Haikarainen toteaa.

Musta laatikko 5 esitetään marras–joulukuun vaihteessa. Myös se nähdään lavalla kolme kertaa.

Suora lähetys Musta laatikko -illasta Kansallisteatterin Pieneltä näyttämöltä alkaa torstaina klo 19 osoitteessa HS.fi.