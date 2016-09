Yle uudistaa rajusti: ohjelmia ja kanavia karsitaan, draamaa ulkoistetaan, muutosten piirissä satoja työntekijöitä

Yleisradio on julkaissut tänään keskiviikkona suuren joukon suunnitelmia, joiden avulla se aikoo uudistaa toimintaansa tulevien vuosien aikana.

Muutokset saattavat johtaa radiokanavien vähennyksiin, draamatuotannon siirtymiseen verkkoon, urheilu- ja musiikkitapahtumien tuotantojen supistuksiin sekä satoja Ylen työntekijöitä koskeviin vähennyksiin.

Samalla Yle siirtää ohjelmia ja muuta sisältöä internetiin perinteisiltä kanavilta.

Uudistukset johtuvat muuttuvasta mediaympäristöstä mutta myös esimerkiksi velvoitteista, joita Ylelle asetti kansanedustaja Arto Satosen (kok) johtama parlamentaarinen työryhmä.

Työryhmä jätti viime kesäkuussa raportin, jossa se velvoitti Yleä ostamaan jatkossa enemmän ulkoa, tekemään yhteistyötä media-alalla ja pitämään tiukkaa talouskuria.

Uudistus on varsin massiivinen. Yle esimerkiksi kertoo siirtävänsä 15–20 prosenttia resursseistaan ”uusille alueille” neljän vuoden aikana.

”Uudistuksista ei selvitä nyt millään juustohöylä -asenteella vaan meidän täytyy pystyä tekemään selvästi tilaa uudelle”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Suuret muutokset koskevat esimerkiksi kanavien määriä. Kun painopistettä siirretään kanavista areenaan, broadcastista verkkoon, seurauksena on jo aiemmin ilmoitettu suunnitelma Yle Femin ja Yle Teeman yhdistäminen yhdeksi kanavaksi.

Radiokanavien kohdalla tilanne on vielä auki. Niitäkin saatetaan vähentää tai yhdistää.

”Kuinka ja milloin, se on vielä epäselvää”, sanoo Kivinen.

Suuria muutoksia tapahtuu myös Ylen draamatuotannossa.

Jatkossa Yle ostaa kotimaista draamaa enemmän yhtiön ulkopuolelta. Vuosien 2017–2020 aikana se kohdistaa uuden kotimaisen draaman kehittämiseen kaikkiaan 20 miljoonaa euroa lisää rahaa.

”Se tarkoittaa, että neljässä vuodessa ostetaankin viiden vuoden verran. Se on selvä lisäys”, Kivinen kuvaa suuruusluokkaa.

Miten draamauudistukset näkyvät katsojalle käytännössä, se ei ole vielä täysin selvää. Nyt aletaan vasta pohtia, sanoo Ylen viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

”Nyt haetaan vastauksia draaman uusiin käyttötapoihin. Siihen, että pystymme tekemään monipuolisemmin draamaa, jota voidaan kuluttaa streaming-palveluissa kuten Yle Areenassa.”

Hyvärisen mukaan Yle alkaa myös tehdä säännöllisesti lasten ja nuorten draamaa, sekä suomen kielellä että ruotsiksi.

Ylen tavoitteena on myös se, että suomalaista draamaa saadaan kansainväliseen levitykseen aiempaa laajemmin.

Tavoitteeseen yritetään päästä etsimällä uusia toimintamalleja yhdessä Ylen, yksityisten tuotantoyhtiöiden ja rahoittajien kanssa.

”Tämä ei ole varsinaisesti Ylen tehtävä, mutta se on sisäänkirjoitettu velvoitteeseen ostaa enemmän”, Lauri Kivinen huomauttaa.

Hänen mukaansa Yle vastaa näin huutoon: Pohjoismaa-sävytteiselle draamalle olisi kysyntää maailmalla. Toisaalta monet uudet verkkopalvelut haluaisivat enemmän eurooppalaisiakin sisältöjä.

Muut Pohjoismaat ovat ulkomaille murtautumisessa jo onnistuneet.

Niin on osin Ylekin. Kivinen mainitsee esimerkeiksi Sykkeen ja Sorjosen.

Mutta vielä halutaan enemmän, ja siksi tuotannon pitäisi olla laadukkaampaa. Kivinen uskoo, että yhteistyöllä ohjelmien laatu ja samalla menestysmahdollisuudet paranevat.

”Ylellä ei ole ambitioita kerätä myyntituloja vaan saada suomalaisille parempia ohjelmia ja yhteistuottajille liiketoiminnallista mahdollisuutta”, Kivinen muistuttaa.

Draamatuotannon uudistamiseen liittyy myös se, että syksystä 2010 asti näytetty päivittäissarja Uusi päivä loppuu. Sarjaa ollaan tekemässä vielä kaksi tuotantokautta. Kuvaukset ovat vielä kesken.

Viimeinen kausi sarjasta nähdään syksyllä 2018.

Sarja loppuu, koska Yle haluaa tavoittaa tulevaisuudessa niitä kohderyhmiä, joita Uusi päivä on tavoittanut tähän asti broadcast-televisiossa. Nyt moni on siirtynyt kuluttamaan draamaa suoratoistopalveluissa ja esimerkiksi tableteilta.

Uuden päivän lopettamisen myötä myös koko Ylen oma draamatuotanto keskitetään Helsinkiin.

Sen sijaan suomenkieliset lasten toiminnot sekä aluetoiminnan keskus pysyvät jatkossakin Tampereen Mediapoliksessa.

”Lisäksi siellä tullaan tekemään jotakin uutta. Emme ole vielä päättäneet, mitä, mutta joka tapauksessa siellä pysytään.”

Omien draamatuotantojen lisäksi supistuksia tulee isoihin tapahtumatuotantoihin musiikin ja urheilun saralla.

Jatkossa esimerkiksi urheilutuotantoja ostetaan enemmän ulkoa.

Viestintäjohtaja Hyvärisen mukaan suuret urheilutapahtumat pysyvät kuitenkin Ylen omissa käsissä. Tai ainakin siihen pyritään.

”Tavoitteenamme on tarjota kustannustehokkaasti merkittävimmät urheilun suurkisat vapailla kanavilla”, hän sanoo.

Toimitusjohtaja Kivisen mukaan Ylen pitää olla jatkossa entistä valikoivampi isojen urheilutapahtumien oikeuksien ostamisessa.

”Seuraavien kaksien olympialaisten kohdalla on esimerkiksi sovittu, että maksamme vähemmän ja myös saamme vähemmän.”

Kustannustehokkuutta suunnitellaan myös muun tyyppisiin urheilutuotantoihin.

”Pohdimme esimerkiksi, voisiko urheilujärjestäjien kanssa tehdä yhteistyötä. Tai voisimmeko avata alikanavan Yle Areenaan pienemmille lajeille”, Reija Hyvärinen sanoo.

Lapset ja nuoret ovat Ylen uudistusten ilmeisiä voittajia.

Lasten palveluita vahvistetaan, ja nuorisolle kehitetään oma mobiilipalvelu.

Sen sisällöstä ei vielä tiedetä tarkasti, mutta Hyvärisen mukaan nyt aletaan selvittää, olisiko kyseessä jokin aivan uusi brändi vai yhdistettäisiinkö vanhoja brändejä.

”Haluamme etsiä jo nyt nuorille tehtävistä julkisen palvelun sisällöistä jonkin vielä paremmin toimivan tavan palvella nuoria mobiilissa.”

Palvelua alkavat kehittää yhdessä Ylen nuorisobrändit eli Yle Kioski, Yle X, Yle Folk ja ruotsinkielinen Yle Extrem.

Yle aikoo panostaa jatkossa myös verkon uutispalveluihin. Uutis- ja ajankohtaistoimintaan ei lisätä ostoja ulkoapäin, sanoo Hyvärinen.

Osana uudistuksia Ylessä käydään läpi useita ohjelmanimikkeitä ja arvioidaan niiden julkaisua verkossa, radiossa ja televisiossa.

”Meillä on ohjelma-alueita, joihin on kertynyt vuosikymmenten mittaan erinomaisia ohjelmia ja nimikkeitä, mutta niitä on niin paljon, että ne syövät toistensa löydettävyyttä”, Lauri Kivinen sanoo.

Näitä on Kivisen mukaan varsinkin kulttuuri- ja asiaohjelmissa.

Uudistukset tuotannon saralla johtavat väistämättä Ylen henkilöstön vähennyksiin.

Määrää ei vielä tiedetä, sillä suunnitelmat ”tuotannon uudelleen skaalauksesta” ovat vielä kesken ja täsmentyvät parin viikon kuluessa.

”Siinä tuotannon osassa, mitä tämä tuotannollinen muutos todennäköisesti koskettaa, on noin 450 henkeä”, Kivinen sanoo.

Hänen mukaansa Ylellä on kuitenkin edelleen ”suuri tarve sisäisen tuotannon jatkolle”.

Henkilöstövähennysten suuruus täsmentyy Kivisen mukaan kahden kuukauden aikana.

Ylen nyt toimeen pantavat uudistukset perustuvat uuden strategiaan mukaisiin kehittämisalueisiin. Juuri näitä alueita Ylessä tarkoitetaan, kun sanotaan, että 15–20 prosenttia resursseista siirretään ”uusille alueille”:

Niitä ovat periaate ”laatua määrän sijaan”, television uudistaminen, radion vieminen verkkoon, verkon käyttökokemuksen parantaminen, uudenlaisen oppimisympäristön rakentaminen, uudet tavat palvella nuoria sekä yhteistyön lisääminen media-alan muiden toimijoiden kanssa.

Uudistusten suuri tavoite on tämä:

”Että julkinen palvelu tavoittaisi kaikki suomalaiset jatkossakin, myös nuoret suomalaiset”, sanoo Reija Hyvärinen.