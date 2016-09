Näin puvusta tulee veistos – Erika Turunen ja koreografi Susanna Leinonen juhlivat yhteistyötään

Koreografi Susanna Leinonen haluaa nykytanssiteoksissaan ”unen rajamaille, toiseen todellisuuteen”.

Siihen tarvitaan pukusuunnittelija Erika Turusta. Yhteistyön tuloksia on esitetty yli 20 maassa.

Nyt Susanna Leinonen Company juhlii 15-vuotista taivalta ja yhteistyön tuloksia nähdään tänä iltana Kansallisoopperan lavalla.

Kaisa Rautaheimo / HS

”Rakastan tehdä läpikuultavaa ja ohutta. Pukuja, joista valo kuultaa läpi ja tanssi tulee esiin”, Erika Turunen sanoo.

”Kun aloitin Susannan kanssa, hän oli vähän vihaisen ja ankaran koreografin maineessa. Ankaruus ja mustavalkoisuus viehätti minua. Tultiin heti hyvin juttuun.”

Mielikuvituksella ja materiaaleilla ei ole auteur-puvustajan teoksissa rajoja. Kansallisoopperan päätyönsä lisäksi Turunen on puvustanut muun muassa Tero Saarisen, Kaari Martinin ja Kenneth Kvanströmin teoksia.

Leinosen teoksissa sukelletaan syviin vesiin, vaaran ja reunalla olon maisemiin. ”Enemmän synkkää lunastusta, ei kovin iloluontoista”, Turunen määrittelee.

”Susannan teoksiin saa loihtia vähän kuin pienoisveistoksia, epävaatteita. Se on ihanaa.”

Epävaate tarkoittaa esimerkiksi vartalon ympäri tiukasti sidottuja nauhoja, suurta kuomupäähinettä, kipsillä ja liimalla kovetettuja puvunosia, ilmavirrasta puhkeavaa jättiläishametta.

”Puvut ikään kuin kasvavat tanssijoista. Materiaalien on kestettävä hikeä ja vääntöä. Liikkeiden on näyttävä hyvin, eivätkä puvut saa haitata tanssijaa.”

Yhteistyön alussa Leinonen varoiti, että söpöä ei saa tulla.

”Minulle on tärkeää, että tanssijoiden lihakset piirtyvät esiin. Rintarangan tulee korostua ja ojennettujen nilkkojen välähtää kuin puukot.”

Teoksessa Suo tihkua vihreä tammi Leinonen halusi tanssijoiden uhkuvan voimaa ja maskuliinisuutta.

”Lintumaisten kennopukujen perusidea syntyi Erikalle lapsuuden jäätelöannoksen silkkipaperikukasta, joka avautuu laskoksistaan”, Leinonen kertoo.

”Ne puvut ovat edelleen lempipukujani, eivätkä vieläkään hävetä yhtään”, Turunen tunnustaa.

Sakari Viika

Leinosen mieluisin puku on hänen omassa Grain-soolossaan. “Pyysin Erikalta lepattavia housuja, mutta sain paksut huopahousut! Mikä shokki. Jälkeenpäin tajusin, miten hyvin ne loivat teoksen kokonaisuutta. Grainissa outo hahmo kuoriutuu valoon päätä suojaavan kuomun alta.”

Ei ole sattumaa, että teos syntyi Leinosen toivuttua vakavasta aivoleikkauksesta.

”Touch of Gravityssä minua viehätti keho, jossa on vain yksi jalka. Tutkin kaltevuutta, painovoimattomuutta ja tasapainon menettämistä. Myös katsoja joutuu tekemään valintoja, mihin huomionsa kiinnittää. Toisen jalan piilottaminen on haaste puvustajalle.”

Heikki Tuuli

Nykytanssiteosten puvustuksessa on trendinsä, kuten virttyneet verkkarit ja t-paidat.

”On minullekin ehdotettu, että mitä jos tehtäisiin puvustus, joka ei näyttäisi puvustukselta, ja sellainenkin laji sopii”, Turunen hymyilee.

Uffista hankitut verkkarit eivät edusta hänelle kestävää kehitystä. ”Jotta puvut kestävät, niiden tulee olla laadukkaita. Niitä pitää pystyä kierrättämään vuodesta toiseen kuten parhaita, aikaa kestäviä teoksiakin.”

Leinonen palasi juuri Düsseldorfin tanssimessuilta. ”Keski-Euroopassa näkee paljon alastomuutta. Kaikki paikat vaan heiluu. Tulee puvustus halvaksi”, hän vitsailee.

”Tanssijan kehon tulee näkyä, mutta alastomuus on eri asia. Emme halua puhuttaa katsojia sillä kärjellä, että siellä ollaan rinnat paljaina.”

Turusen varastoista löytyy seitinohutta ihonväristä trikoota, joka korostaa oikealla tavalla kehon liikkeitä sekä tanssijan ruumiillisuutta ja vie huomion paljaasta pinnasta teoksen taiteelliseen sisältöön.

Nyt työpari tarkastaa Turusen Ateljee Hurmassa kymmenen vuotta vanhoja pukuja tulevia esityksiä varten, jossa nähdään esimerkiksi otteita menneistä teoksista.

Kaisa Rautaheimo / HS

”Nykyään Susanna tunnistaa koreografeille tutun paniikin pari viikkoa ennen ensi-iltaa, eikä mene enää veteläksi ja ala sekoilla”, Turunen sanoo.

”Siinä hetkessä kaikki on pielessä. Epävarmuus koko juttua kohtaan kohdistuu pukuihin. Vaihe on välttämätön ja siitä pitää luovia yli, sillä jos vaihdan paniikkivaiheessa kaikki valkoiset kohdat mustiksi, niin juuri ennen ensi-iltaa tilanne kääntyy. Kaikki hyvin, mutta valkoinen puuttuu”, Turunen tietää.

”Ja ensimmäisestä yhteistyöstä, Indigon (2002) puvuista olisi tullut vieläkin hienommat, jos en olisi päsmäröinyt niitä”, Leinonen tunnustaa.

”Yhteistyö on vähän kuin seurustelua. Aluksi on kiihkeää ja vasta tutustumisvaiheen jälkeen uskaltaa sanoa toiselle suoraan. Onneksi meillä se meni nopeasti ohi ja Susanna luottaa minuun”, Turunen sanoo.

Entä pukujen lempimateriaali?

”Organza!” he huudahtavat kuin yhdestä suusta. ”Se on niin ohutta, läpikuultavaa ja siitä saa mitä vain.”

Susanna Leinonen Company: 15-vuotisjuhlanäytös, jossa esitetään otteita aiemmista teoksista sekä SEE | OBEY. Suomen kansallisooppera, Alminsali pe 30.9. ja la 1.10. klo 19.30.