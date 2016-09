Ylen suurmullistus aiheuttaa kahdenlaisia tunteita: henkilöstö peloissaan, tuotantoyhtiöt riemuissaan

Tänään torstaina Ylen luottamusmiehillä ja muilla ay-aktiiveilla oli vuotuinen ”talon päivä”.

Sattumoisin tilaisuus osui päivään sen jälkeen, kun Yleisradio oli ilmoittanut massiivisista uudistuksista ja mahdollisista henkilövähennyksistä.

Ylen ensimmäisen varapääluottamusmiehen Jyrki Saarikosken mukaan auditorio oli täynnä ihmisiä, ja tilaisuus venyi pitkäksi, niin paljon väellä oli kysyttävää toimitusjohtaja Lauri Kiviseltä.

”Tuntuu, että kaikki pallot ovat nyt ilmassa”, Saarikoski tiivistää henkilökunnan tilanteen.

Ihmisten tuntemukset taas ovat yksiselitteisesti huolestuneet ja epätietoiset.

Yleisradion henkilöstö ei ole saanut edelleenkään mitään selviä numeroita tai päivämääriä. Kuinka paljon väkeä potkitaan pois ja koska, vai potkitaanko ylipäätään ketään – tämä kaikki on auki.

Saarikosken mukaan Kivinen kuitenkin toisti eilen Yle-infossakin esittämän arvionsa siitä, että jos prosesseja ei käynnistetä loka–marraskuussa, yhtiö ei voi täyttää taloudellisia sitoumuksiaan seuraavalle vuodelle.

”Tämä viittaisi siihen, että yt-prosesseja aloitetaan vielä loppusyksystä.”

Saarikoski sanoo suoraan kirjainyhdistelmän ”yt”, vaikka hän tiedostaa, että joidenkin yleläisten mielestä sitä sanaa ei saisi edes käyttää.

”Moni täällä sanoo, ettei niin saisi sanoa. Mutta Kivinen on viitannut siihen selvästi jo parikin kertaa. Turha tässä on meidänkään pitää suuta supussa.”

Henkilökunnalla on monta aprikoinnin paikkaa. Kovin vähän tiedetään.

Saarikoski luettelee esimerkiksi aluetoiminnan: miten se järjestellään?

Samoin mietityttää tieto siitä, että omaa tuotantoa vähennetään ja vastaavasti ostoja ulkoapäin lisätään.

”Tapahtuvatko ostot reiluin periaattein niin, että freelancereitakin muistetaan eikä vain suuria, ulkopuolisia mediafirmoja”, Saarikoski miettii.

Kiperimmin uudistukset osuvat Ylen tuotannon väkeen.

”Eli perustekemiseen televisio- ja radiotyössä. Siellä suunnalla ohjelmien tekeminen vähenee”, Jyrki Saarikoski sanoo.

Myös Tampereen Mediapolikseen supistukset osuvat lujaa. Suurista vähennyksistä on jo nyt ilmoitettu, sillä tiedossa on, että tv-sarja Uuden Päivän tekeminen loppuu, samoin kaikki muukin draamatuotanto Tampereella.

”Se tulee kirpaisemaan aika lailla. Ei Mediapolista olla kiinni laittamassa, mutta huonolta siellä näyttää”, Saarikoski sanoo.

Televisiossa uudistukset koskevat joitakin viikoittaisia ohjelmia. Esimerkiksi Puoli seitsemän -ohjelman tuottaminen on siirretty uutis- ja ajankohtaistoimituksen hoiviin.

Joitakin Luovat sisällöt -yksikössä tehtäviä viikoittaisia asiaohjelmia taas yritetään Saarikosken tietojen mukaan tehdä halvemmalla.

Mitä nämä ohjelmat ovat?

”Sitä olemme yrittäneet kysyä, mutta johtajamme ovat kieltäytyneet sanomasta.”

Sen sijaan radio uudistuu vasta seuraavassa aallossa, ensi vuonna tai sitä seuraavana.

Jyrki Saarikoski korostaa, että uudistuksia ei talossa kukaan tyrmää.

”Henkilökunta kyllä ymmärtää, että muutoksia pitää tulla. Emme me halua pitää Yleä tv- ja radiohistorian museona, eikä se sitä olekaan.”

Nyt kaikista tuntuu vain siltä, että uudistukset tehdään liian kiireellä.

”Siinä saatetaan tehdä vahinkoa. Se huolestuttaa.”

Ylen keskiviikkona ilmoittamat uudistukset eivät merkinneet vain supistuksia. Yksi iso voittaja lähivuosina on kotimainen draama.

Yle ilmoitti, että se satsaa jatkossa kotimaiseen draamaan vähentämällä omaa draamatuotantoa ja lisäämällä draamaostoja talon ulkopuolelta. Rahaa tähän kaikkeen on luvassa 20 miljoonaa lisäeuroa tulevien vuosien aikana.

Tuotantoyhtiöissä uutinen on otettu vastaan ilolla. Se tietää lisää töitä, mutta se nostaa myös suomalaisen draaman tasoa.

Tuotantoalan kokenut kettu, tuotantoyhtiö Moskito Televisionin toimitusjohtaja Roope Lehtinen sanoo kuitenkin, etteivät tilaukset tule yhtiöille kuin Manulle illallinen, tuosta vain.

”Uskon, että tämä näkyy kaikkien kilpailukykyisten ja laadukkaiden indietuottajien tilausten määrässä. Rahaa tulee markkinoille, ja kyllähän se näkyy. Duunit lisääntyvät – mutta vain, jos meidän ideamme ja konseptimme ovat hyviä”, Lehtinen sanoo.

Jatkossakin jokainen sarja kehitetään ja myydään silti erikseen, omina tuotteinaan. ”Ei se ole niin, että menemme Ylelle ja sanomme, että antakaa muutama miljoonistanne, ja me teemme jotakin.”

Ylen ilmoitus panostaa aiempaa enemmän draamaan ei tullut Lehtiselle yllätyksenä. Hän oli tietoinen siitä, että draama on Ylessä tulevaisuuden painopiste.

Mutta ainakaan Moskito Televisionissa ei oltu lähtökuopissa ilmoitusta odottamassa. Osaamista ja draamatuotantoja on kehitetty koko ajan, Lehtinen sanoo ja nostaa esiin esimerkiksi yhtiön Ylelle tekemän Koukussa-sarjan. Vuodenvaihteessa esitetty sarja voitti viisi Kultainen Venla -palkintoa.

Jatkostakaan ole sovittu mitään konkreettista, Lehtinen sanoo.

Kaikkiaan julkisen palvelun halu panostaa draamaan ja varsinkin kansainvälisen tason indiedraamaan on Lehtisen mukaan iso asia.

Se on merkittävää varsinkin juuri nyt, kun television katselu on muuttunut ja kun kansainvälisestä televisiodraamasta on tullut ”aikamme keskeisiä taiteenmuotoja”.

”Se oli strategisesti järkevä liike”, Lehtinen sanoo.

Silti hän muistuttaa, että lisäyksen jälkeenkin draaman budjetit ovat Suomessa järisyttävän alhaisella tasolla.

Hän ottaa esimerkiksi Moskiton suositun tv-sarjan Mustat lesket, josta yhtiö on tuottanut oman version Pohjoismaihin. Nyt tehdään jo toista kautta.

”Siinäkin on havaittu, millaiset standardit jo heti länsinaapurissa on. Ne ovat selvästi korkeammalla. Niitä ei kurota umpeen pelkästään taidolla. Siihen tarvitaan myös rahaa.”