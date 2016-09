Yleisradio selvittää jo paluuta STT:n asiakkaaksi – ratkaisuja vuodenvaihteeseen mennessä

Ylen täytyy aloittaa neuvottelut kaupallisen median kanssa tavoitteenaan STT:n asiakkuus tai muu järjestely.

Tämä oli yksi niistä velvoitteista, joihin kansanedustaja Arto Satosen (kok) johtama parlamentaarinen työryhmä antoi Yleisradiolle viime kesäkuussa.

Tehtävä on nyt otettu Ylessä vastaan. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen kertoo, että neuvottelut Suomen Tietotoimiston eli STT:n kanssa aloitettiin eilen keskiviikkona, ja niitä jatketaan tiiviillä tahdilla koko syksy.

Ratkaisu tehdään ennen vuodenvaihdetta.

”Jos palvelu ostetaan, se käynnistyisi tammikuun alusta”, Jääskeläinen kertoo.

Neuvottelujen pohjaksi toimitusten johdot tutustuvat nyt puolin ja toisin toistensa toimituksiin. Tämä on pakko tehdä, sillä Yleisradio lakkasi ostamasta STT:n uutisia jo kymmenen vuotta sitten. STT-Lehtikuvan kuvapalvelun asiakkaana Yle on jatkanut näihin päiviin asti.

Myös STT:lle nyky-Yle on hyvin tuntematon.

”Tutustumisen jälkeen STT:llä on paremmat valmiudet tehdä ehdotuksia siitä, millä tavalla he voisivat palvella meitä parhaiten. Eikä meilläkään ole tietoa siitä, mitä siellä on. Kukaan Ylellä ei ole katsonut kymmeneen vuoteen Ylen uutispalvelun sisältöä”, Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläinen on itse toiminut STT:n päätoimittajana vuosina 2004–2006 ennen siirtymistään vuonna 2007 Yleisradion uutistoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.

STT on käynyt viime vuosina läpi yt-prosesseja, kun asiakkaan ovat huvenneet. Ensin suurasiakkaista lähti Yle vuodenvaihteessa 2006–2007, ja viimeksi viime vuonna myös Helsingin Sanomat. Tämä kaikki on vaikuttanut tietotoimiston toimintaedellytyksiin.

Tätä taustaa vasten olisi helppo ajatella, että velvoite kurjistuneen STT:n asiakkuudesta koettaisiin Ylessä pakkopullana.

Näin ei kuitenkaan ole, sanoo Jääskeläinen.

Hän muistuttaa, että Ylen koko toiminta perustuu tehtävänantoihin. Aikaisemmin tehtävänä on ollut tuottaa julkisena palveluna journalismia ja tiedonvälitystä. Tähän logiikkaan on perustunut myös päätös panostaa omaan sisällöntuotantoon, ei yhteisten sisältöjen jakamiseen.

”Tämä on eri tehtävä. Nyt ei ole kyse edusta Ylelle, vaan yleisestä yhteiskunnallisesta edusta”, Jääskeläinen sanoo.

Uusi tehtävä on nyt pitää yllä suomalaisen median monipuolisuutta ja avittaa myös kaupallisen median pärjäämistä.

”Kun me saamme tehtävän, lähdemme siitä, että se myös otetaan vakavasti”, Jääskeläinen sanoo.

Atte Jääskeläinen ei halua ottaa kantaa siihen, onko nykyinen STT enää riittävän tasokas uutispalvelu Yleisradiolle, joka on kymmenen viime vuoden aikana kehittänyt omaa ”uutiskonettaan” merkittävästi, Jääskeläisen mukaan vieläpä varsin onnistuneesti.

Mutta onko nyky-STT pitkällä aikavälillä paras ratkaisu, joka turvaisi myös yksityisen median kannalta tärkeän perusuutispalvelun, sitä Jääskeläinen ja kumppanit nyt pohtivat.

”Vai pitäisikö ryhtyä hakemaan nyt tai myöhemmin muita malleja tai STT:n voimakasta kehittämistä, joka vastaisi kestävämmin toimeksiantoon”, Jääskeläinen pohtii.