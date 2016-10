Tennarifaneja, huopahattuja ja klassista ranskalaismuotia – televisio tarjoaa tällä viikolla runsaasti miesten muotia

Parin vuoden takainen Dior ja minä -dokumentti kertoo, kuinka belgialainen Raf Simons otti taiteellisen johtajan roolin Diorin muotitalossa. Huominen dokumentti Borsalino – hatun tarina kuvaa ikonisen huopahatun tarinan, ja torstain Sneakerheadz – koukussa kenkiin esittelee intohimoisia tennarifaneja. Lauantaina esitetään Casablanca, jota edeltää henkilökuva elokuvan puvustajasta Orry-Kellystä.

Näiden Teeman Muotiviikon alla esitettävien dokumenttien keskiössä on mies tai perinteisesti miesten käyttämät pukineet.

”Se on ollut henkilökohtainen missiokin, että teemaan kuuluisi myös miehiä ja miestenmuotia. Yhden ainoan vanhoista napolilaista räätälimestareista kertovan dokkarin löysin pari vuotta sitten, ja silloin se esitettiinkin”, kertoo yksi Ylen kansainvälisten ohjelmien hankkijoista Katja Karasvaara. Hän on osa tiimiä, joka kokoaa Muotiviikon ohjelmistoa.

”Yritämme tuoda kokonaisuuteen muutenkin sellaista ’muoti kuuluu kaikille’ -asennetta. Että muoti ei ole vain länsimainen ilmiö tai nuorten juttu.”

Eikä siis vain naisten juttu.

Television muotiohjelmat ovat suurimmaksi osaksi tosi-tv-kisailuja. Muotiviikko yrittää löytää tyyliin toisenlaisia näkökulmia. Historiallinen ja kotimainen horisontti ovat mukana Elävän Arkiston tiistaisen, vuosien 1951, 1967 ja 1971 herkkupaloja esittelevän kokonaisuuden myötä.

”Ja esimerkiksi katumuoti on tärkeä osa muotia. Ne muutamat ranskalaiset muotitalojen designerit eivät omista muodin ja tyylin käsitteitä”, Karasvaara alleviivaa.

Hänen mukaansa juuri ranskalaisesta huippumuodin näkökulmasta dokumentteja on kuitenkin tarjolla erityisen paljon. Tosin joka tapauksessa vain noin 5–10 prosenttia Karasvaaran katsomista ohjelmista päätyy ruutuun.

”Kun on katsonut sata tuntia muotidokkareita, niin niissä alkaa kyllä nähdä eroja. Jos ohjelma vangitsee oman mielenkiinnon, se on yleensä hyvä merkki.”

Tällä kertaa mielenkiinnon vangitsi myös yksi klassisen ranskalaisen muodin edustaja. Dior ja minä luotaa muotitalon perinteiden ja uuden taiteellisen johtajan näkemysten kohtaamista. Se ei ole myötäsukainen mainosfilmi.

”Totta kai muotimaailmassa kaupallisuus on koko ajan läsnä, mutta en näe siinä mitään ongelmaa tällä ohjelmistolla”, Karasvaara toteaa.

Seuraava Muotiviikko-kokonaisuus nähdään jo ensi keväänä. Toukokuussa esitetään ainakin Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmistoon kuulunut dokumentti First Monday of May.

Se kuvaa Metropolitan New Yorkin Museum of Art -museon hillitöntä pukugaalaa ja muotinäyttelyä.

Dior ja minä Teemalla maanantaina klo 21.00

Yle