Äiti lähti, perhe jäi – nykykirjallisuutta kiinnostaa, miksi nainen jättää vauvansa

Vartalo jäykistyy, silmät sulkeutuvat, huuto purkautuu ulos.

Noel Faehnle näyttää juuri siltä kuin jätetyn vauvan roolissa kuuluisi näyttää.

Vähältä piti, ettei hän päässyt sellaista elokuvaan esittämäänkin, sillä Noel oli ehdolla Yösyöttö-elokuvan Paavo-vauvaksi numero 5. Kuvausaikataulumuutosten takia hän kuitenkin ehti kasvaa liian kookkaaksi ja toimii nyt Mustakiven leikkipuistossa Vuosaaressa ihan vain perusavustajana.

Kuten satakunta muutakin kuvauksiin osallistuvaa vauvaa ja taaperoa.

Kuva tätä juttua varten saatiin kuitenkin napattua.

Noelin äiti Maija Faehnle tyrehdyttää kyyneleet hellästi ja nopeasti.

Ympärillä kuhisee. Lapsiperheiden lisäksi puistossa pyörii elokuvaväkeä. Kaiken keskipisteenä kekkuloi näyttelijä Petteri Summanen, joka esittää elokuvassa todellista arkielämän sankaria, vauvansa kanssa kahden jäävää yksinhuoltajaisää.

Rooli sopii hänelle hyvin, sillä Summanen itse on isänsä kasvattama lapsi.

Videolla Summanen kertoo isän kanssa vietetyn lapsuutensa vaikuttaneen muun muassa siihen, miten hän suhtautuu naisiin.

Syrjemmällä istuu näyttelijä Ria Kataja. Hänellä ei ole tänään kuvauksia, ja muutenkin Katajan esittämä hahmo häviää Summasen hahmolle hohdokkuudessa.

Hän on se paha äiti.

Lapsensa jättäjä.

Vielä Eve Hietamiehen Yösyöttö-romaanissa äidin päätös perusteltiin horjuvalla mielenterveydellä. Elokuvassa syyksi ei kuitenkaan enää tarvita henkistä romahdusta, vaan äiti lähtee muuten vain tilaisuuden koittaessa.

Onko viisi vuotta sitten ilmestyneen romaanin jälkeen jotain äiti-kuvassa siis muuttunut?

”Voi hyvinkin olla”, Kataja sanoo. ”Ja sen takia rooli onkin niin mielenkiintoinen. Pidän siitä, että tämä ei ole mikään äidin sairauskertomus. Siinä on jotain raikasta.”

Jotain samaa on myös J. Ryan Stradalin hiljattain ilmestyneen romaanin Keskilännen keittiöt äidissä Cynthiassa, joka niin ikään lähtee litomaan.

Näin hän selittää päätöstään kirjeessä miehelleen:

Tämä kuulostaa varmasti sinusta kammottavan itsekkäältä, mutta täällä Kaliforniassa olen kokenut onnea, jollaista en ole tuntenut sen jälkeen, kun tulin raskaaksi. Jos todella toivot minun olevan onnellinen, sinun täytyy ymmärtää ratkaisuni. Äidin roolissa en voi koskaan olla onnellinen. Lapsen hankkiminen oli elämäni suurin virhe, ja olen aidosti sitä mieltä, että tyttäremme on parempi elää ilman äitiä kuin huonon äidin hoivissa.

Mies seisoo hetken epäuskoisena. Sitten hän menee keittiöön ja polttaa kirjeen.

Stradalin ja Hietamiehen lailla teemaan ovat viime aikoina tarttuneet monet muutkin kirjailijat. Muutaman vuoden aikana on ilmestynyt tukku kirjoja, joissa äiti jättää perheensä. Aihetta ovat jossain muodossa käsitelleet muun muassa Maria Semplen Where´d You Go, Bernadette (2012), Jhumpa Lahirin Tulvaniitty (2014), Mikko Kalajoen Kolme tärkeintä asiaa (2014) ja Tiina Laitila-Kälvemarkin Karkulahti (2015).

Syy tämän teeman käsittelyn yleistymiseen on äitikuvan vapautumisesta, uskoo sukupuolta kirjallisuudessa tutkinut lehtori Elina Arminen Joensuun yliopistosta.

”Äitiyteen liittyvät odotukset ovat varmaankin väljentyneet”, hän sanoo. ”Naisilla on nykyään monia muitakin rooleja kuin äidin rooli, eikä se, että äiti uupuu, ole tabu. Tähän lienevät vaikuttaneet muutokset perhekäsityksissä sekä tietoisuus siitä, että monet lapsiperheistä ovat henkisesti aika tiukalla.”

”Lisäksi julkisuudessa puhutaan nykyään muutenkin paljon henkilökohtaisista tunteista, myös negatiivisista.”

Arminen kuitenkin muistuttaa, että perheensä jättäviä äitejä on käsitelty ennenkin, esimerkiksi 1800-luvun realistisessa kirjallisuudessa.

Kirjoittajina ovat useimmiten olleet miehet.

Kuvaukset Mustakiven leikkipuistossa jatkuvat. Yksi paikalle tulleista avustajista on Marko Assinen, joka syöttää Voitto -pojalleen banaania.

Se on sotkuista hommaa.

Assinen kiinnostui elokuvasta luettuaan Hietamiehen romaanin muutama kuukausi sitten. Tuolloin Voitolle oli juuri tulossa hampaita, yöt vähäunisia ja Assisen samastuminen romaani-isään vahvaa. Jopa tunteikasta.

”Samalla tavoin se kundi valvoi siinä öitään ja mietti, millä sen lapsen saisi hiljaiseksi”, hän sanoo. ”Sitten yhdessä kohtaa se tajusi, ettei se vauva itkiessään vittuilekaan vaan kommunikoi vain sillä ainoalla osaamallaan tavalla.”

”Se oli tosi lohduttava ajatus silloin.”

Assinen korostaa, ettei Voiton äiti ole jättänyt lastaan, vaan kysymys on yhteishuoltajuudesta. Romaanin käsittelemää teemaa hän pitää ajankohtaisena.

”Ihmiset on tosi kovilla nykyään, taloudellisesti ja muutenkin. Kyllä sen täällä idässäkin asuvana näkee”, rakennustöitä tehnyt, tällä hetkellä työtön Assinen huokaa.

”Ennen se oli pelkästään faijojen homma jättää lapsensa, mutta selkeästi perinteiset arvot on murtumassa.”

”Kai se on niin, että tasa-arvo etenee.”

Assinen ei elokuvaan pääse, sillä käsikirjoituksen mukaan Summasen esittämän miehen täytyy olla ainoa miespuolinen hahmo kohtauksessa.

Sen sijaan Voitto pääsee avustajaksi.

Ria Katajaa elokuvan äitien palvova suhtautuminen yksinhuoltajaisään huvittaa.

”Hänen ympärilleenhän kehkeytyy sellainen hovi ihastelemaan sitä urheuden määrää”, Kataja nauraa. ”Haluaisin todella nähdä sen saman tapahtuvan tosielämässä jollekin yksinhuoltajanaiselle.”

”Että on se jumalauta hienoo, kun se tolla lailla ihan yksikseen selviytyy.”

Näyttelijän arkikokemuksen mukaan esimerkiksi miesten hiekkalaatikkopäivityksiin Facebookissa suhtaudutaan eri tavoin kuin naisten vastaaviin.

Niissä on aina jotakin sankarillista.

”Minusta kiinnostava kysymys onkin, että olisiko se riittävän kiinnostavaa seurata äitiä pärjäämässä yksin vauvan kanssa. Olisiko siinä riittävästi draamaa tai komediaa?”

Hyvä kysymys. Kysytään kirjailijoilta.

Mikko Kalajoen romaanissa Kolme tärkeintä asiaa vastuun ottaa äidin lähdön jälkeen isosisko. Kalajoki ei pidä sukupuolikysymystä merkittävänä.

”Romaanissani äiti edustaa aikuisia ihmisiä, naisia ja miehiä, jotka syystä tai toisesta päätyvät tekemään muiden näkökulmasta katsottuna itsekkäitä ja lapsellisiakin päätöksiä”, hän toteaa.

”Perheen jättäminen voi olla yksi tapa etsiä itseään, siinä missä joku toinen treenaa maanisesti, vaihtaa ruokavaliotaan tai hurahtaa aatteeseen tai uskontoon. Kirjan mies Jukka puolestaan ei osaa turvautua muuhun kuin alkoholiin.”

Samoilla linjoilla on Karkulahti-teoksen kirjoittanut Tiina Laitila Kälvemark.

”Olennaista ei mielestäni ole, kumpi vanhemmista lapsen on jättänyt, vaan se tunneside, joka vanhemman ja lapsen välillä on vallinnut. Isän lähtö voi olla äidin lähtöä traumaattisempaa. Koska yhteiskunta syyllistää lapsen jättänyttä äitiä yleensä paljon enemmän kuin isää, värittävät ympäristön reaktiot helposti lapsen kokemusta.”

Äitien demonisointia vaarallisempana Laitila Kälvemark pitää sitä, että myyttiä hyvästä ja virheettömästä äidistä viljellään ikuisesti.

”Naiset ovat sekä hyviä että pahoja, aina epätäydellisiä ja väliin rikkinäisiä. He paitsi rakastavat ja huolehtivat, myös vihaavat, epäilevät, pettävät ja jättävät. Ihan niin kuin miehetkin.”

Hän tosin myöntää, että yksin jäävän naisen tarina olisi ollut paljon vaikeampi myydä kustantajalle.

”Siitäkin huolimatta, että yksin pienen vauvan kanssa kamppailevan äidin tarinaa tarvitaan myös; se on vielä enemmän totta.”

Ria Kataja siristää silmiään auringonpaisteessa. Hän näyttää sillä tavoin uuvahtaneelta kuin pienten lasten vanhemmat usein näyttävät.

Niinä aamuina kun pää painaa parisataa grammaa tavallista enemmän.

”Aika... sillä lailla nukuin... ”, hän muotoilee.

”No, kolmen aikaan poika tuli siihen reuhuamaan, ja sitten mentiin pätkissä eteenpäin. Mies lähti jossain vaiheessa sohvalle nukkumaan.”

Missään tapauksessa Kataja ei halua valittaa. Ensimmäinen avioliitto päättyi eroon ja siksi hän tapaa kahta ensimmäistä lastaan vain vuoroviikoin. Puolet heidän lapsuudestaan jää siis kokematta.

Muutenkin hän on allerginen kärsimysten vertailulle.

”Vauva.fissä mä en halua käydä ollenkaan. Jotenkin tuntuu, että perheitä ja tapoja väsyä on niin monenlaisia, että se todellinen vanhemmuus ei mahdu niihin viesteihin lainkaan. Siellä tunnutaan jopa käytävän jonkinlaista kilpailua siitä, kenen väsymys on suurin, ja kuka siitä suurimmalla äänellä pystyy huutamaan.”

”Itse pystyn nykyään pikkuväsymyksestä jopa nauttimaan.”

Elokuvan teko on saanut muistot edesmenneestä äidistä pintaan.

”Äitini oli jätetty lapsi Pohjois-Karjalasta. Hän ei koskaan tiennyt, kuka hänen isänsä oli. Äitinsä lähdettyä hän jäi ensin mummonsa, ja myöhemmin kahden vanhoillislestadiolaisen vanhan piian kasvattamaksi.”

Sinikka Kataja ei kokemuksistaan paljon puhunut, mutta tytär sanoo aina vaistonneensa tässä jätetyn lapsen häpeän. Koko elämän ajan vastaamatta ollut kysymys purkautui oman lapsenlapsen tuloon.

”Kun esikoiseni syntyi, niin äiti soitti yöllä. Hän itki ja kyseli minulta, että miten joku voi hylätä oman lapsensa.”

Katajan mukaan äidin tausta näkyi aktiivisuutena. Hänen äitinsä toimi ”maanisesti” erilaisissa yhdistyksissä. Tampereelta muuton jälkeen tämä muun muassa perusti Espooseen harrastelijateatteri Hyökyvuoren, ja sihteerin työstä virkavapaalle jäätyään keitti vapaaehtoisena lapsille ruokaa leikkipuistossa.

Vuonna 2006 menehtyneen Sinikka Katajan hautajaisissa olikin sellainen määrä hänelle rakkaita ihmisiä, että kaikki eivät mahtuneet istumaan.

Ria Kataja hymyilee haikeasti.

”Äiti oli koko elämänsä koonnut niitä pieniä perheitä ympärilleen.”