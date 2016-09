Siivoa pääsi järjestykseen – voit nyt ladata kulttikirjaksi nousseen Kon Marin ilmaiseksi

Parhaillaan yli 1 300 ihmistä jonottaa saadakseen käsiinsä elämänhallinnan kulttikirjaksi nousseen teoksen Kon Mari. Jonottajien määrä käy ilmi pääkaupunkiseudun helmet.fi -tietokannasta.

Muualla Suomessa on omat jononsa. On ollut koko ajan siitä lähtien, kun Bazar-kustantamo julkaisi suomeksi japanilaisen Marie Kondon teoksen viime keväänä.

Enää ei tarvitse jonottaa. Kon Mari on nyt HS Kirjaston viikon kirja ja luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa. Heti.

Kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa jo miljoonat ihmiset ovat ottaneet elämäänsä parempaan hallintaan viikkaamalla sukkansa ja sukkahousunsa säntilliseen järjestykseen ja miettimällä kodin jokaisen esineen kohdalla, tuottaako se aidosti iloa.

Japanilaisen siivousaatteen leviäminen ei ole ihme, sillä nykyihminen on hukassa tavaravuoriensa kanssa.

Siivouksessa on nimittäin kyse paljon isommasta asiasta kuin tavaroiden eliminoimisesta ja lajittelemisesta, Kondo vihjaa kirjassaan. Kun asunto on viimeistä nurkkaa myöten hallinnassa, elämä muuttuu muutenkin sujuvammaksi ja feng shuin raikkaat tuulet alkavat virrata myös siivoojan pään sisällä, hän lupaa.

”Kondo saa taustatukea aivotutkimuksesta”, toimittaja Pirkko Kotirinta kirjoittaa artikkelissa, joka käynnisti Kon Mari -villityksen Suomessa (HS 20.2. 2016).

Kotirinta huomauttaa, että musiikin vaikutusta aivoihin laajasti tutkinut neurotieteilijä Daniel J. Levitin on hänkin pohtinut siistin kodin ja järjestyksessä olevan pään riippuvuussuhteita. Yksi Levitinin johtopäätöksistä on, että asioiden saaminen järjestykseen voi auttaa meidät kaikki seuraavalle tasolle elämässämme.

”Aivojen organisoinnin ja toiminnan osalta Kon Maria suorastaan ahmii”, Kotirinta kirjoittaa.

