Viisi uskomatonta tarinaa HS:n uutisten taustalta – katso Kansallisteatterin Musta laatikko -esitykset

Musta laatikko on HS:n journalistien esityksistä koostuva ilta, jossa katsojille kerrotaan ennen julkaisemattomia tositarinoita. Syyskuun kolme esitystä esitettiin Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä tällä viikolla. Viimeinen esitys välitettiin torstaina suorana lähetyksenä HS.fi:ssä.

Viisi illan esityksistä voi katsoa tästä jutusta pala palalta.

Saska Saarikoski: Trumpista presidentti?

Saska Saarikoski on Washingtonissa asuva HS:n toimittaja. Hän oli varma, ettei Donald Trumpilla ole mahdollisuuksia USA:n presidentiksi, kunnes vieraili tämän vaalitilaisuudessa. Saska Saarikoski ja HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski ovat kirjoittaneet kirjan Trump – mies kuin Amerikka, joka ilmestyi vastikään. Esityksessään Saska Saarikoski kertoo, mitä on Trumpista oppinut ja miltä tämän mahdollisuudet juuri nyt näyttävät.

HS Musta laatikko: Saska Saarikoski – Trumpista presidentti?

Tuomas Peltomäki: Uutisraportti

Tuomas Peltomäki on HS:n toimittaja, joka näkee uutisissa myös naurettavat ja naurattavat puolet. Tätä ominaisuutta Peltomäki tarvitsee työssään, sillä hän juontaa ja käsikirjoittaa HSTV:n viikoittaista satiiriohjelmaa, Uutisraporttia. Ohjelma nähdään Mustassa laatikossa elävän yleisön edessä. Peltomäen kynsissä ovat nyt muun muassa viime viikonlopun mielenosoitukset.

HS Musta laatikko: Tuomas Peltomäki - Uutisraportti

Kaisa Rautaheimo: Isiksen petivaatteet

Kaisa Rautaheimo on HS:n valokuvaaja. Hän on kiinnostunut erityisesti Lähi-idän tapahtumista ja on tehnyt sinne lukuisia juttumatkoja. Elokuussa Rautaheimo matkusti Syyriaan, josta häntä löysi omaksikin yllätyksekseen jotain muutakin kuin tuhon ja pelon. Nämä hetket tallentuivat valokuviin, jotka nähdään lavalla.

HS Musta laatikko: Kaisa Rautaheimo - Isiksen petivaatteet

Pekka Hakala: Viipurista Vladivostokiin

Pekka Hakala työskentelee HS:n kirjeenvaihtajana Moskovassa. Viime keväänä hän ajoi Ladalla Viipurista Vladivostokiin. Matkamittariin kertyi 11 497 kilometriä, juttuja lehteen parikymmentä. Hakala palaa Mustassa laatikossa matkaansa ja etenkin hiljaiseen liftariin, jonka poimi kyytiinsä. Kuka ihme tämä oikein oli? Esityksen kuvat Pekka Hakala.

HS Musta laatikko: Pekka Hakala - Viipurista Vladivostokiin

Illan vieras

Mustaan laatikkoon saapuu joka ilta vieras, jolla on aitiopaikka johonkin viime viikkojen ajankohtaiseen keskusteluun. Illan juontaja Riikka Haikarainen haastattelee. Esityksen kuvat Pekko Vasantola.

HS Musta laatikko: Illan vieraana yliopistopappi Laura Mäntylä

Musta laatikko 5 esitetään marras–joulukuun vaihteessa. Myös se nähdään lavalla kolme kertaa.