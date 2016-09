Kävelin kiireisenä arkiaamuna pysäkille tapani mukaan katse kiinnittyneenä puhelimen ruutuun. Luin uutisia ja viestejä ja selasin kuvia pomppien somesta toiseen, whatsappista sähköpostiin ja takaisin ja mietin, mitä kaikkea tänään pitää muistaa ja saada aikaan.

Katsoin jonkun jakamaa kuvaa utuisesta auringonnoususta keskellä hienointa ruskaa. Samalla olin vähällä törmätä pyöräilijään, ja jouduin nostamaan katseeni puhelimesta. Näin, miten nousevan auringon säteet valaisivat usvaa punaisina ja keltaisina leiskuvien vaahteroiden yllä.

Seurasi someajan turhautunut säpsähdys: miksi ”koen” sosiaalisessa mediassa jotain sellaista, mikä on paljon hienompana suoraan silmieni edessä – juuri nyt ainutkertaisena ja erilaisena kuin koskaan ennen tai koskaan tämän jälkeen.

Keskitynkö koko ajan vääriin asioihin? Ei ihme, että mediassa usein luetuimpia juttuja ovat työstressin purkamiseen neuvovat. Kaikilla on koko ajan niin kiire.

Amerikkalainen Wired-lehti kertoi elokuussa Mary H. K. Choin artikkelissa viidestä teini-ikäisestä ja heidän tavastaan käyttää älypuhelinta. Yksi nuorista, 15-vuotias Ubakum -niminen tyttö, kertoi viettävänsä puolet ajastaan puhelimella.

Hän pelaa peliä nimeltä Don’t get fired. Siinä pelaaja joutuu konttorityöhön, jossa pitää pelätä potkuja koko ajan. Työn voi menettää, jos ei ole tarpeeksi nopea ja skarppi. Ubakum kertoo saaneensa potkut 25 eri työpaikasta.

Ajatus on ironisella tavalla hupaisa. Että monien stressaavaksi kokema arkinen kiire ja työelämä voivat olla teini-ikäisten viihdettä – älypuhelimessa, johon se kiire usein tiivistyy.

Pelissä toimistotyöntekijät istuvat näyttöjensä takana päät välillä kohoillen, ja työtilan täyttävät näppäimistön näpytyksen ja paperien kahahtelun äänet. Johtajan tullessa paikalle pelin tahti kiihtyy moninkertaiseksi, ja kaikki takovat työtä kuin viimeistä päivää.

Pelissä lapset siis kokevat järjettömän työtahdin ja monta tapaa saada potkut, vaikka oma työelämä siintää vasta vuosikymmenen päässä. Pelitodellisuudesta ei yleensä ikinä kannata vetää suoraa viivaa oikeaan elämään – ei nyt siis huolestuta liikaa teinien ennenaikaisesta työstressaantumisesta pelin takia.

Don’t get firedissa kiinnostavaa on se, että selviytymiskamppailu sijoittuukin toimistotyöhön. Tavallisen elämän pelaaminenhan ei sinänsä ole uutta. Massasuosion saanut The Sims julkaistiin jo vuonna 2000.

Loppukesällä Stage-festivaalilla nähty Anni Kleinin ohjaama Teater 90°:n WunderKinder kuvasi työelämän sulana hulluutena. Tai hullu oli ainakin se, joka sinne halusi, sillä toimistoarki oli kirjaimellisesti tappavaa.

Loistavasti otteessaan pitäneessä näytelmässä työntekijät muistuttivat enemmän pelihahmoja tai robotteja kuin ihmisiä. Yksi heistä liikkui toimistossa tasapainoskootterilla, ja näyttelijöiden kasvoja peittivät maskit. Heidän toimintansa oli onttojen sloganien ryydittämää: ”work hard and be nice to people”.

Tyhmäninnokasta ja kaikkeen suostuvaa harjoittelijaa, jonka työsuhdetta ei haluttu jatkaa, pyydettiin tappamaan itsensä kopiointihuoneessa olevalla veitsellä. Ja niin hän tekikin.

WunderKinderin käsikirjoittanut Johannes Ekholm, 32, on työskennellyt aiemmin graafisen alan suunnittelutoimistossa. Teatterissa hän nousi maineeseen yhdessä Akse Petterssonin kanssa kirjoittamallaan Kaspar Hauserilla, joka sai 2014 ensi-iltansa Q-teatterissa. Kaspar Hauser oli nykyajan nuorten aikuisten sirpaleisen ja paineistetun elämän kuvaus: Kaikki on mahdollista, koko maailma on periaatteessa kuin tarjottimella edessä ja identiteettejäkin voi rakentaa loputtomiin.

Kun vain osaisi päättää, mitä haluaa.

Johannes Ekholm on kertonut töidensä perusajatuksena olevan, että työnteko ei enää palvele yhteistä hyvää.

”Ennen hyvinvointiyhteiskunta rakentui sen varaan että kaikki pystyivät osallistumaan sen rakentamiseen. Nyt kun ei juuri ole jäljellä yhteiskunnan turvaverkkoa, niin ei ole enää sellaista yhteistä hyvää, jota työn tekeminen tuottaisi”, hän sanoi.

Tähän on helppo väittää vastaan – yhteiskunnan turvaverkkoa kyllä pidetään edelleen yllä miljardein euroin.

Mutta siihen on mahdotonta sanoa vastaan, jos subjektiivinen kokemus on, että työelämän vaatimukset – uhrattu aika ja energia – ylittävät sen, mitä työstä saa vastineeksi. Palkan lisäksihän se on usein jonkinlaista merkityksen tunnetta. Jos miinuksia kertyy plussia enemmän, auttaa työpaikan tai alan vaihto, kuten Ekholmin tapauksessa.

Henkilökohtainen side nykyistä vahvempaan turvaverkkoon saattaa olla Ekholmia nuoremmille yhtä kaukainen ajatus kuin Kekkosen aika Y-sukupolvelle, jonka äänitorveksi Ekholmia on tituleerattu.

Nämä tyypit, kuten Don’t get firedia pelaava texasilainen Ubakum ja vielä nuoremmat, tasapainoskootterilla Samsung taskussaan koulumatkansa taittavat nykypäivän alakoululaiset, eivät enää katso tulevaa työelämää samoin kuin nuoruuden avainkokemuksensa optimistisella 2000-luvun alkupuolella hankkineet Y-sukupolven vanhimmat.

Y-sukupolvi on syntynyt 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välissä.

Identiteetin, maailmankuvan ja itsenäisen ajattelun sanotaan muokkautuvan vahvasti 17–25-vuotiaana. Ne, jotka ovat nyt tulossa siihen vaiheeseen, kokevat jyrkästi kiristyneen yhteiskunnan ilmapiirin Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Nationalistisen populismin nousu ja talouden epävarmuus hajottavat vanhoja asetelmia.

Tämä voi johtaa siihen, että ahdistuminen hyväosaisuudesta – työelämästä ja tarjolla olevan identiteettien valikoiman runsaudesta – väistyy sekin nykyistä pienemmäksi murheeksi. Nuorisotutkija Helena Helveen mukaan 2010-luvun kuluessa on jo tapahtunut muutos nuorten asenteissa. Nyt suurin osa nuorista on hänen mukaansa valmiita ikäväänkin työhön, jos palkka on riittävä. Vielä 2011 tutkimustulos näytti toiselta.

Ongelmat uran rakentamisessa ja vaikeudet koulutuksesta työelämään siirtymissä vahvistavat Helveen mukaan kiinnittymistä paikallisiin identiteetteihin ja perinteisiin arvoihin. Talouden taantuma ja työttömyysriski johtavat siihen, että paikallisesta identiteettistä tulee varteen otettava vaihtoehto epävarmalle globaalille identiteetille.

Älypuhelimen koukuttavaan maailmaan, työhön ja identiteettikysymyksiin tiivistyvä ahdistus on pohjimmiltaan hyväosaisuutta ja itse valittua, vaikka moni keskiluokkainen työssäkäyvä kokee olevansa lähes orjuutetussa asemassa. Ehkä siksi Kaspar Hauseria saattoi pitää myös hieman onttona. Vaikka loistava se oli.